прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.10

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Северсталь». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 13 марта. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч СКА — Северсталь с коэффициентом для ставки за 2.10.

СКА

Турнирное положение: В 64 сыгранных матчах СКА набрал 77 очков и закрепился на 6-й позиции в таблице Западной конференции. На 1 турнирный пункт петербуржцы отстают от «Торпедо».

Последние матчи: В начале весеннего цикла СКА на домашнем катке добился разгромной победы над «Барысом» (7:0), за которой последовал успешный выезд на лед «Динамо» Минск (2:1, от).

Аналогичный результат команда Игоря Ларионова зафиксировала на территории «Динамо» Москва (2:1, от), тогда как в очередной встрече с «Динамо» Минск армейцы оформили результативную победу (4:3).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Никита Зайцев, Тревор Мерфи.

Состояние команды: На флажке регулярного сезона СКА периодически дает осечки, но глобально проводит качественный отрезок, демонстрируя хорошую системную организацию при сравнительно неплохой игре в зоне защиты.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В 14 предыдущих матчах подопечные Игоря Ларионова добилась 11 побед. На этом же этапе петербуржцы не пропускали больше одной шайбы в восьми случаях.

«Северсталь»

Турнирное положение: После 65 матчей «Северсталь» переместилась на 2-ю строчку в Западной конференции. С 84 очками на счету, представители Череповца опережают «Динамо» Минск на 1 пункт.

Последние матчи: Серию мартовских туров «Северсталь» начала с двух матчей против «Локомотив» с интервалом в семь дней.

В обеих встречах череповчане заработали по одному зачетному баллу (2:3, бул, 3:4, от). Последнюю игру команда Андрея Козырева провела в Тольятти, где добыла победу (3:1).

Не сыграют: У «Северстали» потерь нет.

Состояние команды: «Северсталь» проводит выдающийся регулярный сезон, который попытается завершить в статусе главного преследователя лидера родной конференции.

На момент 65 сыгранных матчей команда Андрея Козырева представляет трио сильнейших на Западе по результативности (191 шайба), тогда как в десяти предыдущих встречах череповчане одержали шесть побед.

Статистика для ставок

СКА победил в 3-х личных встречах из 4-х последних

В 2-х последних личных встречах команды не забивали больше 4-х голов

«Северсталь» одержала 3 победы в 4-х последних личных встречах на территории СКА

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа СКА оценивается букмекерами в 2.10, ничья — в 4.40, победа «Северстали» — в 3.07.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.73.

Прогноз: Последние матчи регулярного сезона СКА рассматривает в контексте попыток укрепить позиции перед началом плей-офф, поэтому на домашнем льду армейцы попытаются организовать контроль и давление, в результате которых у неустойчивой «Северстали» могут возникнуть проблемы.

2.10 СКА победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч СКА — Северсталь принесёт чистый выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: СКА победит за 2.10.

Прогноз: В последних матчах череповчане снизили объем атакующей остроты, поэтому в «Ледовом» СКА намерен завладеть инициативой, минимизировав число оборонительных ошибок. При таком сценарии встреча пройдет относительно скромно в плане голевой активности.

1.98 Тотал меньше 5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.98 на матч СКА — Северсталь принесёт чистый выигрыш 980₽, общая выплата — 1980₽

Ставка: Тотал меньше 5 за 1.98.