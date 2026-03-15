«Автомобилист» вновь выиграет в битве за Урал?

прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.04

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург Мг» будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Арене Металлург» 16 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист с коэффициентом для ставки за 2.04.

«Металлург Мг»

Турнирное положение: «Металлург» Мг находится на 1-й строчке в общем рейтинге лиги. В 65 матчах южноуральцы заработали 103 очка, на 8 баллов опередив «Локомотив» и «Авангард».

Последние матчи: На прошлой неделе «Металлург» Мг на своей площадке не сумел справиться с «Автомобилистом» (1:3).

Днями позже дома команда Андрея Разина обыграла «Трактор» (3:2, бул.). Последние матчи «Магнитка» провела на выезде и поочередно справилась с «СЮ» (2:1, от) и «Сибирью» (2:1, от).

Не сыграют: Дмитрий Силантьев.

Состояние команды: «Металлург» Мг провел выдающуюся регулярку, закономерным итогом которой стало завоевание Кубка Континента — первого в истории клуба.

На фоне 103 набранных очков и лучшего показателя результативности в лиге (245 голов) не столь критичными выглядят четыре отрицательных результата, зафиксированных в восьми предыдущих встречах.

«Автомобилист»

Турнирное положение: В таблице Восточной конференции «Автомобилист» занимает 4-е место. В 65 матчах екатеринбуржцы набрали 82 очка, на 10 баллов опережая «Салават Юлаев».

Последние матчи: После победы над «Металлургом» Мг в гостевой битве за Урал (3:1) «Автомобилист» в домашних стенах переехал «Локомотив» (4:1).

Последнюю встречу команда Николая Заварухина провела с ЦСКА 14 марта. Субботняя игра при домашних болельщиках завершилась «сухим» поражением (0:3).

Не сыграют: У «Автомобилиста» потери отсутствуют.

Состояние команды: «Автомобилист» провел классическую в своем понимании регулярку, без существенного прогресса, если смотреть на показатели годичной давности.

Тем не менее на текущее время — за неделю с небольшим до начала плей-офф — команда Николая Заварухина находится в лучшей форме с начала чемпионата. В 11 последних матчах екатеринбуржцы забрали 8 побед.

Статистика для ставок

«Автомобилист» победил в 2-х последних личных встречах

«Металлург» Мг не забивал больше одного гола в 2-х последних личных встречах

В 3-х личных встречах из 5 предыдущих команды забивали 9 и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга Мг» оценивается букмекерами в 1.83, ничья — в 4.28, победа «Автомобилиста» — в 3.97.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.13, на тотал меньше 5.5 — за 1.78.

Прогноз: «Автомобилист» на флажке регулярки набрал великолепную форму, поэтому принципиальный матч в Магнитогорске команда Николая Заварухина наверняка проведет с полной самоотдачей и, как результат, замахнется на победу.

Ставка: «Автомобилист» не проиграет за 2.04.

Прогноз: При всех других сильных качествах «Металлург» Мг далеко не лучший с точки зрения надежности в обороне. Тем временем у «Автомобилиста» сейчас многое получается в атаке, поэтому гости должны свободно выходить на базовые показатели результативности.

Ставка: Индивидуальный тотал «Автомобилиста» больше 2.5 за 2.38.