«Амур» выйдет хотя бы на средний уровень результативности?

прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.85

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Лада-Арене» 17 марта. Начало встречи — в 18:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Лада — Амур с коэффициентом для ставки за 1.85.

«Лада»

Турнирное положение: На счету «Лады» — 67 сыгранных матчей и 45 очков. В таблице Западной конференции тольяттинцы находятся на 10-м месте, на 1 балл опережая «Сочи».

Последние матчи: В позапрошлый уик-энд «Лада» на домашнем катке дважды кряду крупно проиграла «Спартаку» (1:7, 2:5).

Продолжилась серия в Тольятти потерей очков в матче против «Северстали» (1:3). Накануне команда Павла Десяткова уступила «Локомотиву» (2:4).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Тайлер Граовац.

Состояние команды: Попытка перестройки в Тольятти обернулась крахом. Очередной сезон «Лада» заканчивает в числе крупнейших неудачников чемпионата.

Прогнозы и ставки на КХЛ

За тур до завершения регулярки команда Павла Десяткова имеет худшую в лиге статистику пропущенных шайб (238) и является первой — в отрицательном смысле — по темпу турнирных потерь.

«Амур»

Турнирное положение: В таблице Восточной конференции «Амуру» не удается сдвинуться с 9-й строчки. В 66 матчах хабаровчане заработали очков 60, отстав от зоны Кубка на 3 пункта.

Последние матчи: После яркой победы над «Салаватом Юлаевым» 7 марта в домашних стенах «Амур» оказался беспомощным под натиском «Барыса» (0:3).

За крупным провалом на Дальнем Востоке последовал выезд в столицу, завершившийся скромным поражением от «Спартака» (0:1, от). В другом гостевом матче команда Александра Андриевского переиграла «Сочи» (3:2).

Не сыграют: Алекс Броадхерст, Евгений Свечников, Артем Шварев.

Состояние команды: На флажке регулярки «Амур» попытался включиться в борьбу за плей-офф. С учетом шести побед в восьми встречах шансы оставались предметными.

Однако 0:3 против гостей из Астаны выбили хабаровчан из фактической гонки. На этом фоне коллектив Александра Андриевского входит в тройку представителей Востока по самой низкой результативности (151 шайба).

Статистика для ставок

«Лада» не побеждает дома на протяжении 4-х матчей кряду

«Амур» победил в 3-х последних матчах кряду на территории «Лады»

«Амур» забивал 3 и более голов в 4-х последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Лады» оценивается букмекерами в 2.91, ничья — в 4.13, победа «Амура» — в 2.25.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.27, на тотал меньше 5.5 — за 1.59.

Прогноз: Для «Амура» концовка регулярки превратилась в разочаровывающую формальность. Но «Лада» по своему уровню является соперником, на льду которого дальневосточники могут сочинить ряд толковых голевых возможностей.

1.85 Индивидуальный тотал «Амура» больше 2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч Лада — Амур позволит вывести на карту выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Амура» больше 2.5 за 1.85.

Прогноз: «Лада», хоть и не обладает турнирными целями, временами пытается навязать борьбу, особенно когда дело доходит до матчей в домашних условиях, где неделями ранее пострадали «Торпедо», ЦСКА и «Ак Барс».

2.12 «Лада» победит в матче Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.12 на матч Лада — Амур принесёт прибыль 1120₽, общая выплата — 2120₽

Ставка: «Лада» победит в матче за 2.12.