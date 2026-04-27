В пятом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли «Баффало» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в Баффало на «КиБанк Центр» 29 апреля, начало — в 02:30 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Баффало — Бостон с коэффициентом для ставки за 1.98.

«Баффало»

Турнирное положение: «Баффало» вышел в плей-офф Кубка Стэнли, расположившись на втором месте Восточной конференции. Нью-йоркцы в 82 матчах набрали 109 очков.

Последние матчи: Нью-йоркцы буквально уничтожили «Бостон» в четвёртой игре серии (6:1). В составе «Баффало» по шайбе забросили Пейтон Кребс, Джошуа Доан, Зак Бенсон, Боуэн Байрам, Бек Маленстин и Алекс Тух.

Не сыграют: В лазарете «Баффало» находится целый ряд игроков, из строя выбыли травмированные Сэм Кэррик, Джастин Данфорт, Джош Норрис. Из-за проблем со здоровьем игру пропустит Иржи Кулих.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Прогнозы и ставки на НХЛ

Состояние команды: Хоккеисты Линди Раффа в шаге от выхода в четвертьфинал Кубка Стэнли. В противостоянии с «Бостоном» нью-йоркцы ведут в серии — 3:1. В предыдущих встречах «Баффало» переиграли соперника (3:1, 4:3), но уступили в одной встрече со счётом 2:4.

«Бостон»

Турнирное положение: «Бостон» вышел в плей-офф Кубка Стэнли с 5-го места Востока. В 82 матчах хоккеисты Марко Штурма набрали 100 очков.

Последние матчи: Хоккеисты из Массачусетса в шаге от вылета, в четвёртом матче противостояния с «Баффало» команда потерпела крупное поражение (1:6). Гол престижа в составе «Бостона» забил Шон Курали.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: В среднем за матч «Бостон» забрасывает в сетку ворот «Баффало» по две шайбы, но этого недостаточно команде, чтобы добиться положительного результата. «Бостон» пропускает на один гол больше.

Статистика для ставок

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Баффало» оценивается букмекерами в 1.98, ничья — в 4.30, а победа «Бостона» — в 3.20.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.80, на тотал меньше 5.5 — за 2.02.

Прогноз: У «Баффало» есть все шансы, чтобы закрыть вопрос о победителе противостояния и забрать серию. Нью-йоркцы могут завоевать путёвку в четвертьфинал Кубка Стэнли, добившись успеха на домашней арене.

1.98 Победа «Баффало» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.98 на матч «Баффало» — «Бостон» позволит вывести на карту выигрыш 980₽, общая выплата — 1980₽

Прогноз: В матчах плей-офф «Баффало» и «Бостон» набирают на двоих 6 шайб. Так что не исключаем новой результативной игры со стороны хоккеистов из Нью-Йорка и Массачусетса.

1.80 ТБ 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Баффало» — «Бостон» позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

