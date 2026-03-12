В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Северсталь». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 13 марта. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч СКА — Северсталь с коэффициентом для ставки за 2.10.
СКА
Турнирное положение: В 64 сыгранных матчах СКА набрал 77 очков и закрепился на 6-й позиции в таблице Западной конференции. На 1 турнирный пункт петербуржцы отстают от «Торпедо».
Последние матчи: В начале весеннего цикла СКА на домашнем катке добился разгромной победы над «Барысом» (7:0), за которой последовал успешный выезд на лед «Динамо» Минск (2:1, от).
Аналогичный результат команда Игоря Ларионова зафиксировала на территории «Динамо» Москва (2:1, от), тогда как в очередной встрече с «Динамо» Минск армейцы оформили результативную победу (4:3).
Не сыграют: Никита Зайцев, Тревор Мерфи.
Состояние команды: На флажке регулярного сезона СКА периодически дает осечки, но глобально проводит качественный отрезок, демонстрируя хорошую системную организацию при сравнительно неплохой игре в зоне защиты.
В 14 предыдущих матчах подопечные Игоря Ларионова добилась 11 побед. На этом же этапе петербуржцы не пропускали больше одной шайбы в восьми случаях.
«Северсталь»
Турнирное положение: После 65 матчей «Северсталь» переместилась на 2-ю строчку в Западной конференции. С 84 очками на счету, представители Череповца опережают «Динамо» Минск на 1 пункт.
Последние матчи: Серию мартовских туров «Северсталь» начала с двух матчей против «Локомотив» с интервалом в семь дней.
В обеих встречах череповчане заработали по одному зачетному баллу (2:3, бул, 3:4, от). Последнюю игру команда Андрея Козырева провела в Тольятти, где добыла победу (3:1).
Не сыграют: У «Северстали» потерь нет.
Состояние команды: «Северсталь» проводит выдающийся регулярный сезон, который попытается завершить в статусе главного преследователя лидера родной конференции.
На момент 65 сыгранных матчей команда Андрея Козырева представляет трио сильнейших на Западе по результативности (191 шайба), тогда как в десяти предыдущих встречах череповчане одержали шесть побед.
Статистика для ставок
- СКА победил в 3-х личных встречах из 4-х последних
- В 2-х последних личных встречах команды не забивали больше 4-х голов
- «Северсталь» одержала 3 победы в 4-х последних личных встречах на территории СКА
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 2.10, ничья — в 4.40, победа «Северстали» — в 3.07.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.73.
Прогноз: Последние матчи регулярного сезона СКА рассматривает в контексте попыток укрепить позиции перед началом плей-офф, поэтому на домашнем льду армейцы попытаются организовать контроль и давление, в результате которых у неустойчивой «Северстали» могут возникнуть проблемы.
Ставка: СКА победит за 2.10.
Прогноз: В последних матчах череповчане снизили объем атакующей остроты, поэтому в «Ледовом» СКА намерен завладеть инициативой, минимизировав число оборонительных ошибок. При таком сценарии встреча пройдет относительно скромно в плане голевой активности.
Ставка: Тотал меньше 5 за 1.98.