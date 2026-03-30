В пятом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина ЦСКА будет принимать СКА. Игра пройдет на «ЦСКА-Арене» 31 марта. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч ЦСКА — СКА с коэффициентом для ставки за 2.17.

ЦСКА

Путь к плей-офф: Регулярный сезон ЦСКА завершил на 4-й позиции в таблице Западной конференции. С 84 баллами в активе, столичная команда отстала от основной тройки на 2 пункта.

Последние матчи: Армейское дерби под знаком плей-офф ЦСКА начал с волевых результатов в домашних стенах (3:2, от, 4:2).

В третьем матче — в «Ледовом» — одной пропущенной шайбы было достаточно, чтобы команда Игоря Никитина отдала победу соперникам (0:1). Другую попытку в Петербурге москвичи использовали как надо (4:2).

Не сыграют: Данила Моисеев, Владислав Провольнев.

Состояние команды: Удачный выезд в Санкт-Петербург вплотную приблизил ЦСКА ко второму раунду. Москвичи научились справляться с принципиальными соперниками за счет грамотных действий первым номером.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Перед предстоящей встречей в столице команда Игоря Никитина не проигрывала дома на протяжении четырех последних матчей. А на отрезке в пятнадцать игр при своих трибунах ЦСКА установил тринадцать побед.

СКА

Путь к плей-офф: В 68 регулярных матчах СКА набрал 81 очко, закрепившись на 4-м месте в таблице Запада, по дополнительным цифрам опередив «Торпедо» и «Динамо» Москва.

Последние матчи: В двух гостевых матчах на территории ЦСКА питерцы выходили вперед, но оба раза терпели неудачу в попытках извлечь из этого пользу (2:3, от, 2:4).

Победный результат пришел к команде Игоря Ларионова в «Ледовом», где шайба Джозефа Бландизи определила исход скромной встречи (1:0). В другой игре при своих болельщиках питерцы допустили провал (2:4).

Не сыграют: Никита Зайцев, Игорь Ларионов, Тревор Мерфи.

Состояние команды: Тактический подход, предложенный тренерским штабом Игоря Ларионова, не оказал должное воздействие на московскую академичность. Теперь СКА находится в шаге от вылета без понимания того, как выправить положение.

При всех попытках навязать встречную борьбу у петербуржцев не клеится игра впереди. Ни разу по ходу серии армейцы с Невы не забивали больше 2 голов. Более того, в столицу СКА едет на фоне четырех гостевых поражений кряду.

Статистика для ставок

СКА не побеждает в гостях на протяжении 4 матчей кряду

СКА не забивал больше 2 голов в 6 последних гостевых матчах

ЦСКА победил в 3 последних личных встречах на домашнем льду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается букмекерами в 1.97, ничья — в 3.88, победа СКА — в 3.77.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 3.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.37.

Прогноз: К команде Игоря Никитина наверняка пришло понимание того, что исход кубкового армейского дерби нужно решать без затяжки на домашнем льду. С таким настроем москвичи выйдут на пятый матч и попытаются задушить СКА тактически.

Ставка: ЦСКА не проиграет + ТМ 4.5 за 2.17.

Прогноз: За счет образцовой игры в обороне ЦСКА ранее вытаскивал достаточно матчей, чтобы аналогичную модель реализовать в предстоящей встрече.

Ставка: Индивидуальный тотал СКА меньше 1.5 за 2.07.