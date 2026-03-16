В понедельник, 16 марта, новосибирская «Сибирь» примет московское ЦСКА в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

29' Тщательно разыгрывают шайбу хоккеисты ЦСКА в большинстве.

28' Удаление у «Сибири», на 2 минуты за подножку удален Архип Неколенко.

27' Отложенный штраф у «Сибири», вратарь ЦСКА заменился на дополнительного полевого.

26' Бросок Аланова от синей линии зоны атаки «Сибири», справился с угрозой вратарь гостей Самонов.

25' Полтапов прорвался к воротам «Сибири» и нанёс бросок с близкого расстояния, тащит хозяев вратарь Бердин.

24' После видео просмотра, определено: гол ЦСКА отменён.

24' Тренерский запрос на предмет помехи вратарю «Сибири» Бердину от нападающего ЦСКА Карнаухова перед голом армейцев.

24' Мак Холлоуэлл сильно бросил с центра зоны «Сибири», перекрыт был обзор у вратаря хозяев Бердина, шайба беспрепятственно в сетку залетела.

23' Удаётся «Сибири» перевести игру в зону ЦСКА, сбивая пыл атак москвичей.

22' Бросок низом Охотюка в створ ворот «Сибири», отбил шайбу вратарь хозяев Бердин.

21' Второй период начался!

Статистика после первого периода

20' Перерыв. Больше атаковал ЦСКА, «Сибирь» выстояв в обороне, нашла возможность счёт открыть.

20' Нестеров бросал с близкого расстояния по воротам «Сибири», выкатившись из ворот Бердин шайбу поймал.

19' Лещенко бросил с дальней дистанции по воротам ЦСКА, парировал шайбу вратарь гостей Самонов.

18' Затяжная позиционная атака ЦСКА, держатся в обороне сибиряки.

17' Бросок Патрихаева в створ ворот «Сибири», шайба в плечо вратарю хозяев Бердину попав, выскочила на площадку.

16' Продолжает атаковать «Сибирь» на эмоциях после заброшенной шайбы.

15' Гоол! 1:0. Михаил Абрамов откликнулся на передачу Косолапова на пятаке у ворот ЦСКА и технично переправил шайбу в сетку ворот Самонова.

15' Шайба в шлем попала вратарю «Сибири» Бердину после броска Соркина, успел он после этого накрыть её.

14' Инициатива у ЦСКА, от обороны действуют новосибирцы.

13' Дроздов войдя по борту в зону атаки ЦСКА отдал передачу на Нестерова, с броском которого справился вратарь «Сибири» Бердин.

12' В высоком темпе развивается игра.

11' Позиционная атака ЦСКА.

10' Команда ЦСКА играет в полном составе.

10' В полном составе играет «Сибирь».

09' Бросок Павла Карнаухова из круга вбрасывания зоны атаки ЦСКА, ловушкой поймал шайбу вратарь хозяев Михаил Бердин.

08' Удаление у ЦСКА, на 2 минуты за подножку удален Прохор Полтапов.

08' Удаление у «Сибири», на 2 минуты за задержку соперника клюшкой удален Алексей Яковлев.

07' Отложенный штраф у «Сибири», вратарь ЦСКА заменился на дополнительного полевого.

06' В полном составе играет ЦСКА.

06' Броски Приски по воротам ЦСКА, но защитники гостей ловят шайбу на себя.

05' Удаётся хоккеистам ЦСКА в меньшинстве вывести шайбу из своей зоны.

04' Удаление у ЦСКА, на 2 минуты за подножку удален Джереми Рой.

04' Приски простреливал на дальнюю штангу ворот ЦСКА, но партнёров по команде там не оказалось.

03' Локтионов угрожал воротам ЦСКА бросок с центра зоны атаки «Сибири» после передачи от Лещенко, среагировал вратарь гостей Александр Самонов.

02' Активное начало от обеих команд, соперники атакой на атаку отвечают.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами ЦСКА.

До матча

15:28 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

15:20 Матч пройдет на «Сибирь Арене» в Новосибирске, вмещающей 12 000 зрителей.

15:10 Главными судьями матча будут Евгений Гамалей из Москвы и Максим Сидоренко из Минска.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Сибири»

«Сибирь»: Бердин, Красоткин; Зайцев, Аланов, Приски, Гордеев, Баклашёв, Орлов, Ахияров; Кошелев, Неколенко, Косолапов, Локтионов, Андреофф, Сушко, Пьянов, Лещенко, Широков, Яковлев, Бек, Люзенков, Абрамов.

Стартовый состав ЦСКА

ЦСКА: Самонов, Гамзин; Саморуков, Патрихаев, Охотюк, Рой, Ерёменко, Нестеров, Холлоуэлл; Абрамов, Полтапов, Карнаухов, Зернов, Дроздов, Гарднер, Соркин, Гурьянов, Коваленко, Мингачёв, Майстренко, Бучельников, Чуркин.

«Сибирь»

В 65 матчах «Сибирь» заработала 63 очка и твердо обосновалась на 8-й строке Восточной конференции, на 5 турнирных пунктов опередив «Амур». Неделю назад «Сибирь» забрала скромный победный результат над «Шанхайскими Драконами» (2:1) в рамках выезда в Китай под знаком KHL World Games. Следующие командировки сибиряков завершились поражением от «Ак Барса» (3:6) и победой над «Авангардом» (2:1, бул.). Накануне дома команда Ярослава Люзенкова уступила «Металлургу» Мг (1:2, от).

Не столько за счет качества игры, сколько на характере, «Сибирь» выдала ряд упорных матчей, позволивших укрепить гандикап в борьбе за плей-офф. Несмотря на сохраняющиеся математические шансы «Амура», в фактической гонке поставлена точка. При этом в 8 последних встречах новосибирцы потерпели 6 поражений. В 4-х матчах на этом отрезке команда не забивала больше одного гола. Не поможет команде в отчетной встрече нападающий Илья Таталуев.

ЦСКА

В таблице Западной конференции ЦСКА замыкает лидерский квартет. В 66 матчах москвичи заработали 82 очка, опередив «Торпедо», СКА и «Динамо» на 3 пункта. В конце прошлой недели ЦСКА добился скромной домашней победы над «Трактором» (1:0), после чего с минимальной разницей переиграл «Сочи» (2:1). Победой с таким же счетом завершился другой матч против «Сочи», перенесенный ранее (2:1). В последней гостевой встрече армейцы разбили «Автомобилист» (3:0).

В 2026 году команда Игоря Никитина вышла на пик относительной стабильности: ЦСКА удалось прибавить не только в темпе турнирных пополнений, но и структурно в игре. По итогам 66 сыгранных матчей армейцам принадлежит второй в лиге показатель надежности в обороне (139 пропущенных голов). При этом больше одной шайбы столичный коллектив не получал в свои ворота в 4-х последних встречах кряду. Не помогут команде в отчетной встрече: Клим Костин, Данила Моисеев и Владислав Провольнев.

Личные встречи

ЦСКА победил в 6 последних личных встречах. В 4-х личных встречах из 5 последних было забито 6 и более голов. ЦСКА забивали 4 гола и более в 3-х личных встречах из 5 последних.

