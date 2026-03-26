В третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина «Салават Юлаев» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 27 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Салават Юлаев — Автомобилист с коэффициентом для ставки за 1.99.
«Салават Юлаев»
Путь к плей-офф: В 68 матчах общего этапа «Салават Юлаев» заработал 78 очков, с которыми закрепился на 5-м месте в таблице Восточной конференции, на 6 пунктов отстав от «Автомобилиста».
Последние матчи: До начала Кубка Гагарина «Салават Юлаев» одержал три победы кряду в домашних условиях, но не сумел реализовать аналогичный ход событий в первой плей-офф игре на площадке «Автомобилиста» (0:2).
Выправить ситуацию команда Виктора Козлова смогла во втором матче за счет скромного по содержанию победного результата (1:0). Шайбу за уфимцев провел Егор Сучков, а вратарь Семен Вязовой оформил 27 спасений.
Не сыграют: Александр Комаров.
Состояние команды: «Салават Юлаев» проводит упорное противостояние, в ходе которого уже продемонстрировал свои морально-волевые качества. Возвращение домой при 1:1 может стать переломным моментом в рамках целой серии.
Ранее в родной Уфе коллектив Виктора Козлова одержал восемь побед одиннадцати встречах. При этом только в одном случае из девяти предыдущих дома «СЮ» уступил в основное время.
«Автомобилист»
Путь к плей-офф: Регулярный сезон «Автомобилист» закончил с 84 очками в наличии, заняв 4-е итоговое место на Востоке. На 10 турнирных пунктов екатеринбуржцы отстали от 3-го «Ак Барса».
Последние матчи: В плей-офф «Автомобилист» вкатился на фоне трех поражений в четырех встречах, но серию против «Салавата» начал с победы, пусть и со скромной (2:0).
Закрепить успех на домашнем катке команде Николая Заварухина не удалось: уральцы уступили «всухую», запомнившись со своей стороны 27 бросками в створ и 26 спасениями Владимира Галкина (0:1).
Не сыграют: Рид Буше.
Состояние команды: Стартовый этап серии «Автомобилист» вряд ли может считать успешным. В двух домашних матчах уральцы в сумме забросили 2 шайбы и ничего не показали во второй игре.
Несколькими неделями ранее команда Николая Заварухина выдала серию из семи побед. Однако в гостях екатеринбуржцы выглядят крайне нестабильно: семь из тринадцати предыдущих выездов завершились поражением.
Статистика для ставок
- «Салават Юлаев» не проигрывает дома на протяжении 3 матчей кряду
- «Салават Юлаев» не пропускал больше одной шайбы в 3 матча из 5 последних дома
- В 3 личных встречах из 4 последних команды не забивали больше 5 голов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» оценивается букмекерами в 2.71, ничья — в 3.94, победа «Автомобилиста» — в 2.45.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.75, на тотал меньше 5.5 — за 1.42.
Прогноз: После второго матча в Екатеринбурге «Салават» возвращается в Уфу в приподнятом настроении, где попытается перезагрузить серию и впервые в этом противостоянии выйти вперед.
Ставка: «Салават Юлаев» победит в матче за 1.99.
Прогноз: Тон данному противостоянию задает скромность атакующих решений. Дома «Салават Юлаев» не станет менять стиль комфортной борьбы и выдаст матч, в котором продемонстрирует высокий класс сдерживающего движения.
Ставка: Тотал меньше 4.5 за 1.85.