Может ли «Даллас» выйти вперёд в серии с «Миннесотой»?

прогноз на матч Кубка Стэнли, ставка за 2.20

В пятом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли «Даллас» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в Далласе на «Американ Эйрлайнс Центр» 29 апреля, начало — в 03:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Даллас — Миннесота с коэффициентом для ставки за 2.20.

«Даллас»

Турнирное положение: В плей-офф Кубка Стэнли хоккеисты Глена Галуцана вышли со второго места Западной конференции. В 82 матчах «Даллас» набрал 112 очков.

Последние матчи: Противостояние между «Далласом» и «Миннесотой» только набирает обороты. Сначала хоккеисты «Далласа» вели в серии, а теперь упустили преимущество, проиграв «Миннесоте» в четвёртой игре противостояния (2:3 ОТ).

Не сыграют: В пятом матче противостояния против «Миннесоты» не сыграют травмированные Натан Бастиан, Роопе Хинтц и Тайлер Сегин.

Состояние команды: Отметим, что в четырёх играх плей-офф против «Миннесоты» хоккеисты Галуцана смогли выиграть со счетом 4:2, 4:3 ОТ, но уступили в самой первой встрече серии (1:6).

«Миннесота»

Турнирное положение: «Миннесота» вышла в плей-офф с третьего места Западной конференции, набрав 104 очка после 82 сыгранных матчей.

Последние матчи: Команда из Сент-Пола одержала трудовую победу над «Далласом» (3:2 ОТ). Победную шайбу в овертайме забросил Мэттью Болди. Стоит отметить, что «Миннесота» дважды отыгрывались по ходу поединка, точными бросками отметились Брок Фабер и Маркус Фолиньо.

Не сыграют: В составе «Миннесоты» не сыграет нападающий Яков Тренин.

Состояние команды: Хоккеисты Джона Хайнса смогли восстановить равновесие в серии после двух поражений подряд от «Далласа» (3:4 ОТ, 2:4).

Статистика для ставок

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Далласа» оценивается букмекерами в 2.20, ничья — в 4.20, а победа «Миннесоты» — в 2.75.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 5.5 — за 2.00.

Прогноз: У «Далласа» есть прекрасная возможность выйти вперед в серии. Во-первых, команда смогла сравнять счёт, во-вторых, команда играет при своих болельщиках. Остановим свой выбор на победе «Далласа».

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

