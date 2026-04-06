прогноз на матч НХЛ, ставка за 1.88

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «PNC-арене» 8 апреля. Начало встречи — в 02:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Каролина — Бостон с коэффициентом для ставки за 1.88.

«Каролина»

Турнирное положение: В активе «Каролины» 104 очка, с которыми коллектив из Роли занимает 1-е место в восточном зачете, на 2 турнирных пункта опережая 2-ю «Тампу».

Последние матчи: В начале апреля «Каролина» дважды за пару дней встретилась с «Коламбусом». В обоих случаях лидер Востока забрал уверенный результат (5:2, 5:1).

Еще одну победу команда Рода Бриндамора накануне зафиксировала в игре против «Айлендерс» (4:3), тогда как справиться с «Оттавой» в гостях не сумела (3:6).

Не сыграют: Петр Кочетков, Джордан Мартинук, Джордан Стаал.

Состояние команды: Ранее «Каролина» утвердилась в качестве участника плей-офф. Заключительный этап регулярного чемпионата «Харрикейнз» проведут в попытках сберечь лидерство в родной конференции.

На десять недавних матчей команды Рода Бриндамора пришлись семь побед. В шести случаях результативность «Каролины» доходила до показателей в 4+ заброшенные шайбы.

«Бостон»

Турнирное положение: В таблице Восточной конференции бостонцы, набравшие 95 очков, переместились на 6-ю позицию, на 1 турнирный пункт отстав от 5-го «Питтсбурга».

Последние матчи: Ранее «Бостон» установил четыре победных результата кряду, в том числе в домашнем матче против «Далласа» 1 апреля (6:3).

Тем временем выезд во Флориду обернулся локальными неудачами — на льду «Пантерз» (1:2) и «Тампы» (1:3). Еще одну осечку команда Марко Штурма дала на площадке «Филадельфии» (1:2, от).

Не сыграют: Мейсон Лорей.

Состояние команды: «Бостон» проводит сложный сезон, но в кубковый раунд должен выходить без вопросов. Теоретически команда способна запрыгнуть в топ-4, но в условиях формы прямых конкурентов сократить разрыв — задача не из простых.

Недавно команда Марко Штурма установила шесть побед в семи матчах, тогда как в трех последних суммарно набрала один зачетный балл и ни разу не забросила больше одной шайбы.

Статистика для ставок

«Каролина» победила в 4 личных встречах из 6 последних

В 6 личных встречах из 8 последних команды не забивали больше 5 голов

«Бостон» не побеждает в гостях на протяжении 3 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 1.88, ничья — в 4.57, победа «Бостона» — в 3.57.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.52, на тотал меньше 5.5 — за 2.36.

Прогноз: Встречу с «Бостоном» в Роли не рассматривают как «проходную», поэтому играть вполсилы «Каролина» не станет. На домашнем льду команда Рода Бриндамора нацелится на контроль и тот уровень исполнения, который обеспечит победный результат.

Ставка: «Каролина» победит за 1.88.

Прогноз: «Бостон» на дистанции предельно плох в гостях. Команда нередко проседает позиционно и допускает большое количество грубых ошибок в обороне. «Каролина» явным недостатком соперника постарается распорядиться должным образом.

Ставка: Индивидуальный тотал «Каролины» больше 3.5 за 1.83.