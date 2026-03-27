Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 27 марта.

«Айлендерс» — «Даллас» — 2:1

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 26 из 27 бросков по своим воротам. Вратаря признали первой звездой встречи.

«Айлендерс» набрали 87 очков в 73 матчах и занимают 7-е место в Восточной конференции. «Даллас» идет вторым в Западной конференции.

«Монреаль» — «Коламбус» — 2:1

«Монреаль» одержал третью победу подряд и с 90 очками в 71 матче занимает 4-е место в Восточной конференции.

«Коламбус» идет на 6-й строчке — 87 очков в 72 играх.

«Оттава» — «Питтсбург» — 3:4 Б

Победный буллит на счету Бенджамина Киндела.

«Питтсбург» набрал 88 очков в 72 матчах и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Оттава» идет на 9-й строчке — 86 очков в 72 играх.

«Тампа-Бэй» — «Сиэтл» — 3:4 ОТ

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров сделал голевую передачу.

Победная шайба в овертайме на счету Брэндона Монтура.

«Тампа» набрала 94 очка в 71 матче и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Сиэтл» идет на 9-й строчке в Западной конференции — 74 очка в 71 игре.

«Филадельфия» — «Чикаго» — 5:1

Российский нападающий «Флайерз» Матвей Мичков в этой встрече отметился голевой передачей.

«Филадельфия» набрала 82 очка в 71 игре и занимает 11-е место в Восточной конференции. «Чикаго» идет на 15-й строчке в Западной конференции — 67 очков в 72 матчах.

«Флорида» — «Миннесота» — 2:3

Российский голкипер «Пантерз» Даниил Тарасов отразил 46 из 49 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.

«Миннесота» набрала 94 очка в 73 матчах и занимает 3-е место в Западной конференции. «Флорида» идет на 15-й строчке в Восточной конференции — 73 очка в 71 игре.

«Виннипег» — «Колорадо» — 2:3

«Колорадо» одержал четвертую победу подряд и с 106 очками в 71 матче лидирует в Западной конференции.

«Виннипег» идет на 11-й строчке — 72 очка в 72 играх.

«Нэшвилл» — «Нью-Джерси» — 2:4

«Нью-Джерси» набрал 76 очков в 71 матче и занимает 13-е место в Восточной конференции.

«Нэшвилл» идет на 8-й строчке — 77 очков в 72 играх.

«Сент-Луис» — «Сан-Хосе» — 2:1 ОТ

Победный гол в овертайме на счету Дилана Холлоуэя.

«Сент-Луис» одержал третью победу подряд и с 71 очком в 71 матче занимает 13-е место в Западной конференции. «Сан-Хосе» идет на 12-й строчке — 71 очко в 70 играх.

«Калгари» — «Анахайм» — 2:3 ОТ

Российский форвард «Флэймз» Матвей Гридин отметился заброшенной шайбой.

«Анахайм» с 86 очками в 72 матчах занимает 4-е место в Западной конференции. «Калгари» идет на 14-й строчке — 68 очков в 72 играх.

«Юта» — «Вашингтон» — 4:7

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик. Также в составе гостей дублем отметился другой российский форвард Иван Мирошниченко.

У «Юты» в трех голах поучаствовал российский защитник Михаил Сергачев, оформивший ассистентский хет-трик.

«Вашингтон» набрал 81 очко в 73 матчах и занимает 12-е место в Восточной конференции. «Юта» идет на 5-й строчке в Западной конференции — 80 очков в 73 играх.

«Вегас» — «Эдмонтон» — 3:4 ОТ

Российский нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашев забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. На счету других россиян Павла Дорофеева и Василия Подколзина по одной голевой передаче.

Победный гол в овертайме забил Эван Бушар.

«Эдмонтон» набрал 81 очко в 73 матчах и занимает 5-е место в Западной конференции. «Вегас» идет на 7-й строчке — 79 очков в 73 играх.

«Ванкувер» — «Лос-Анджелес» — 0:4

Российский нападающий «Кингз» Артемий Панарин отметился одной заброшенной шайбой.

«Лос-Анджелес» прервал серию поражений и с 76 очками в 72 матчах занимает 9-е место в Западной конференции. «Ванкувер» идет последним — 50 очков в 71 игре.