«Баффало» не отдаст результат в домашних стенах

прогноз на матч НХЛ, ставка за 2.15

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Баффало» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «КиБэнк Центре» 13 марта. Начало встречи — в 02:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Баффало — Вашингтон с коэффициентом для ставки за 2.15.

«Баффало»

Турнирное положение: В таблице Восточной конференции «Баффало» переместился на 2-ю позицию с 86 очками после 65 сыгранных матчей. От «Каролины» команда из Нью-Йорка отстает на 2 турнирных пункта.

Последние матчи: После успешного выезда на площадку «Питтсбурга», где была зафиксирована крупная победа (5:1), «Баффало» вернулся на домашний лед — на серию из шести матчей.

В первой встрече при своих зрителях команда Линди Раффа разобралась с «Нэшвиллом» (3:2). В двух других играх «Сейбрз» выдали безумную результативность против «Тампы» (8:7) и «Сан-Хосе» (6:3).

Не сыграют: Джастин Данфорт, Джордан Гринвэй, Иржи Кулих, Конор Тимминс, Тайсон Козак.

Состояние команды: «Баффало» внезапно стал одним из украшений всего регулярного сезона. Команда Линди Раффа прогрессирует сумасшедшими темпами и демонстрирует суператакующий хоккей.

Текущая серия без поражений «Сейбрз» увеличилась до восьми матчей. В четырех случаях нью-йоркский коллектив забрасывал не менее 5 шайб. Между тем по результативности «Баффало» вышел в лидеры родной конференции.

«Вашингтон»

Турнирное положение: На момент написания «Вашингтон» провел 65 матчей и заработал 71 зачетный балл. В таблице Востока столичный клуб задержался на 11-м месте, на 7 очков отставая от зоны плей-офф.

Последние матчи: Серию весенних матчей «Вашингтон» начал с ужасающей игры на площадке «Монреаля» (2:6).

На домашнем льду тем временем команда Спенсера Карбери проиграла «Юте» (2:3). Очередной выезд «Кэпс» завершили поражением от «Бостона» (1:3), за которым последовала яркая победа над «Калгари» в американской столице (7:3).

Не сыграют: У «Вашингтона» потерь нет.

Состояние команды: При локальных успехах, которые, как правило, фиксируются на домашнем льду, нынешний сезон «Вашингтон» вряд ли может считать аутентичным.

У команды отсутствует системная структура, а в турнирном понимании столица Штатов рискует остаться без плей-офф. Другой проблемой коллектива Карбери является игра на выезде. Так, на 10 последних гостевых матчей пришлись 8 поражений.

«Баффало» победил в 5 личных встречах из 6 последних

В 13 последних личных встречах команды забивали 6 голов и более

В 9 личных встречах из 14 предыдущих команды играли вничью в основное время

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Баффало» оценивается букмекерами в 2.15, ничья — в 4.37, победа «Вашингтона» — в 2.97.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 5.5 — за 2.27.

Прогноз: «Баффало» показывает великолепные результаты и выглядит крайне уверенно по игре. На фоне текущей формы «Сейбрз» столичному коллективу будет тяжело предложить что-либо в тактическом смысле, к чему команда Линди Раффа в домашних стенах не будет готова.

Ставка: «Баффало» победит за 2.15.

Прогноз: На текущем отрезке «Вашингтон» испытывает дискомфорт в гостевых матчах, поэтому «Баффало», агрессивно действующий с позиции нападения, в очередной раз должен реализовывать свой мощный потенциал в зоне атаки.

Ставка: Индивидуальный тотал «Баффало» больше 3.5 за 2.20.