Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 20 марта.

«Бостон» — «Виннипег» — 6:1

«Бостон» набрал 84 очка в 69 играх и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Виннипег» идет на 12-й строчке в Западной конференции — 67 очков в 68 матчах.

«Коламбус» — «Рейнджерс» — 6:3

Российские хоккеисты Иван Проворов и Кирилл Марченко отметились голевыми передачами.

«Коламбус» одержал третью победу подряд и с 83 очками в 68 матчах занимает 8-е место в Восточной конференции. «Рейнджерс» идут последними — 64 очка в 69 играх.

«Детройт» — «Монреаль» — 3:1

«Детройт» набрал 84 очка в 69 матчах и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Монреаль» идет четвертым — 84 очка в 68 играх.

«Оттава» — «Айлендерс» — 3:2

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 23 из 26 бросков по своим воротам.

«Оттава» набрала 79 очков в 68 матчах и занимает 10-е место в Восточной конференции. «Айлендерс» опустились на 8-ю строчку — 83 очка в 69 играх.

«Миннесота» — «Чикаго» — 1:2

Российский нападающий «Блэкхокс» Илья Михеев в этой встрече забросил одну шайбу.

«Чикаго» набрал 64 очка в 68 матчах и занимает 14-е место в Западной конференции. «Миннесота» идет на 3-й строчке — 90 очков в 70 играх.

«Нэшвилл» — «Сиэтл» — 3:1

«Нэшвилл» набрал 71 очко в 68 матчах и занимает 10-е место в Западной конференции, а «Сиэтл» идет на 9-й строчке — 71 очко в 68 играх.

«Эдмонтон» — «Флорида» — 0:4

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил все 21 бросок по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.

«Флорида» набрала 71 очко в 68 матчах и занимает 14-е место в Восточной конференции. «Эдмонтон» идет на 5-й строчке в Западной конференции — 77 очков в 70 играх.

«Сан-Хосе» — «Баффало» — 0:5

«Баффало» одержал третью победу подряд и с 92 очками в 69 матчах идет на втором месте в Восточной конференции. «Сан-Хосе» занимает 11-ю строчку в Западной конференции — 70 очков в 67 играх.

«Ванкувер» — «Тампа» — 2:6

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забил гол и сделал два ассиста. бросил одну шайбу и сделал две голевые передачи. Его признали первой звездой встречи.

Голкипер Андрей Василевский отразил 19 из 21 броска по своим воротам.

«Тампа» набрала 88 очков в 67 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Ванкувер» идет последним в Западной конференции — 50 очков в 68 играх.

«Вегас» — «Юта» — 0:4

Российский защитник «Юты» Михаил Сергачев в этой встрече отметился голевой передачей.

«Вегас» набрал 76 очков в 69 матчах и занимает 7-е место в Западной конференции. «Юта» поднялась на 5-ю строчку — 78 очков в 69 играх.

«Лос-Анджелес» — «Филадельфия» — 3:4 Б

У хозяев россиянин Артемий Панарин забил гол и сделал результативную передачу.

В составе гостей успешный буллит на счету российского нападающего «Филадельфии» Матвея Мичкова, который также отметился двумя ассистами.

«Лос-Анджелес» набрал 72 очка после 68 матчей. Клуб занимает восьмое место в таблице Западной конференции. «Филадельфия» (78) после 68 встреч идет 11-й в Восточной конференции.