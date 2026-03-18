Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 18 марта.
«Коламбус» — «Каролина» — 5:1
Единственный гол «Харрикейнз» забил российский нападающий Андрей Свечников.
Защитник Александр Никишин отметился ассистом.
«Коламбус» набрал 81 очко в 67 матчах и занимает 9-е место в Восточной конференции.
«Каролина» лидирует с 90 очками в 67 играх.
«Монреаль» — «Бостон» — 3:2 ОТ
«Монреаль» набрал 84 очка в 67 матчах и занимает 4-е место в Восточной конференции.
«Бостон» идет на восьмой строчке — 82 очка в 68 играх.
«Торонто» — «Айлендерс» — 1:3
Российский голкипер гостей Илья Сорокин отразил 26 из 27 бросков по своим воротам.
«Айлендерс» набрали 83 очка в 68 матчах и находятся на 6-м месте в Восточной конференции.
«Торонто» идет на 14-й строчке — 70 очков в 69 встречах.
«Виннипег» — «Нэшвилл» — 3:4 Б
Победный буллит на счету Райана О'Райлли.
«Нэшвилл» набрал 69 очков в 67 матчах и занимает 11-е место в Западной конференции.
«Виннипег» идет на 12-й строчке — 67 очков в 67 играх.
«Чикаго» — «Миннесота» — 3:4 ОТ
Российский нападающий «Уайлд» Владимир Тарасенко отметился голом, а его одноклубник Кирилл Капризов — результативной передачей.
«Миннесота» прервала серию из трех поражений и с 90 очками в 69 матчах занимает 3-е место в Западной конференции.
«Чикаго» идет на 14-й строчке — 62 очка в 67 встречах.
«Эдмонтон» — «Сан-Хосе» — 5:3
Российский защитник «Шаркс» Дмитрий Орлов забросил в этой встрече одну шайбу.
Российский форвард «Ойлерз» Василий Подколзин отметился одним голом.
«Эдмонтон» набрал 77 очков в 69 матчах и занимает 5-е место в Западной конференции.
«Сан-Хосе» идет на 10-й строчке — 70 очков в 66 встречах.
«Ванкувер» — «Флорида» — 5:2
Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 17 из 22 бросков по своим воротам.
«Ванкувер» набрал 50 очков в 67 матчах и занимает последнее место в Западной конференции.
«Флорида» идет на 15-й строчке в Восточной конференции — 69 очков в 67 играх.
«Вегас» — «Баффало» — 0:2
«Баффало» набрал 90 очков в 68 матчах и занимает второе место в Восточной конференции.
«Вегас» идет на 7-й строчке в Западной конференции — 76 очков в 68 играх.
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй» — 2:6
Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров оформил хет-трик и сделал два ассиста.
Вратарь «молний» Андрей Василевский отразил 16 из 18 бросков по своим воротам.
«Тампа» набрала 86 очков в 66 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции.
«Сиэтл» идет на 8-й строчке в Западной конференции — 71 очко в 67 играх.