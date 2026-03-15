Матч в Новосибирске будет беден на голевые атаки?

прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.08

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 16 марта. Начало встречи — в 15:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Сибирь — ЦСКА с коэффициентом для ставки за 2.08.

«Сибирь»

Турнирное положение: В 65 матчах «Сибирь» заработала 63 очка и твердо обосновалась на 8-й строке Восточной конференции, на 5 турнирных пунктов опередив «Амур».

Последние матчи: Неделю назад «Сибирь» забрала скромный победный результат над «Шанхайскими Драконами» (2:1) в рамках выезда в Китай под знаком KHL World Games.

Следующие командировки сибиряков завершились поражением от «Ак Барса» (3:6) и победой над «Авангардом» (2:1, бул.). Накануне дома команда Ярослава Люзенкова уступила «Металлургу» Мг (1:2, от).

Не сыграют: Илья Таталуев.

Состояние команды: Не столько за счет качества игры, сколько на характере, «Сибирь» выдала ряд упорных матчей, позволивших укрепить гандикап в борьбе за плей-офф.

Несмотря на сохраняющиеся математические шансы «Амура», в фактической гонке поставлена точка. При этом в 8 последних встречах новосибирцы потерпели 6 поражений. В 4-х матчах на этом отрезке команда не забивала больше одного гола.

ЦСКА

Турнирное положение: В таблице Западной конференции ЦСКА замыкает лидерский квартет. В 66 матчах москвичи заработали 82 очка, опередив «Торпедо», СКА и «Динамо» на 3 пункта.

Последние матчи: В конце прошлой недели ЦСКА добился скромной домашней победы над «Трактором» (1:0), после чего с минимальной разницей переиграл «Сочи» (2:1).

Победой с таким же счетом завершился другой матч против «Сочи», перенесенный ранее (2:1). В последней гостевой встрече армейцы разбили «Автомобилист» (3:0).

Не сыграют: Клим Костин, Данила Моисеев, Владислав Провольнев.

Состояние команды: В 2026 году команда Игоря Никитина вышла на пик относительной стабильности: ЦСКА удалось прибавить не только в темпе турнирных пополнений, но и структурно в игре.

По итогам 66 сыгранных матчей армейцам принадлежит второй в лиге показатель надежности в обороне (139 пропущенных голов). При этом больше одной шайбы столичный коллектив не получал в свои ворота в 4-х последних встречах кряду.

ЦСКА победил в 6 последних личных встречах

В 4-х личных встречах из 5 последних было забито 6 и более голов

ЦСКА забивали 4 гола и более в 3-х личных встречах из 5 последних

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» оценивается букмекерами в 2.96, ничья — в 4.09, победа ЦСКА — в 2.23.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.40, на тотал меньше 5.5 — за 1.53.

Прогноз: На домашнем льду «Сибирь», как правило, выдает колоссальный уровень сопротивления, из-за которого у топ-соперников возникают проблемы с креативом в зоне атаки, а сами матчи застревают на низкой отметке результативности.

Прогноз: Три последних домашних матча «Сибири» завершились ничьей в основное время. ЦСКА по своему консервативному характеру является соперником, с которым команда Ярослава Люзенкова также может выйти за рамки часа игры.

