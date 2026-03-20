прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.04

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 22 марта. Начало встречи — в 05:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Эдмонтон — Тампа-Бэй с коэффициентом для ставки за 2.04.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: После 70 матчей «Эдмонтон» находится на 6-й строке Западной конференции с 77 очками на счету. На 1 турнирный балл канадцы из Альберты отстают от «Юты» и «Анахайма».

Последние матчи: В начале текущей недели «Эдмонтон» вернулся в «Роджерс Плейс» в рамках домашней серии игр, которую начал с победы над «Нэшвиллом» (3:1).

Позже при своих болельщиках «Ойлерз» установили победу над «Сан-Хосе» (5:3), тогда как в матче против «Флориды» сгорели «всухую» (0:4).

Не сыграют: Леон Драйзайтль, Колтон Дач, Тай Эмберсон, Маттиас Янмарк, Кертис Лазарь, Каспери Капанен.

Состояние команды: Дистанцию регулярного сезона «Эдмонтон» проводит с аритмией. Но для команды из Альберты такого рода волатильность является обыденной в последние годы.

На десять последних матчей «Ойлерз» приходится пять побед при пяти поражениях. Тем временем по результативности команда Криса Кноблауха является второй среди сильнейших в Западной конференции (243 гола).

«Тампа-Бэй»

Турнирное положение: «Тампа-Бэй» провела 67 матчей и набрала 88 очков. В таблице Востока коллектив из Флориды замыкает лидерское трио, на 4 пункта отставая от «Каролины» и «Баффало».

Последние матчи: Неделю назад «Тампа-Бэй» в домашних стенах уступила «Коламбусу» (2:5), прикончила «Детройт» (4:1) и проиграла «Каролине» (2:4).

Текущую же серию выездов команда Джона Купера начала с уверенной победы над «Сиэтлом» (6:2). С таким же счетом «Лайтнинг» накануне прибили «Ванкувер» (6:2).

Не сыграют: Деклан Чарли, Макс Крозье, Доминик Джеймс, Эмиль Лиллеберг.

Состояние команды: За счет высокого баланса турнирных приобретений «Тампа-Бэй» по-прежнему находится в числе лидеров конференции, но ее игра в последние недели свидетельствует о широком спаде.

В одиннадцати предыдущих встречах «Лайтнинг» потерпели семь поражений, всякий раз пропуская 4 шайбы и более. Между тем в трех матчах из последних четырех на выезде команда Купера победила, установив разницу в 3+ гола.

Статистика для ставок

«Тампа-Бэй» победила в 4-х личных встречах из 5 последних

В 3-х последних личных встречах команды забивали не более 5 голов

В 2-х последних личных встречах «Эдмонтон» забросил 2 шайбы в сумме

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Эдмонтона» оценивается букмекерами в 2.72, ничья — в 4.42, победа «Тампы-Бэй» — в 2.29.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.47, на тотал меньше 5.5 — за 2.49.

Прогноз: «Эдмонтон» отнюдь не является образцом стабильности, но даже в текущем тонусе способен забрать результат домашней игры против «Тампы», которая сбавила в остроте и качестве.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.04 на матч Эдмонтон — Тампа-Бэй принесёт чистый выигрыш 1040₽, общая выплата — 2040₽

Ставка: «Эдмонтон» победит в матче за 2.04.

Прогноз: Зачастую провальные матчи «Тампы» сопровождаются большим количеством грубых ошибок в обороне, по причине которых «Ойлерз» вряд ли испытают сложности в фазах создания голевых моментов.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Эдмонтон — Тампа-Бэй принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Эдмонтона» больше 3 за 1.90.