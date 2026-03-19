«Северсталь» сражается за второе место на Западе КХЛ

В четверг, 19 марта «Северсталь» примет на своем льду омский «Авангард» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

21' Стартовала вторая треть матча «Северсталь» — «Авангард». На табло ничейный результат (1:1). Посмотрим, что будет дальше.

20' Звучит сирена на первый перерыв! У нас ничья — 1:1! Отдыхаем...

19' Г-ООООООООО-Л! «Авангард» — 1:1! Василий Пономарев! Михаил Котляревский бросил издали, голкипер не зафиксировал шайбу в ловушке и Василий Пономарев с пятака переправил ее в ворота!

18' Никита Камалов («Северсталь») мощно зарядил от синей линии — шайба в ловушке у Андрея Мишурова («Авангард»).

17' Иван Подшивалов («Северсталь») буквально в летел в зону соперника и бросил с лета в створ — голкипер отбил шайбу в угол площадки.

15' Адам Лишка («Северсталь») нанес дальний бросок, голкипер отбил, а защитники разрядили обстановку.

14' Николай Буренов («Северсталь»)оказался на месте центрфорварда и бросил с пятака — Андрей Мишуров («Авангард») справился с этим броском.

13' Очередной силовой прием от гостевой команды: Дмитрий Рашевский («Авангард») жестко встретил соперника на своей синей линии.

12' Томас Грегуар («Северсталь») зарядил от синей линии и сам же сыграл на добивании, но Андрей Мишуров («Авангард») был надежен в воротах.

10' Александр Скоренов («Северсталь»)нанес неподготовленный бросок и не смог попасть в створ ворот.

09' Марсель Ибрагимов («Авангард») получает малый скамеечный штраф за блокировку. Хозяева вновь будут играть в большинстве!

09' Г-ООООООООО-Л! «Северсталь» — 1:0! Иоаннис Калдис! Николай Чебыкин выдал классную передачу в центральную зону перед воротами, а Иоаннис Калдис точно бросил в угол!

09' Марсель Ибрагимов («Авангард») успел подставить клюшку под бросок Александра Скоренова («Северсталь») и заблокировал полет шайбы.

08' А вот и первое удаление в матче: Эндрю Потуральски («Авангард») за подножку получил две минуты штрафа.

07' Никита Камалов («Северсталь» въехал в зону и зарядил с лета — шайба просвистела рядом со штангой.

06' Джованни Фьоре («Авангард») выполнил шикарный силовой приему у борта, что помогло завладеть его партнерам шайбой.

05' Андрей Мишуров («Авангард») фиксирует шайбу после сольного прохода и броска с кистей от Адама Лишка («Северсталь»).

04' Константин Шостак («Северсталь») отбил щитками бросок Дмитрия Рашевского («Авангард») от левого борта.

03' Илья Рейнгардт («Северсталь») наносил бросок со средней дистанции, но его заблокировал Максим Лажуа («Авангард»).

02' Положение вне игры у «Авангарда». Вбрасывание состоится в зоне гостей.

01' Стартовое вбрасывание состоялось! Матч «Северсталь» — «Авангард» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

18:58 Главные действующие лица появляются на льду «Ледового Дворца» в Череповце. Звучит гимн Российской Федерации. Игра вот-вот начнется!

18:50 До стартового вбрасывания остается 10 минут, команды заканчивают разминку и покидают площадку.

18:45 Судейская бригада матча «Северсталь» — «Авангард»: главные судьи — Ромасько Евгений и Шувалов Вячеслав, линейные судьи — Сердюк Никита и Седов Егор.

18:40 Сегодняшний матч пройдет в «Ледовом дворце» Череповца.

18:30 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» — «Авангард». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Составы команд

«Северсталь»: Шостак Константин, Грегуар Томас, Калдис Иоаннис, Чефанов Илья, Аймурзин Данил, Ильин Михаил, Буренов Николай, Камалов Никита, Лишка Адам, Цицюра Владислав, Чебыкин Николай, Грудинин Владимир, Давыдов Тимофей, Казулаев Даниил, Иванцов Илья, Скоренов Александр, Фомин Макар, Рейнгардт Илья, Подшивалов Иван, Веряев Данил.

«Авангард»: Мишуров Андрей, Чеккони Джозеф, Шарипзянов Дамир, Окулов Константин, Маклауд Майкл, Фьоре Джованни, Чистяков Семён, Блажиевский Артём, Рашевский Дмитрий, Потуральски Эндрю, Волков Александр, Ибрагимов Марсель, Лажуа Максим, Игумнов Иван, Прохоркин Николай, Якупов Наиль, Гуляев Михаил, Котляревский Михаил, Пономарев Василий, Пилипенко Кирилл.

«Северсталь»

«Северсталь» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, но имеет возможность подняться на одну строчку выше. Перед последним матчем регулярки у череповецкого клуба равное количество очков с минским «Динамо», идущим вторым. Так что многое будет зависеть от предстоящей игры с «ястребами».

Нынешний сезон получается у «Северстали» одним из самых успешных в плане результата на стадии регулярного чемпионата. Команда набрала 86 очков и имеет возможность увеличить еще на 2. В последнем своем матче «сталевары» на своем льду обыграли казанский «Ак Барс» со счетом 4:2.

«Авангард»

«Авангард» со второго места в Восточной конференции вышел в плей-офф. Результат предстоящего матча никак не повлияет на итоговую позицию омского клуба, поэтому вряд ли мы сегодня увидим огромное рвение к победе от этого коллектива. Отметим, что в нынешнем сезоне «ястребы» набрали 97 очков и уступили на Востоке лишь магнитогорскому «Металлургу».

«Авангард» очень ровно прошел регулярный чемпионат и заслуженно вошел в ТОП-2 Восточной конференции по его итогам. Разница заброшенных и пропущенных шайб впечатляет — 223:157. В своем предыдущем матче омская дружина в овертайме обыграла минское «Динамо» (4:3).

Личные встречи

Между собой эти соперники играют не очень часто, так как представляют противоположные конференции. Выделить в этой паре явного фаворита не представляется возможным, так как команды побеждают примерно одинаково в последние годы. Предыдущее их очное противостояние состоялось в октябре прошлого года, там на выезде выиграла «Северсталь» (4:3 в овертайме).

