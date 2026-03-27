Смогут ли уфимцы выйти вперёд в серии на домашнем льду?

В Уфе продолжится серия, которая уже получила название «вратарской дуэли»: два матча, три гола на двоих, два шатаута (Галкин в первой игре, Вязовой — во второй). Обе команды сделали ставку на оборону, и третья встреча вряд ли станет исключением. «Салават» при родных трибунах попытается взломать оборону гостей, но при этом не раскрыться. «Автомобилист» будет играть вторым номером, ждать ошибок и полагаться на Галкина

30' Пока хорошо обороняются хозяева.

29' Удаление у «Салавата Юлаева»: Шелдон Ремпал наказан малым штрафом за задержку клюшки.

29' Броссо обокрал Юдина в центре чужой зоны, но сам же Юдин исправился и бросился под выстрел Девина.

28' Блэкер из правого круга хорошо бросил, но попал в Вязового.

27' Романцев слева опасно бросал, но надёжно сыграл Вязовой и зафиксировал шайбу.

27' Варлов от синей линии в касание мощно щёлкнул, но попал в своего.

27' Ян от синей линии пальнул, но выручил Галкин.

26' 17-9 по броскам в створ в пользу хозяев.

25' Юдин атаковал ворота уфимцев от синей линии, но Вязовой парировал, а на отскоке первым оказался Броссо.

24' Цулыгин здорово бросал, но его заблокировал Трямкин.

23' Гооооол!!! 2:2. Девин Броссо выскочил из штрафного бокса и сразу же получил передачу на «усах», откуда здорово бросил с кистей и поразил сетку ворот гостей!

23' В полных составах команды.

22' 2 в 1 убежали уфимцы, прошла поперечная передача на Кулика, который бросил в касание, но Галкин тащит!

21' И сразу же обоюдное удаление у за драку: Роман Горбунов («Автомобилист») и Девин Броссо («Салават Юлаев») получили по две минуты.

21' Начался второй период! Вбрасывание выиграли хозяева!

20' Окончен первый период! За один период команды забросили столько же шайб, сколько и в двух предыдущих матчах. Несмотря на преимущество по владению и броскам уфимцев, в счёте ведут екатеринбуржцы благодаря лучшей реализации.

20' Последняя минута первого периода.

19' Гооооол!!!! 1:2. Денежкин от правого борта сделал передачу на Сергея Зборовского, который в касание мощно стрельнул и вывел вперёд автомобилистов.

18' Ефремов мощно бросил из центра чужой зоны, но парировал Галкин, добавлял Варлов, но не попал в створ.

17' Кизимов бросал из опаснейшей позиции из центра зоны, но Панин самоотверженно сыграл и заблокировал выстрел.

16' Блэкер завладел шайбой в чужой зоне, прорвался к лицевому борту, выиграл единоборство, в результате которого снаряд отскочил на пятак, откуда лёжа на льду пытался переиграть Вязового Хрипунов.

15' Юдин из левого круга бросал в створ, но Вязовой ловушкой поймал шайбу.

14' Максим Кузнецов атаковал ворота гостей, но среагировал Галкин и отбил шайбу.

13' Гооооол!!! 1:1. Потрясающая по красоте комбинация уфимцев закончилась точным броском Шелдона Ремпала. Трёхходовка с участием Сучкова, Алалыкина и Ремпала станет украшением серии.

13' В полном составе гости.

12' Бусыгин заблокировал опасный бросок Ремпала.

11' Ремпал из выгодной позиции не смог попасть в створ ворот «Салавата Юлаева».

11' После небольшого совещания судьи решили удалить Максим Осипов за подножку. Первое большинство у уфимцев.

10' 6-3 по броскам в створ в пользу «Салавата».

09' Атакуют хозяева, а забивают гости!

08' Гоооооол!!!! 0:1. Бусыгин бросил в створ, Вязовой парировал, сам же Ярослав подобрал шайбу и накоротке сыграл на Даниэля Спронга, который расстрелял ворота уфимцев.

07' Родуолд с острого угла бросал, но перекрыл всё Галкин.

07' Максим Кузнецов с убойной позиции бросал, но ему помешали и в створ он не попал.

06' Максим Кузнецов атаковал ворота гостей, но пока Галкина пробить не удаётся!

05' Жаровский слева бросал в створ, но Галкин среагировал и отбил шайбу.

04' Более четырёх минут без пауз игра идёт.

03' Темп в матче не самый высокий. 1 бросок в створ!!!

02' Сучков обокрал Юдина и бросил в дальний угол, но немного не попал в створ.

01' Стюарт размял дальним броском Галкина.

01' Матч начался! Вбрасывание выиграли гости!

До матча

16:59 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

16:57 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

16:50 Главный судья: Юрий Оскирко (Ярославль, Россия); Главный судья: Вячеслав Шувалов (Москва, Россия); Линейный: Дмитрий Шишло (Москва, Россия); Линейный: Дмитрий Головлёв (Набережные Челны, Россия).

16:45 Основные вратари: Семён Вязовой и Владимир Галкин.

16:35 Матч пройдёт на «Уфа-Арене» (Уфа, Россия), вместимостью 8 522 зрителей.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Салават Юлаев»

Салават Юлаев: Семён Вязовой, Илья Коновалов, Григорий Панин, Дин Стюарт, Сергей Варлов, Евгений Кулик, Никита Зоркин, Ярослав Цулыгин, Алексей Василевский, Артём Горшков, Джек Родуолд, Шелдон Ремпал, Девин Броссо, Данил Алалыкин, Пётр Хохряков, Владислав Ефремов, Артём Пименов, Максим Кузнецов, Егор Сучков, Денис Ян, Артур Фаизов, Александр Жаровский.

Стартовый состав «Автомобилист»

Автомобилист: Владимир Галкин, Евгений Аликин, Сергей Зборовский, Ярослав Бусыгин, Джесси Блэкер, Максим Осипов, Дмитрий Юдин, Никита Трямкин, Даниил Малоросиянов, Даниэль Спронг, Брукс Мэйсек, Максим Денежкин, Алексей Бывальцев, Степан Хрипунов, Артём Каштанов, Стефан Да Коста, Максим Тарасов, Данил Романцев, Александр Шаров, Роман Горбунов, Семён Кизимов, Никита Шашков.

Салават Юлаев

«Салават Юлаев» возвращается в Уфу при счёте 1:1 в серии, имея за спиной уверенную победу во втором матче (1:0). Уфимцы в последних пяти встречах пропускают в среднем всего 1,2 шайбы за игру, а в регулярке Семён Вязовой отражал 93,27% бросков. Во втором матче вратарь оформил шатаут, а единственный гол Егора Сучкова стал 100-й победой «Салавата» в плей-офф в истории клуба. При этом атака хозяев остаётся скромной: в регулярке уфимцы забивали 2,6 гола за игру, а в заключительном матче с «Сочи» отличились лишь дважды. В первой игре серии команда Виктора Козлова и вовсе ушла с поля без голов, подтвердив, что ставка в этой серии сделана на оборону и вратарскую надёжность. Дома уфимцы, вероятно, будут действовать смелее, но без лишнего риска, понимая, что пропущенный гол может стать фатальным.

Автомобилист

«Автомобилист» приезжает в Уфу после поражения во втором матче, но сохраняет уверенность благодаря игре в обороне и вратарской линии. Владимир Галкин в первой игре оформил шатаут (31 сэйв), а во второй пропустил лишь однажды — в меньшинстве. Уральцы входят в тройку самых бросающих команд Востока (31,5 броска в среднем за игру), но реализация пока хромает: всего 3,17% — предпоследний показатель в плей-офф. В регулярке «Автомобилист» пропускал много (xGA — 2,98), но в кубковом режиме оборона перестроилась: за два матча пропущено лишь одна шайба. Гостям важно сохранить дисциплину в своей зоне и использовать контратаки, которые в первой игре принесли успех.

Личные встречи

За последние три сезона команды встречались 14 раз, и преимущество на стороне «Автомобилиста»: 9 побед против 5 у «Салавата». В текущей серии соперники обменялись сухими победами (2:0 в Екатеринбурге, 1:0 в Уфе). Обе команды реализуют свои моменты с трудом: «Салават» реализовал 25% попыток большинства, у «Автомобилиста» пока нет голов в неравных составах. За два матча команды заработали 42 минуты штрафа — серия становится всё более жёсткой.

