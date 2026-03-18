В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Флориду». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 20 марта. Начало встречи — в 04:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Эдмонтон — Флорида с коэффициентом для ставки за 2.26.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: В 69 матчах канадцы из Альберты заработали 77 очков, с которыми расположились на 5-й строке Западной конференции, по дополнительной разнице усталая 4-му «Анахайму».

Последние матчи: На прошлой неделе «Эдмонтон» в рамках выездных матчей серьезно пострадал от «Далласа» (2:7) и потерпел поражение от «Сент-Луиса» (2:3, от).

Последние встречи команда Криса Кроблауха провела в домашних стенах, где сперва переиграла «Нэшвилл» (3:1), а затем взяла верх над «Сан-Хосе» (5:3).

Не сыграют: Колтон Дач, Леон Драйзайтль, Маттиас Янмарк, Кертис Лазарь, Тайм Эмберсон.

Состояние команды: Регулярный сезон «Эдмонтона» состоит из единичных матчей высочайшего атакующего исполнения наряду с провальными играми, в которых преобладает масса грубых ошибок в защите.

В 14 предыдущих встречах канадцы потерпели восемь поражений. В семи случаях на этом же отрезке «Ойлерз» неизменно пропускали 4 шайбы и более, а в четырех играх горели соперникам минимум в 3 гола.

«Флорида»

Турнирное положение: После 67 матчей коллектив из Санрайза томится на 15-й позиции в таблице Востока с 69 очками в активе. От зоны плей-офф «Пантерз» отделяют 13 пунктов.

Последние матчи: В первой половине марта «Флорида» дважды кряду обыграла «Детройт» (3:1, 4:3) и одержала домашнюю победу над «Коламбусом» (2:1, от).

Недавние встречи команда Пола Мориса провела в рамках выездов. Каждый обернулся крупным провалом. Так, «Пантерз» сгорели «Сиэтлу» (2:6) и попали под раздачу на льду «Виннипега» (2:5).

Не сыграют: Ювис Балинскис, Александр Барков, Джона Гаджович, Ээту Луостаринен, Брэд Маршан, Сэм Рейнхарт, Эван Родригес, Коул Швиндт, Сэм Беннетт.

Состояние команды: Кризис «Флориды», обусловленный кадровым дефицитом, длится дольше, чем предполагалось. На текущее время команда стремительными темпами отдаляется от зоны плей-офф.

Шесть матчей «Пантерз» из девяти последних закончились поражением. В пяти проигранных встречах коллектив Пола Мориса получал в свои ворота не менее 4-х шайб, со своей стороны отвечая максимум двумя результативными действиями.

«Флорида» победила в 4-х личных встречах из 6 последних

В 9 последних личных встречах команды забивали 6 и более голов

«Флорида» забивала 3 шайбы и более в 9 личных встречах кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Эдмонтона» оценивается букмекерами в 2.29, ничья — в 4.37, победа «Флориды» — в 2.74.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.52, на тотал меньше 5.5 — за 2.36.

Прогноз: «Флорида» едет в Альберту в ужасном кадровом положении, поэтому «Эдмонтон» должен прочувствовать уязвимость соперника и забрать уверенный результат в домашних условиях игры.

Ставка: «Эдмонтон» не проиграет + ТБ 5.5 за 2.26.

Прогноз: Даже без Леона Драйзайтля в обойме у «Ойлерз» достаточно исполнителей, которые позволят выйти на высокий уровень реализации в игре против команды, испытывающей большие проблемы в обороне.

Ставка: Индивидуальный тотал «Эдмонтона» больше 3 за 1.73.