Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 11 марта.

«Баффало» — «Сан-Хосе» — 6:3

Российский голкипер «Шаркс» Ярослав Аскаров отразил 20 из 25 бросков по воротам.

«Баффало» набрал 86 очков в 65 играх и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Сан-Хосе» идет на 10-й строчке в Западной конференции — 66 очков в 62 матчах.

«Бостон» — «Лос-Анджелес» — 2:1 ОТ

Победная шайба в овертайме на счету Чарли Макэвоя.

Российский форвард «Кингз» Артемий Панарин провел на льду 17 минут 57 секунд и сделал 2 броска по воротам соперника.

«Бостон» набрал 78 очков в 64 матчах и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Лос-Анджелес» идет на 9-й строчке — 67 очков в 64 играх.

«Каролина» — «Питтсбург» — 5:4 Б

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников сделал голевую передачу и реализовал свою попытку в серии буллитов. Защитник Андрей Никишин набрал 2 (1+1) очка и был признан первой звездой встречи.

Форвард «Пингвинз» Егор Чинахов отметился двумя голевыми передачами.

«Монреаль» — «Торонто» — 3:1

Российский нападающий хозяев Иван Демидов отметился голевой передачей.

«Монреаль» набрал 80 очков в 63 матчах и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Торонто» идет на 15-й строчке — 65 очков в 65 играх.

«Рейнджерс» — «Калгари» — 4:0

Канадский форвард Алексис Лафренье оформил хет-трик.

«Рейнджерс» набрали 60 очков в 64 матчах и занимают последнее место в Восточной конференции. «Калгари» идет на 15-й строчке в Западной конференции — 57 очков в 64 играх.

«Тампа-Бэй» — «Коламбус» — 2:5

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голевой передачей.

У гостей голами отметились российские хоккеисты Иван Проворов и Кирилл Марченко.

Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 26 из 30 бросков по воротам.

«Флорида» — «Детройт» — 4:3

Российский голкипер «Пантерз» Даниил Тарасов отразил 25 из 28 бросков по воротам.

«Флорида» набрала 67 очков в 64 матчах и занимает 13-е место в Восточной конференции. «Детройт» идет на 6-й строчке — 79 очков в 65 играх.

«Сент-Луис» — «Айлендерс» — 3:4 ОТ

Российский голкипер гостей Илья Сорокин отразил 20 из 23 бросков по воротам.

«Айлендерс» набрали 79 очков в 65 матчах и занимают 7-е место в Восточной конференции. «Сент-Луис» идет на 13-й строчке в Западной конференции — 60 очков в 64 играх.

«Даллас» — «Вегас» — 2:1 ОТ

«Даллас» набрал 90 очков в 64 матчах и занимает 2-е место в Западной конференции.

«Вегас» идет на 6-й строчке — 72 очка в 65 играх.

«Миннесота» — «Юта» — 5:0

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов забросил одну шайбу и сделал голевую передачу.

Владимир Тарасенко отметился двумя резхультативными пасами и был признан третьей звездой встречи, а Данила Юров забил один гол.

«Миннесота» набрала 87 очков в 65 матчах и занимает 3-е место в Западной конференции. «Юта» идет на 5-й строчке — 73 очка в 65 играх.

«Виннипег» — «Анахайм» — 1:4

«Анахайм» набрал 75 очков в 64 матчах и занимает 4-е место в Западной конференции.

«Виннипег» идет на 12-й строчке — 62 очка в 63 играх.

«Колорадо» — «Эдмонтон» — 3:4

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин забросил одну шайбу.

«Эдмонтон» набрала 72 очка в 65 матчах и занимает 6-е место в Западной конференции. «Колорадо» идет на первой строчке — 95 очков в 63 играх.

«Сиэтл» — «Нэшвилл» — 2:4

Российский нападающий гостей Федор Свечков отметился голевой передачей.

«Нэшвилл» набрал 66 очков в 64 матчах и занимает 11-е место в Западной конференции. «Сиэтл» идет восьмым — 67 очков в 63 играх.