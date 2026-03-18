В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Ледовом дворце» 19 марта. Начало встречи — в 19:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Северсталь — Авангард с коэффициентом для ставки за 2.05.

«Северсталь»

Турнирное положение: В активе «Северстали» на текущий момент — 67 матчей и 86 набранных баллов. В таблице Западной конференции череповчане занимают 3-е место, по дополнительным цифрам отставая от «Динамо» Минск.

Последние матчи: Предыдущая неделя «Северстали» состояла из нескольких выездов. Первый завершился поражением от «Локомотива» (3:4, от).

Победу череповецкая команда зафиксировала над «Ладой» (3:1), но затем сгорела СКА (0:5). В начале этой недели коллектив Андрея Козырева в домашних стенах разобрался с «Ак Барсом» (4:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: У «Северстали» потерь нет.

Состояние команды: «Северсталь» заканчивает лучший регулярный сезон в своей истории. Команда Андрея Козырева гарантировала себе место в топ-3 Запада, но на флажке чемпионата пытается определить судьбу второй строчки.

Прогнозы и ставки на КХЛ

На момент 67 проведенных встреч «Северсталь» входит в тройку самых результативных клубов конференции (195 голов), однако в восьми последних матчах дома череповчане добились только двух побед.

«Авангард»

Турнирное положение: В 67 матчах «Авангард» заработал 97 очков, с которыми закрепился на 3-й строчке Восточной конференции. От 3-го «Ак Барса» омичи дистанцировались на 7 пунктов.

Последние матчи: На прошлой неделе «Авангард» дома проиграл «Сибири» (1:2, бул.), а затем стер в порошок «Торпедо» (4:1) и «Шанхайских Драконов» (6:1).

Перед выездом в Череповец команда Ги Буше приехала в столицу Беларуси, где провела изнурительный матч против минского «Динамо», вырвав победу в овертайме (4:3, от).

Не сыграют: У «Авангарда» потери отсутствуют.

Состояние команды: За тур до конца чемпионата можно сказать, что «Авангард» по ходу кампании выглядел на все сто. Его проблема заключалась лишь в том, что безупречный сезон провела «Магнитка», которая помешала победить в Восточной конференции.

Перед выездом в Череповец команда Ги Буше является третьей в общем зачете лиги по набранным очкам и заброшенным шайбам (219). Между тем в 12 последних матчах на выезде омичи установили 10 побед.

Статистика для ставок

В последних 5 личных встречах команды забивали 6 и более голов

«Северсталь» забивала 3 шайбы и более в 3-х последних личных встречах

«Авангард» победил в 4-х последних личных встречах на льду «Северстали»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Северстали» оценивается букмекерами в 2.77, ничья — в 4.21, победа «Авангарда» — в 2.31.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.99, на тотал меньше 5.5 — за 1.89.

Прогноз: В оставшихся матчах регулярки «Авангарда» не преследует никаких целей. «Северсталь» же бьется с минчанами за вторую строчку и за счет этого постарается провести столь же уверенную по содержанию игру, как и днями ранее против «Ак Барса».

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч Северсталь — Авангард позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: «Северсталь» победит в матче за 2.05.

Прогноз: Игра обеих команд заточена под атаку. В последних очных матчах это отражалось в том числе и на количестве заброшенных шайб. Если брать за основу статистику, то сценарий с результативным «верхом» в этой встрече видится наиболее вероятным.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.99 на матч Северсталь — Авангард принесёт чистый выигрыш 990₽, общая выплата — 1990₽

Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.99.