«Детройт» справится с прямым конкурентом на домашнем льду?

прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.37

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Детройт» будет принимать «Коламбус». Игра пройдет на «Литтл Сизарс Арене» 8 апреля. Начало встречи — в 02:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Детройт — Коламбус с коэффициентом для ставки за 2.37.

«Детройт»

Турнирное положение: В таблице Восточной конференции «Детройт» был отодвинут на 10-ю строчку с 88 очками на счету. От восьмой позиции команду из Мичигана отделяют 2 пункта.

Последние матчи: В первой игре апрельской серии «Детройт» крупно уступил «Питтсбургу» (1:5), но позднее зафиксировал важную победу над «Филадельфией» (4:2).

Еще одним провалом «Ред Уингз» обернулся выезд на площадку «Рейнджерс» (1:4), тогда как на домашнем льду команда Тодда Маклеллана не справилась с «Миннесотой» (4:5).

Не сыграют: Мейсон Аплтон, Джастин Фолк.

Состояние команды: В заключительной фазе регулярного сезона «Детройт» стал виновником собственных проблем. Команда вынуждена вести отчаянную борьбу за плей-офф на фоне резкого спада.

Прогнозы и ставки на НХЛ

В шести матчах из восьми последних коллектив Тодда Маклеллана остался без турнирных приобретений. В пяти проигранных встречах «Ред Уингз» неизменно пропускали 4 шайбы и более.

«Коламбус»

Турнирное положение: «Коламбус» расположен на 11-й строке Восточной конференции с 88 очками в наличии. От зоны плей-офф представители Огайо отстают на 2 турнирных пункта.

Последние матчи: Неделями ранее «Коламбус» в домашних стенах не справился ни с «Сан-Хосе» (2:3), ни с «Бостоном» (3:4, бул.), ни с «Каролиной» (2:5).

Еще одну встречу с «Харрикейнз» команда Рика Боунесса провалила в Роли (1:5). В последнем матче «Блю Джекетс» уступили «Виннипегу» (1:2).

Не сыграют: Матье Оливье, Деймон Северсон, Дмитрий Воронков.

Состояние команды: После смены тренера зимой «Коламбус» из андердога вырос в претендента на плей-офф. Под руководством Рика Боунесса команда прокачала игру и несколько раз пробовала закрепиться в топ-8.

Однако последний отрезок «Блю Джекетс» проводят на спаде: только 3 зачетных балла коллектив из Огайо заработал на дистанции в восемь матчей. Без победных результатов «Коламбус» завершил шесть предыдущих игр.

Статистика для ставок

«Детройт» не побеждает дома на протяжении 4 матчей кряду

«Детройт» одержал 3 победы в 4 последних личных встречах дома

В 6 последних личных встречах на льду «Детройта» было забита 6 и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Детройта» оценивается букмекерами в 2.37, ничья — в 4.27, победа «Коламбуса» — в 2.67.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.73, на тотал меньше 5.5 — за 2.22.

Прогноз: Если «Детройт» рассчитывает закрепиться в зоне плей-офф, то разбираться с прямыми конкурентами на домашнем льду команда должна без вопросов. Так, в Мичигане «Ред Уингз» будут нацелены на контроль и инициативу, которые должны обеспечить важнейшую победу.

Ставка: «Детройт» победит за 2.37.

Прогноз: «Коламбус» — команда с характером, которая наверняка даст бой, что, в свою очередь, окажет положительный эффект в контексте общей результативности.

Ставка: Тотал больше 6 за 1.93.