СКА наберет очки в рамках выезда на Урал?

прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.16

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Трактор» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Арене Трактор» 16 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Трактор — СКА с коэффициентом для ставки за 2.16.

«Трактор»

Турнирное положение: В таблице Восточной конференции «Трактор» занимает 6-е место. Набрав 69 очков в 65 матчах, челябинцы опережают «Нефтехимик» на 2 турнирных пункта.

Последние матчи: В гостевой игре неделю назад «Трактор» потерпел очередное поражение от «Металлурга» Мг в битве за Урал (2:3, бул.).

После ставшего привычным провала в дерби команда Евгения Корешкова уступила в гостях «Нефтехимику» (1:2, от). Накануне «Трактор» в домашних стенах взял верх над «Торпедо» (3:2, от).

Не сыграют: Сергей Мыльников.

Состояние команды: На протяжении всего регулярного сезона «Трактор» страдал от проблем системной деструкции. При наличии первоклассных мастеров в атаке, челябинцы заметно проседают как команда.

После 65 матчей «Трактор» входит в тройку худших клубов Востока по игре в обороне (192 пропущенные шайбы), а на отрезке из 12 проведенных встреч подопечные Евгения Корешкова потерпели 8 поражений.

СКА

Турнирное положение: После 65 матчей СКА поднялся на 5-ю позицию в таблице Западной конференции. С 79 очками в активе, петербуржцы по дополнительной разнице опережают «Торпедо» и «Динамо» Москва.

Последние матчи: В первой половине марта СКА дважды встретился с минским «Динамо». В обоих случаях армейцы с Невы установили победный результат (2:1, от, 4:3).

Между матчами против белорусов команда Игоря Ларионова на выезде обыграла «Динамо» Москва (2:1, от). Накануне СКА в домашних стенах прикончил «Северсталь» (5:0).

Не сыграют: Никита Зайцев, Тревор Мерфи.

Состояние команды: Регулярный чемпионат СКА завершает в боевом тонусе, сохраняя при этом пространство для улучшения позиции перед началом Кубка Гагарина.

Текущая серия без поражений армейцев достигла пяти матчей, тогда как на отрезке в 15 проведенных встреч петербуржцы одержали 12 побед.

Статистика для ставок

СКА победил в 8 личных встречах из 10 последних

В 2-х последних личных встречах команды забивали 6 и более голов

В 3-х личных встречах из 5 последних на площадке «Трактора» СКА выигрывал с разницей в 3 шайбы и более

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Трактора» оценивается букмекерами в 2.20, ничья — в 4.19, победа СКА — в 2.96.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.30, на тотал меньше 5.5 — за 1.68.

Прогноз: Перед началом плей-офф СКА поступательно выходит на пик формы, поэтому снижать темп в оставшихся матчах регулярки не планирует. «Трактор» для петербуржцев является соперником, во встрече с которым победный результат рассматривается как базовая цель.

Ставка: СКА победит в матче за 2.16.

Прогноз: «Трактор» по-прежнему испытывает проблемы с организацией игры как таковой, поэтому СКА, набравший приличный ход, должен спокойно выходить на среднюю для себя результативность.

Ставка: Индивидуальный тотал СКА больше 2.5 за 2.15.