прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.35

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Лада» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «Лада Арене» 11 марта, начало — в 18:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Лада — Северсталь с коэффициентом для ставки за 2.35.

«Лада»

Турнирное положение: «Лада» лишилась всех шансов на выход в плей-офф КХЛ, клуб из Тольятти занимает 10-е место в Западной конференции, набрав 45 очков в 65 матчах.

Последние матчи: «Лада» на домашнем льду потерпела поражение в матче против «Спартака» (2:5).

Не сыграют: В составе команды нет травмированных хоккеистов.

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: В последних пяти матчах регулярного чемпионата «Лада» смогла одержать две победы над клубом «Ак Барс» (5:3, 5:4 Б) и уступила в играх против «Спартака» (1:7), «Шанхайских Драконов» (1:2).

«Северсталь»

Турнирное положение: «Северсталь» занимает 3-е место в Западной конференции, череповчане давно обеспечили себе место в плей-офф КХЛ. В 64 матчах команда набрала 82 очка.

Последние матчи: Хоккеисты Андрея Козырева после того, как команда обеспечила себе место в плей-офф дали себе слабину. В рамках минувшего тура «Северсталь» уступила на выезде ярославскому «Локомотиву» (3:4 — после овертайма).

Не сыграют: В составе «Северстали» потери отсутствуют.

Состояние команды: Хоккеисты из Череповца не могут выиграть на протяжении трёх матчей подряд, уступив «Локомотиву» в двух матчах подряд (2:3 Б), а также проиграв «Торпедо» (1:2).

Статистика для ставок

«Лада» занимает 10-е место в Западной конференции

«Северсталь» занимает 3-е место в Западной конференции

В этом сезоне «Северсталь» одержала три победы над «Ладой» (4:2, 3:2, 2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Северстали» букмекерами оценивается в 1.80, ничья — в 4.20, а победа «Лады» — в 3.80.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.65.

Прогноз: «Северсталь» в этом сезоне одержала три победы над «Ладой». В среднем за матч хоккеисты из Череповца забивают по три шайбы, ожидаем победы гостевой команды.

Фора «Северстали» (-1.5)

Ставка с коэффициентом 2.35 на матч «Лада» — «Северсталь»

Ставка: Фора «Северстали» (-1.5) с коэффициентом 2.35.

Прогноз: В среднем в играх команд забрасывается по 4 шайбы, так что можно сыграть на результативности матча.

ТМ 4.5

Ставка с коэффициентом 2.25 на матч «Лада» — «Северсталь»

Ставка: ТМ 4.5 с коэффициентом 2.25.