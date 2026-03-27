Забросят ли хоккеисты друг другу снова 11 шайб?

прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.20

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет на «Роджерс Плейс» 28 марта, начало — в 22:30 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Эдмонтон — Анахайм с коэффициентом для ставки за 2.20.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: «Эдмонтон» улучшил положение на Западе, поднявшись на 5-е место. Команда Криса Кноблоха в 73 матчах набрала 81 очко.

Последние матчи: В рамках минувшего тура НХЛ канадцы переиграли «Вегас» (4:3 ОТ). По ходу поединка «Эдмонтон» трижды вёл в счёте и трижды упускал преимущество. Победную шайбу в овертайме забросил Эван Бушар.

Не сыграют: В лазарете «Эдмонтона» находятся травмированные хоккеисты: Кертис Лазарь, Маттиас Янмарк, Трент Фредерик и Леон Драйзайтль.

Состояние команды: В пяти матчах «Эдмонтон» одержал победы над «Ютой» (5:2), «Сан-Хосе» (5:3) и уступил в играх с «Тампа-Бэй» (2:5), «Флоридой» (0:4).

«Анахайм»

Турнирное положение: «Анахайм» стремится квалифицироваться в плей-офф Кубка Стэнли. В Западной конференции «утки» занимают 4-е место, набрав 86 очков.

Последние матчи: «Дакс» добился гостевой победы в матче против «Калгари» (3:2 ОТ). Всё решилось в овертайме, так как основное время поединка завершилось вничью (2:2). Победную шайбу в составе «Анахайма» забросил Микаэль Гранлунд, финский форвард оформил хет-трик.

Не сыграют: «Анахайму» из-за травм не смогут помочь Росс Джонстон и Петр Мразек, под вопросом участие Янсена Харкинса.

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Анахайм» одержал победу над «Ванкувером» (5:3), «Баффало» (6:5 ОТ), «Ютой» (4:1).

Статистика для ставок

«Эдмонтон» занимает 5-е место в Западной конференции

«Анахайм» занимает 4-е место в Западной конференции

«Эдмонтон» в этом сезоне обыграл «Анахайм» (7:4)

«Анахайм» взял реванш у «Эдмонтона» в ответной игре (6:5)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Эдмонтона» оценивается букмекерами в 2.03, ничья — в 4.50, а победа «Анахайма» — в 2.95.

На тотал больше 7 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 7 — за 1.63.

Прогноз: Обе команды демонстрируют яркую игру, с результативностью у «Эдмонтона» и «Анахайма» нет проблем. Как минимум, хоккеисты могут забить по 4 гола.

2.20 Обе команды забьют больше 2.5

Ставка: Обе команды забьют больше 2.5 с коэффициентом 2.20.

Прогноз: «Эдмонтон» и «Анахайм» забросили друг другу в двух матчах по 11 шайб.

2.20 ТБ 7

Ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.20.