В воскресенье, 29 марта, питерский СКА примет московский ЦСКА в рамках 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

25' Гоол! 1:2. Денис Гурьянов убежав один на один с вратарем СКА, технично переиграл Иванова.

25' В полном составе играет команда ЦСКА.

24' Хорошо в меньшинстве обороняются армейцы Москвы, мало что получается в большинстве у СКА.

23' Удаление у ЦСКА, за игру высоко поднятой клюшкой на 2 минуты удален Николай Коваленко.

22' Бросок Полтапова в створ ворот СКА с края зоны атаки ЦСКА, клюшкой отразил шайбу вратарь хозяев Иванов.

21' Второй период начался!

Статистика после первого периода

20' Перерыв. В обоюдоострой игре с большим количеством борьбы, удалось соперникам обменяться заброшенными шайбами.

19' Сохраняется высокий темп игры, соперники обмениваются атаками.

18' Бросал в открытый угол ворот СКА Бучельников, успел переместиться в рамке вратарь хозяев Иванов и отразил шайбу блином.

18' По прежнему много борьбы в игре и силовых приёмов.

17' Продолжает атаковать СКА на эмоциях после заброшенной шайбы.

16' Гоол! 1:1. Размашистая атака СКА, в падении добил Андрей Педан шайбу после отскока от вратаря ЦСКА Гамзина.

15' Позиционная атака СКА превращается в одну сплошную.

14' Не позволяют игроки ЦСКА наносить броски из выгодных позиций по своим воротам хоккеистам СКА.

13' Взяв шайбу под контроль, хоккеисты ЦСКА игру от своих ворот отодвинули.

12' В средней зоне встречают атаки СКА хоккеисты ЦСКА.

11' В высоком темпе развивается игра.

10' Бросок Калинина на точность с центра зоны СКА, шайба рядом со штангой пролетела.

09' Встрепенулись хоккеисты СКА после пропущенной шайбы и проводят позиционную атаку, внимательно в обороне играют армейцы Москвы.

08' Бучельников бросал с близкого расстояния по воротам СКА, выручил хозяев вратарь Иванов.

07' Гоол! 0:1. Прохор Полтапов убежав один на один с вратарем СКА, технично послал шайбу под опорную ногу вратарю хозяев Сергею Иванову.

07' Аккуратно пока действуют команды, с оглядкой на оборону.

06' Разворачивается борьба за инициативу, поочередно команды атакуют.

05' Позиционная атака ЦСКА.

04' Много борьбы, чувствуется напряжение игры, пока нет бросков в створ.

03' Пытаются через вброс шайбы в зону ЦСКА атаковать хозяева, внимательно защищаются москвичи.

02' Активное начало от СКА.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами СКА.

До матча

16:58 Команды вышли на лёд, скоро матч начнется.

16:50 Главными судьями матча будут Беляев Дмитрий и Антон Гофман.

16:40 Матч пройдет в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге, вмещающем 12 500 зрителей.

Стартовые составы команд

Стартовый состав СКА

СКА: Иванов, Плешков; Педан, Сапего, Филлипс, Менелл, Савиков, Зеленов, Галенюк, Бландизи, Плотников, Гримальди, Поляков, Воробьёв, Дишковский, Хайруллин, Недопёкин, Короткий, Голдобин, Романов.

Стартовый состав ЦСКА

ЦСКА: Самонов, Гамзин; Саморуков, Патрихаев, Охотюк, Рой, Ерёменко, Нестеров, Холлоуэлл, Костин, Абрамов, Полтапов, Карнаухов, Дроздов, Калинин, Гарднер, Соркин, Гурьянов, Коваленко, Майстренко, Бучельников, Чуркин.

СКА

В регулярном сезоне СКА прописался на 5-й строчке в таблице Запада. С 81 баллом в наличии, петербуржцы по дополнительной разнице опередили «Торпедо» и «Динамо» Москва. В двух плей-офф матчах в Москве СКА открывал счет, но по причине потери концентрации не сумел извлечь из этого пользу (2:3, от, 2:4). После отрицательных результатов на выезде команда Игоря Ларионова одержала важнейшую домашнюю победу, реализовав большинство в начале второго периода (1:0).

Пока в противостоянии армейских клубов преобладает вязкость и неопределенность. При этом СКА на фоне двух поражений в столице не скомпрометировал себя на домашнем льду. Скромная победа благодаря голу Джозефа Бландизи оказалась для петербуржцев пятой кряду в «Ледовом». Только в одном матче на данном отрезке команда Игоря Ларионова пропустила больше одной шайбы. Не помогут команде в отчетной встрече Никита Зайцев, Игорь Ларионов и Тревор Мерфи.

ЦСКА

В 68 матчах общего этапа ЦСКА заработал 84 очка, с которыми закрепился на 4-м месте в таблице Западной конференции, на 2 зачетных балла отстав от трио лидеров. В первой встрече на столичном катке соперники провели на площадке 87 минут, а победу москвичам принесла шайба Никиты Нестерова (3:2, от). Во втором матче команда Игоря Никитина одержала волевую победу над СКА в основное время (4:2), тогда как в Петербурге не смогла найти ответ на пропущенный гол во втором периоде (0:1).

В Санкт-Петербурге ЦСКА оказался жертвой философии неуступчивости, которой сам, как правило, придерживается на дистанции. На этом фоне тренерский штаб Игоря Никитина наверняка беспокоит низкая эффективность в нападении, с которой москвичи заявились в «Ледовый». До этого на выезде столичный коллектив потерпел три поражения в шести матчах, включая 0:3 от СКА в рамках регулярки. Не помогут команде в отчетной встрече Данила Моисеев и Владислав Провольнев.

Личные встречи

В рамках плей-офф Кубка Гагарина команды провели 3 матча. В 2-ух московских играх победил ЦСКА (3:2 ОТ и 4:2), в матче в Санкт-Петербурге победа осталась за СКА (1:0). ЦСКА не забивал на льду СКА в 2 последних встречах. В 5 личных встречах из 7 последних на льду СКА команды забивали 6 и более голов.

