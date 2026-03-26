В домашних стенах «Салават Юлаев» возьмется за дело

прогноз на матч Кубка Гагарина, ставка за 1.99

В третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Салават Юлаев» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 27 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Салават Юлаев — Автомобилист с коэффициентом для ставки за 1.99.

«Салават Юлаев»

Путь к плей-офф: В 68 матчах общего этапа «Салават Юлаев» заработал 78 очков, с которыми закрепился на 5-м месте в таблице Восточной конференции, на 6 пунктов отстав от «Автомобилиста».

Последние матчи: До начала Кубка Гагарина «Салават Юлаев» одержал три победы кряду в домашних условиях, но не сумел реализовать аналогичный ход событий в первой плей-офф игре на площадке «Автомобилиста» (0:2).

Выправить ситуацию команда Виктора Козлова смогла во втором матче за счет скромного по содержанию победного результата (1:0). Шайбу за уфимцев провел Егор Сучков, а вратарь Семен Вязовой оформил 27 спасений.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Александр Комаров.

Состояние команды: «Салават Юлаев» проводит упорное противостояние, в ходе которого уже продемонстрировал свои морально-волевые качества. Возвращение домой при 1:1 может стать переломным моментом в рамках целой серии.

Ранее в родной Уфе коллектив Виктора Козлова одержал восемь побед одиннадцати встречах. При этом только в одном случае из девяти предыдущих дома «СЮ» уступил в основное время.

«Автомобилист»

Путь к плей-офф: Регулярный сезон «Автомобилист» закончил с 84 очками в наличии, заняв 4-е итоговое место на Востоке. На 10 турнирных пунктов екатеринбуржцы отстали от 3-го «Ак Барса».

Последние матчи: В плей-офф «Автомобилист» вкатился на фоне трех поражений в четырех встречах, но серию против «Салавата» начал с победы, пусть и со скромной (2:0).

Закрепить успех на домашнем катке команде Николая Заварухина не удалось: уральцы уступили «всухую», запомнившись со своей стороны 27 бросками в створ и 26 спасениями Владимира Галкина (0:1).

Не сыграют: Рид Буше.

Состояние команды: Стартовый этап серии «Автомобилист» вряд ли может считать успешным. В двух домашних матчах уральцы в сумме забросили 2 шайбы и ничего не показали во второй игре.

Несколькими неделями ранее команда Николая Заварухина выдала серию из семи побед. Однако в гостях екатеринбуржцы выглядят крайне нестабильно: семь из тринадцати предыдущих выездов завершились поражением.

Статистика для ставок

«Салават Юлаев» не проигрывает дома на протяжении 3 матчей кряду

«Салават Юлаев» не пропускал больше одной шайбы в 3 матча из 5 последних дома

В 3 личных встречах из 4 последних команды не забивали больше 5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 2.71, ничья — в 3.94, победа «Автомобилиста» — в 2.45.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.75, на тотал меньше 5.5 — за 1.42.

Прогноз: После второго матча в Екатеринбурге «Салават» возвращается в Уфу в приподнятом настроении, где попытается перезагрузить серию и впервые в этом противостоянии выйти вперед.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.99 на матч Салават Юлаев — Автомобилист позволит вывести на карту выигрыш 990₽, общая выплата — 1990₽

Ставка: «Салават Юлаев» победит в матче за 1.99.

Прогноз: Тон данному противостоянию задает скромность атакующих решений. Дома «Салават Юлаев» не станет менять стиль комфортной борьбы и выдаст матч, в котором продемонстрирует высокий класс сдерживающего движения.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч Салават Юлаев — Автомобилист принесёт чистый выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: Тотал меньше 4.5 за 1.85.