Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 7 апреля.

«Виннипег» — «Сиэтл» — 6:2

Российский нападающий «Джетс» Владислав Наместников в концовке встречи забил в пустые ворота. У 33-летнего россиянина теперь 14 (8+6) очков в 58 играх этого сезона.

«Виннипег» набрал 80 очков в 77 матчах и занимает 10-е место в Западной конференции.

«Сиэтл» идет на 13-й строчке — 75 очков в 76 играх.

«Баффало» — «Тампа» — 4:2

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забросил одну шайбу и достиг отметки в 400 голов за карьеру.

Голкипер Андрей Василевский отразил 25 из 28 бросков по своим воротам.

«Баффало» набрал 102 очка в 78 матчх и занимает 2-е место в Восточной конференции.

«Тампа» идет на 2-й строчке — 102 очка в 77 играх.

«Сан-Хосе» — «Чикаго» — 3:2

«Сан-Хосе» набрал 81 очко в 76 матчах и поднялся на 9-е место в Западной конференции.

«Чикаго» идет на 15-й строчке — 70 очков в 78 играх.

«Лос-Анджелес» — «Нэшвилл» — 3:2 Б

Победный буллит на счету Адриана Кемпе.

«Лос-Анджелес» идет на восьмой позиции в таблице Западной конференции (83 очка после 77 игр).

«Нэшвилл» располагается строчкой ниже, набрав 82 очка после 77 матчей.