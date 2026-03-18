«Лос-Анджелес» не потеряет очки в родной Калифорнии?

прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.12

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «Crypto.com Арене» 20 марта. Начало встречи — в 05:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Лос-Анджелес — Филадельфия с коэффициентом для ставки за 2.12.

«Лос-Анджелес»

Турнирное положение: В таблице Западной конференции калифорнийцы из «Города ангелов» находятся на 9-й строке. С 71 очком после 67 матчей, «Кингз» отстают от зоны плей-офф ввиду дополнительной разницы по отношению к «Сиэтлу».

Последние матчи: На прошлой неделе «Лос-Анджелес» отправился в Нью-Йорк, где добился уверенной (не по счету, но по игре) победы над «Айлендерс» (3:2).

Следующий выезд на территорию «Нью-Джерси» обернулся неудачей в результативном матче (4:6). Вернувшись в Нью-Йорк, команда Ди Джея Смита прикончила «Рейнджерс» (4:1).

Не сыграют: Кевин Фиала, Андрей Кузьменко, Адриан Кемпе.

Состояние команды: С подписанием Артемия Панарина «Лос-Анджелес» надеется побороть самый большой свой недостаток — низкую эффективность в атаке. Однако с точки зрения командной структуры «Кингз» по-прежнему нуждаются в системном подходе.

Прогнозы и ставки на НХЛ

В десяти предыдущих матчах калифорнийцев были поровну поделены победные и провальные результаты. Нельзя также проигнорировать тот факт, что в четырех играх из недавних семи «Кингз» вколачивали 4 шайбы и более.

«Филадельфия»

Турнирное положение: На момент написания «Филадельфия» провела 66 матчей и заработала 74 очка, с которыми ныне прописана на 11-м месте в таблице Востока, на 8 баллов отставая от кубковой зоны.

Последние матчи: В начале прошлой недели «Филадельфия» в домашних стенах сгорела «Рейнджерс» (2:6), но переехала «Вашингтон» (4:1).

В гостевой встрече 13-го числа команда Рика Токкета зафиксировала победу над «Миннесотой» (3:2, бул.). Вернувшись в Пенсильванию, «Филли» проиграла «Коламбусу» (1:2, бул.).

Не сыграют: Родриго Аболс, Тайсон Ферстер.

Состояние команды: На раннем этапе регулярного сезона «Филадельфия» претендовала на роль команды-сенсации в восточном лагере: на пике «Флайерз» закрепились в лидерской группе конференции.

Спустя время команда Рика Токкета сбавила в физике и начала проседать по результатам. Выпав из зоны плей-офф, филадельфийцы ныне довольствуются лишь отдельными циклами топ-исполнения. В 11 последних матчах «Филадельфия» добилась шести побед.

Статистика для ставок

В 3-х личных встречах из 4-х последних команды забивали 6 и более голов

«Лос-Анджелес» победил в 3-х личных встречах из 5 последних на своей территории

В 6 последних личных встречах на льду «Лос-Анджелеса» было забито 6 и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Лос-Анджелеса» оценивается букмекерами в 2.12, ничья — в 4.16, победа «Филадельфии» — в 3.13.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.03, на тотал меньше 5.5 — за 1.86.

Прогноз: «Филадельфия» в последних гостевых матчах идет без поражений, но на фоне ее накопленной усталости «Лос-Анджелес» видится той командой, которая способна прервать эту серию.

Прогноз: «Лос-Анджелес» знает, как в домашних стенах разбираться с «Филадельфией», в том числе за счет атакующей агрессии. В предстоящем матче «Кингз» организуют давление, с которым оборона «Филли» ничего поделать не сможет.

