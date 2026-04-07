В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет в «САП-центре» 9 апреля. Начало встречи — в 05:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Сан-Хосе — Эдмонтон с коэффициентом для ставки за 2.07.
«Сан-Хосе»
Турнирное положение: В таблице Западной конференции калифорнийская команда находится на 10-м месте с 81 очком в наличии, отставая от зоны плей-офф на 2 турнирных пункта.
Последние матчи: «Сан-Хосе» приближается к завершению домашней серии, которая стартовала 31 марта с тяжелой победы над «Сент-Луисом» (5:4).
Локальных успехов «Шаркс» добились в играх против «Анахайма» (4:3) и «Торонто» (4:1), после чего сгорели «Нэшвиллу» (3:6). Накануне команда Райана Варсофски взяла верх над «Чикаго» (3:2).
Не сыграют: Логан Кутюр, Кэри Прайс, Райан Ривз.
Состояние команды: Самый ответственный этап регулярного чемпионата «Сан-Хосе» проводит в борьбе за восьмую строчку, чего с командой не происходило достаточно давно — на протяжении шести сезонов кряду.
В пяти матчах из предыдущих шести коллектив Райана Варсофски установил победный результат. Трижды на этом отрезке калифорнийцы вколачивали 4 шайбы и более.
«Эдмонтон»
Турнирное положение: На момент написания на счету «Эдмонтона» 87 очков. В таблице Запада канадцы занимают 4-ю позицию, по дополнительной разнице опережая «Анахайм».
Последние матчи: Накануне «Эдмонтон» провел домашнюю серию, первый матч которой завершился победой над «Анахаймом» 28 марта (4:2).
Уверенных результатов «Ойлерз» добились во встречах с «Сиэтлом» (3:0) и «Чикаго» (3:1). В последней игре на домашнем льду команда Криса Кноблауха отлетела «Вегасу» (1:5).
Не сыграют: Леон Драйзайтль, Зак Хайман, Маттиас Янмарк.
Состояние команды: «Эдмонтон» проводит неровный сезон, дистанцию которого преодолевает инстинктивно, без структуры и толковой тактики. Но по своему характеру канадцы остаются одними из претендентов на Кубок Стэнли.
Без учета предстоящего выезда на территорию «Юты», «Ойлерз» одержали пять побед в шести последних матчах. За пределами домашнего льда команда Кноблауха заработала 9 очков в 6 предыдущих встречах.
Статистика для ставок
- «Эдмонтон» победил в 3 личных встречах из 4 последних на льду «Сан-Хосе»
- В 4 личных встречах из 5 последних было забито 6 голов и более
- «Эдмонтон» забивал 4 шайбы и более в 3 личных встречах из 5 последних
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Сан-Хосе» оценивается букмекерами в 2.76, ничья — в 4.52, победа «Эдмонтона» — в 2.23.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.38, на тотал меньше 5.5 — за 2.80.
Прогноз: Для «Сан-Хосе» этот матч имеет большой вес в турнирном ключе, поэтому за счет желания и самоотдачи калифорнийцы способны нивелировать разницу в классе и побороться за победный результат.
Ставка: «Сан-Хосе» победит в матче за 2.07.
Прогноз: «Шаркс» и «Ойлерз» обладают талантливыми исполнителями впереди, благодаря перфомансу которых личная встреча должна раскрыться в плане голевой событийности.
Ставка: Тотал больше 6.5 за 1.82.