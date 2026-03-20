«Питтсбург» не сбавит темп на домашней арене?

прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.12

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Виннипег». Игра пройдет на «PPG Paints-арене» 21 марта. Начало встречи — в 20:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Питтсбург — Виннипег с коэффициентом для ставки за 2.12.

«Питтсбург»

Турнирное положение: После 68 матчей «Питтсбург» находится на 5-м месте в таблице Восточной конференции. С 84 очками на счету, клуб из Пенсильвании, отстает от «Монреаля» по дополнительной разнице.

Последние матчи: В ходе последней гостевой серии «Питтсбург» потерпел поражения от «Каролины» (4:5, бул.) и «Вегаса» (2:6).

В других матчах команда Дэна Мьюза взяла верх над «Ютой» (4:3) и снесла «Колорадо» (7:2). Очередной неудачной обернулась игра «Пингвинз» на территории «Харрикейнз» (5:6, от).

Не сыграют: Калеб Джонс, Блэйк Лизотт, Самюэль Жирар, Кевин Хайс.

Состояние команды: «Питтсбург» проводит сезон с преобладанием хаоса, который к текущему времени удается не только контролировать, но и извлекать из него пользу в борьбе за плей-офф.

В десяти предыдущих матчах «Пингвинз» одержали всего три победы, хотя в пяти случаях на этом отрезке забивали не менее 4-х голов. В домашних стенах команда Дэна Мьюза набрала 14 очков в 10 последних встречах.

«Виннипег»

Турнирное положение: На момент написания «Виннипег» провел 67 матчей и набрал 67 очков, с которыми находится на 12-й строчке Западной конференции, на 4 пункта отставая от зоны плей-офф.

Последние матчи: В плотном домашнем графике предыдущей недели «Виннипег» сгорел «Анахайму» (1:4) и «Рейнджерс» (3:6).

Победные результаты тем временем «Джетс» зафиксировали в матчах против «Колорадо» (3:1) и «Сент-Луиса» (3:2). Накануне команда Скотта Арниэля уступила «Нэшвиллу» (3:4, бул.).

Не сыграют: Колин Миллер, Владислав Наместников, Нино Нидеррайтер, Нил Пионк.

Состояние команды: «Виннипег» проводит неровный сезон и продолжает движение исключительно за счет единичных всплесков. В такой амплитуде канадцы надеются вернуться в топ-8.

На десять последних игр «Джетс» пришлись пять поражений. Неудачно по результату команда Скотта Арниэля провела шесть гостевых матчей из десяти предыдущих.

Статистика для ставок

«Виннипег» победил в 4-х последних личных встречах

«Виннипег» обыграл «Питтсбург» в 3 гола в 3-х последних личных встречах

В 7 последних личных встречах на льду «Питтсбурга» было забито 5 и менее голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Питтсбурга» оценивается букмекерами в 2.12, ничья — в 4.40, победа «Виннипега» — в 3.01.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.57, на тотал меньше 5.5 — за 2.25.

Прогноз: В последних матчах «Питтсбург» вновь демонстрирует толковую игру в атаке и набирает очки, а фактор домашнего льда должен обеспечить «Пингвинз» дополнительную поддержку.

2.12 «Питтсбург» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.12 на матч Питтсбург — Виннипег принесёт прибыль 1120₽, общая выплата — 2120₽

Ставка: «Питтсбург» победит за 2.12.

Прогноз: «Виннипег» при всех попытках выправить ситуацию остается командой, уязвимой в фазах активного давления. «Питтсбург» со своей стороны умеет пользоваться подобными недочетами соперников.

1.70 Индивидуальный тотал «Питтсбурга» больше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.70 на матч Питтсбург — Виннипег принесёт чистый выигрыш 700₽, общая выплата — 1700₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Питтсбурга» больше 3 за 1.70.