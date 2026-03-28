В четвертом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина СКА будет принимать ЦСКА. Игра пройдет в «Ледовом дворце» 29 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч СКА — ЦСКА с коэффициентом для ставки за 1.82.

СКА

Путь к плей-офф: В регулярном сезоне СКА прописался на 5-й строчке в таблице Запада. С 81 баллом в наличии, петербуржцы по дополнительной разнице опередили «Торпедо» и «Динамо» Москва.

Последние матчи: В двух плей-офф матчах в Москве СКА открывал счет, но по причине потери концентрации не сумел извлечь из этого пользу (2:3, от, 2:4).

После отрицательных результатов на выезде команда Игоря Ларионова одержала важнейшую домашнюю победу, реализовав большинство в начале второго периода (1:0).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Никита Зайцев, Игорь Ларионов, Тревор Мерфи.

Состояние команды: Пока в противостоянии армейских клубов преобладает вязкость и неопределенность. При этом СКА на фоне двух поражений в столице не скомпрометировал себя на домашнем льду.

Скромная победа благодаря голу Джозефа Бландизи оказалась для петербуржцев пятой кряду в «Ледовом». Только в одном матче на данном отрезке команда Игоря Ларионова пропустила больше одной шайбы.

ЦСКА

Путь к плей-офф: В 68 матчах общего этапа ЦСКА заработал 84 очка, с которыми закрепился на 4-м месте в таблице Западной конференции, на 2 зачетных балла отстав от трио лидеров.

Последние матчи: В первой встрече на столичном катке соперники провели на площадке 87 минут, а победу москвичам принесла шайба Никиты Нестерова (3:2, от).

Во втором матче команда Игоря Никитина одержала волевую победу над СКА в основное время (4:2), тогда как в Петербурге не смогла найти ответ на пропущенный гол во втором периоде (0:1).

Не сыграют: Данила Моисеев, Владислав Провольнев.

Состояние команды: В Санкт-Петербурге ЦСКА оказался жертвой философии неуступчивости, которой сам, как правило, придерживается на дистанции.

На этом фоне тренерский штаб Игоря Никитина наверняка беспокоит низкая эффективность в нападении, с которой москвичи заявились в «Ледовый». До этого на выезде столичный коллектив потерпел три поражения в шести матчах, включая 0:3 от СКА в рамках регулярки.

Статистика для ставок

СКА не проигрывает дома на протяжении 5 матчей кряду

ЦСКА не забивал на льду СКА в 2 последних встречах

В 5 личных встречах из 7 последних на льду СКА команды забивали 6 и более голов

Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 2.80, ничья — в 3.56, победа ЦСКА — в 2.55.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.80, на тотал меньше 5.5 — за 1.41.

Прогноз: Упорный характер этого противостояния не даст раскрыться четвертой игре в плане результативности. Соперники будут сосредоточены на тактике сдерживания и не станут лишний взвинчивать темп.

Прогноз: В сложнейших условиях выезда ЦСКА намерен реализовать свои возможности, но СКА не станет зацикливаться на действиях соперника и попробует в равной степени ответить, в результате чего встреча может выйти за рамки основного времени.

