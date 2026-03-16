В понедельник, 16 марта, магнитогорский «Металлург» примет на своем льду екатеринбургский «Автомобилист» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

26' Даниил Вовченко («Металлург Мг») запустил шайбу по борту, она угодил в клюшку защитника гостей и улетела в заградительную сетку.

25' Андрей Козлов («Металлург Мг») раньше времени въехал в зону и это положение вне игры — вбрасывание вынесено в среднюю зону.

23' Г-ООООООООО-Л! «Автомобилист» — 0:2! Максим Денежкин! Денежкин получил шайбу в средней зоне и укатил один на один с голкипером, реализовав свой момент!

23' Егор Яковлев («Металлург Мг») бросил низом, голкипер отбил, а затем шайба после добивания рикошетом вылетела за пределы площадки.

22' Брукс Мэйсек («Автомобилист») получает 2 минуты штрафа за игру высоко поднятой клюшкой!

21' Стартовал второй период в матче «Металлург Мг» — «Автомобилист»!

20' Звучит сирена на первый перерыв! «Автомобилист» ведет 0:1! Отдыхаем...

19' Робин Пресс («Металлург Мг») зарядил от синей линии, но шайбу уверенно поймал голкипер гостей.

18' Евгений Аликин («Автомобилист») зафиксировал шайбу в ловушке после легкого наброса на пятак от Сергея Толчинского («Металлург Мг»).

17' Опасное подставление клюшки на пятаке от Брукса Мэйсека («Автомобилист») — шайба чудом не попала в ворота.

16' Даниэль Спронг («Автомобилист») выкатил 1 н 1 с голкипером, но бросил бесхитростно в щитки Александру Смолину («Металлург Мг»).

15' Максим Осипов («Автомобилист») подставил клюшку и заблокировал бросок Дерека Барака («Металлург Мг»).

14' Г-ООООООООО-Л! «Автомобилист» — 0:1! Даниэль Спронг! Отличная атака гостей 4 на 1 завершилась успешным подставлением клюшки Даниэлем Спронгом на дальней штанге!

13' Алексей Бывальцев («Автомобилист») выкатил наворота и бросил с правого круга для вбрасывания — голкипер отбил грудью.

12' Робин Пресс («Металлург Мг») бросал с убойной позиции, но шайба застряла под голкипером!

11' А вот и первое удаление в матче, причем обоюдное: Брукс Мэйсек («Автомобилист») за удар соперника клюшкой, а Даниил Вовченко («Металлург Мг») за симуляцию.

10' Егор Яковлев («Металлург Мг») вкатился в зону, получил передачу и бросил с лета — Евгений Аликин («Автомобилист») отбил шайбу блином.

09' Сергей Зборовский («Автомобилист») поддержал атаку и бросил с острого угла, но Александр Смолин («Металлург Мг») был надежен.

08' Гости провели классную атаку и вывели Кирилла Воробьёва («Автомобилист») на бросок от синей линии — Александр Смолин («Металлург Мг») поймал шайбу в ловушку.

07' Егор Коробкин («Металлург Мг») бросил со средней дистанции — шайба прсвистела рядом с воротами.

06' Лавр Гашилов («Автомобилист») с партнером выходили на одного защитника, но не разобрались кому нужно бросать — момент упущен.

05' Брукс Мэйсек («Автомобилист») выкатил один на один с вратарем, но не смог переиграть Александра Смолина («Металлург Мг»), бросив мимо ворот!

04' Александр Смолин («Металлург Мг») выручил свою команду, соперники нанесли несколько бросков за подряд.

03' Проброс, вбрасывание состоится в зоне команды «Металлург Мг».

02' Ярослав Бусыгин («Автомобилист») принял участие в разящей контратаке и едва не поразил ворота соперника — не попал в створ!

01' Стартовое вбрасывание состоялось! Матч «Металлург Мг» — «Автомобилист» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

16:58 Главные действующие лица появляются на льду «Арены Металлург». Звучит гимн Российской Федерации. Игра вот-вот начнется!

16:50 До стартового вбрасывания остается 10 минут, команды заканчивают разминку и покидают площадку.

16:45 Судейская бригада матча «Металлург Мг» — «Автомобилист»: главные судьи — Гофман Антон и Ромасько Евгений, линейные судьи — Зайцев Валентин и Литвинов Александр.

16:40 Сегодняшний матч пройдет в Магнитогорске на «Арене Металлург».

16:30 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между представителями Восточной конференции — магнитогорским «Металлургом» и екатеринбургским «Автомобилистом». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Составы команд

«Металлург Мг»: Смолин Александр, Паливко Данила, Пресс Робин, Козлов Андрей, Канцеров Роман, Ткачёв Владимир, Орехов Валерий, Яковлев Егор, Толчинский Сергей, Барак Дерек, Вовченко Даниил, Минулин Артём, Хабаров Макар, Петунин Александр, Исхаков Руслан, Михайлис Никита, Жуков Кирилл, Коробкин Егор, Джонсон Люк, Коротков Никита.

«Автомобилист»: Аликин Евгений, Блэкер Джесси, Трямкин Никита, Мэйсек Брукс, Да Коста Стефан, Спронг Даниэль, Осипов Максим, Бусыгин Ярослав, Черников Егор, Бывальцев Алексей, Горбунов Роман, Зборовский Сергей, Воробьёв Кирилл, Денежкин Максим, Гашилов Лавр, Голышев Анатолий, Малоросиянов Даниил, Каштанов Артём, Романцев Данил, Шашков Никита.

«Металлург Мг»

«Металлург» досрочно выиграл Кубок Континента, став лучшим клубом регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Теперь магнитогорской дружине предстоит сразится за Кубок Гагарина в плей-офф. «Лисы» занимают первое место в Восточной конференции и имеют на своем счету 103 набранных очка.

В пяти последних матчах «Металлург» проиграл всего один раз, было это в противостоянии как раз с «Автомобилистом» (1:3). Остальные четыре встречи завершились победами над минским «Динамо» (3:0), челябинским «Трактором» (3:2) в серии буллитов, уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:1) в овертайме и «Сибирью» (2:1) в овертайме.

«Автомобилист»

«Автомобилист» является крепкой командой Восточной конференции, которая занимает четвертое место в турнирной таблице. Опустится ниже и подняться выше екатеринбургский клуб уже не сможет, поэтому никакого турнирного смысла в предстоящем матче для него нет, как и для соперника.

«Автомобилист» накануне прервал серию из семи победных матчей, уступив на своем льду московскому ЦСКА (0:3). А ведь до этого команда действовала превосходно и победила таких соперников, как ярославский «Локомотив» (4:1), «Металлург» (3:1), московское «Динамо» (4:0) и омский «Авангард» (5:1).

Личные встречи

Между собой эти соперники играют с попеременным успехом, чаша весов склоняется, то в одну сторону, то в другую. Последние две очные дуэли завершились убедительными победами екатеринбургского клуба: «Автомобилист» выиграл дома (8:1) и в гостях (3:1).

