На «ЦСКА-Арене» встречаются команда, которая чувствует себя уверенно в роли фаворита, и коллектив, находящийся в шаге от вылета. Москвичи будут играть в привычном оборонительном стиле, делая ставку на Дмитрия Гамзина, который в серии не пропускал больше двух шайб за игру, и на реализацию контратак. СКА вынужден идти вперёд, чтобы спасти серию, но его атакующий потенциал в плей-офф выглядит скованным, а защита остаётся уязвимой

33' Выкатился на ворота гостей Дроздов, на паузе переместился влево и в ближний угол бросал практически наверняка, но Плешков растянулся в шпагате и вытянув руку отбил шайбу.

32' 4 минуты идёт игра без пауз и без моментов

31' Уже две минуты без ворот игра идёт!

30' По 14 бросков в створ нанесли команды в матче.

29' Маркус Филлипс сначала бросил в створ, Гамзин отбил шайбу, сам же канадец поехал бороться у борта, сначала судьи посчитали неправомерным его единоборство, но после совещания, решили не удалять хоккеиста.

28' Гоооол!!! 3:1. Неудачно за своими воротами поборолись гости, в итоге шайба выскочила Сергея Калинина, который справа расстрелял Плешкова.

27' 7 минут отыграли команды во втором периоде, а всего два броска в створ нанесли соперники (1:1).

26' Поляков бросал из центра чужой зоны, но не попал в створ.

25' Педан заблокировал опасный бросок Патрихаева.

24' Гости пока активнее выглядят, ЦСКА вторым номером играет.

23' Бучельников атаковал из-за ворот, но Плешков положил щиток на лёд и не позволил форварду забросить шайбу.

23' Много остановок на старте второго периода.

22' Савиков заблокировал опасный бросок Полтапова.

21' Второй период начался! Вбрасывание выиграли хозяева.

Итоги 1-го периода

20' Первый период окончен! Довольно равная игра, но в завершающей фазе москвичи были точнее, отсюда и преимущество в счёте.

20' Пошла последняя минута первого периода.

19' Абрамов выкатился из-за ворот и попытался протолкнуть шайбу в ближний угол, но всё перекрыл Плешков.

19' Холлоуэлл от синей линии набросил на ворота, но мимо створа шайба пролетела.

18' Немного успокоилась игра.

17' Недопёкин из своей зоны ворвался в чужую, обошёл пару соперников и бросил, Гамзин не смог поймать шайбу, но на подборе оказался всё тот же Недопёкин, но с его добиванием вратарь ЦСКА справился и в этот раз зафиксировал шайбу.

16' 10:9 по броскам в створ в пользу ЦСКА.

15' Гоооооол!!! 2:1. Слева Гурьянов выкатился в чужую зону, сместился в центр, сделал между защитниками передачу на ход в адрес Джереми Роя, который переиграл в ближнем бою Плешкова.

15' СКА в полном составе.

14' Абрамов сделал поперечный передачу от левого фланга на правый на Соркина, но у того сломалась клюшка в момент броска.

13' Удаление у СКА: Сергей Плотников наказан малым штрафом за задержку соперника клюшкой.

13' Тут же прекрасный шанс имел забить с пятака, но спас Плешков СКА.

13' Полтапов передачей между двух игроков вывел Абрамова 1 на 1 с Плешковым, тот переиграл вратаря, но не попал в створ.

12' Гооооол!!! 1:1. Протащил шайбу из своей зоны в чужую Лутфуллин, остановился в левом круге вбрасывания и отыграл назад на Андрея Педана, который могучим броском поразил ближний угол ворот ЦСКА.

11' Гурьянов бросил в створ, Плешков парировал.

10' Уилсон оставил шайбу у левого борта и из круга вбрасывания стрелял Плотников, но снова спас Гамзин.

10' В полном составе ЦСКА.

09' Сапего от синей линии бросал, но шайба не долетела до Гамзина, Дроздов заблокировал выстрел.

08' Голдобин от левого борта сделал короткую передачу на Уилсона, который бросил от «усов», но Гамзин выручил.

08' Удаление в составе хозяев: Прохор Полтапов наказан малым штрафом за толчок соперника.

07' Гооооол!!! 1:0. С отрицательного угла передачу на пятак сделал Коваленко, а там, похоже, что коньком забивает Денис Гурьянов.

06' Карнаухов со средней дистанции бросил в створ, но Плешков ловушкой поймал шайбу.

06' Снова Педан атакует ворота ЦСКА, но Гамзин надёжен и фиксирует шайбу. Небольшая заварушка возникла после этого эпизода.

05' 4:1 по броскам в створ в пользу гостей.

04' 2 в 1 убежали в отрыв москвичи, от правого борта Костин сделал классную передачу на дальнюю штангу в адрес Карнаухова, Павел с близкого расстояния не сумел переиграть Плешкова, который, растянувшись в шпагате, спас команду от неминуемого года.

03' Хороший, высокий темп в матче.

02' Педан хорошо приложился по шайбе, но Гамзин щитками парировал.

01' Уилсон нанёс первый в матче бросок в створ, но Гамзин выручил.

01' Матч начался! Вбрасывание выиграли гости.

До матча

19:29 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

19:27 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

19:20 Основные вратари: Дмитрий Гамзин и Артемий Плешков.

19:10 Главный судья: Иван Фатеев (Московская обл., Россия); Главный судья: Максим Сидоренко (Минск, Беларусь); Линейный: Никита Вилюгин (Новосибирск, Россия); Линейный: Валентин Зайцев (Москва, Россия).

19:00 Матч пройдёт на «ЦСКА-Арене» (Москва, Россия), вместимостью 12 680 зрителей.

Стартовые составы команд

Стартовый состав ЦСКА

ЦСКА: Александр Самонов, Дмитрий Гамзин, Дмитрий Саморуков, Ник Эберт, Иван Патрихаев, Никита Охотюк, Джереми Рой, Никита Нестеров, Мак Холлоуэлл, Клим Костин, Виталий Абрамов, Прохор Полтапов, Павел Карнаухов, Иван Дроздов, Сергей Калинин, Ретт Гарднер, Максим Соркин, Денис Гурьянов, Николай Коваленко, Тахир Мингачёв, Олег Майстренко, Дмитрий Бучельников.

Стартовый состав СКА

СКА: Сергей Иванов, Артемий Плешков, Павел Коледов, Андрей Педан, Сергей Сапего, Маркус Филлипс, Бреннан Менелл, Егор Савиков, Егор Зеленов, Джозеф Бландизи, Сергей Плотников, Скотт Уилсон, Матвей Поляков, Михаил Воробьёв, Никита Дишковский, Марат Хайруллин, Никита Недопёкин, Матвей Короткий, Николай Голдобин, Игнат Лутфуллин, Владислав Романов.

ЦСКА

ЦСКА подходит к пятому матчу серии в статусе команды, которая уверенно контролирует ход противостояния и находится в одной победе от выхода в четвертьфинал. Оборона остаётся главным козырем «армейцев»: в четырёх матчах серии они ни разу не пропустили больше двух шайб, а в среднем за игру соперник забрасывает лишь 1,75 гола. Домашняя статистика ЦСКА в плей-офф выглядит внушительно: в двух матчах на «ЦСКА-Арене» стопроцентный результат. Денис Гурьянов набрал отличную форму, забросив три шайбы в трёх последних встречах.

СКА

СКА оказался в критической ситуации, проиграл оба матча в Москве, затем выиграл первый домашний матч (1:0), но уступил во втором (2:4). Таким образом, питерцы проиграли три матча из четырёх, одержав единственную победу в третьей игре на своей арене. В четвёртом матче отличились исключительно защитники (Педан, Сапего), что говорит о проблемах в игре нападающих. Статистика в атаке СКА в этом противостоянии удручает: в двух гостевых матчах серии питерцы забросили четыре шайбы, а дома всего лишь три. Кадровые потери (Мерфи, Зыков, Зайцев, Коледов) ограничивают возможности ротации, а тренерский штаб во главе с Игорем Ларионовым пока не нашёл противоядия против оборонительной системы соперника.

Личные встречи

За 127 матчей в КХЛ небольшое преимущество на стороне СКА (67 побед против 60 у ЦСКА). В текущей серии счёт 3–1 в пользу москвичей. ЦСКА выиграл трижды (3:2, 4:2, 4:2), СКА — однажды (1:0). В плей-офф последний раз питерцы побеждали в Москве в сезоне-2014/15, что создаёт дополнительный психологический груз для гостей.

