прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.95

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Платинум-Арене» 5 марта. Начало встречи — в 12:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Амур — Салават Юлаев с коэффициентом для ставки за .

«Амур»

Турнирное положение: «Амур» в таблице Восточной конференции занимает 9-ю строчку с 55 очками, добытыми в 61 игре. От «Сибири», располагающейся выше, хабаровчане отстают на 3 балла.

Последние матчи: Неделями ранее «Амур» добился столь необходимой победы над «Сибирью» (2:1, от), после выезда на площадку которой проиграл «Металлургу» Мг (1:3), но взял верх над «Авангардом» (4:3).

Последние два матча команда Александра Андриевского провела на домашнем льду против «Нефтехимика» и оба раза оказалась сильнее гостей из Нижнекамска (3:2, 3:1).

Не сыграют: Роман Абросимов, Алекс Броадхерст.

Состояние команды: На заключительном этапе регулярки «Амур» выходит на лед с чрезмерным желанием, тем самым скрывая проблемы игрового содержания и добиваясь результатов, которые оставляют команду в борьбе за топ-8.

В 6 предыдущих встречах коллектив Александра Андриевского зафиксировал 5 победных результатов. Между тем в 3-х последних матчах «Амур» забивал не менее 3-х голов.

«Салават Юлаев»

Турнирное положение: После 61 игры «Салават Юлаев» закрепился на 5-й позиции в таблице Востока с 68 очками в активе. От 6-го «Трактора» уфимцы дистанцировались на 5 турнирных пунктов.

Последние матчи: До выезда на Дальний Восток «Салават Юлаев» в домашних стенах уступил «Спартаку» (3:5), но обыграл «Сибирь» (3:2, от) и «Трактор» (3:2, бул.).

Последней остановкой перед предстоящей командировкой в Хабаровск была «Фетисов-Арена». Так, на площадке «Адмирала» Виктора Козлова зафиксировала поражение (2:4), но после — одержала победу (2:1, бул.).

Не сыграют: У «Салавата Юлаева» потерь нет.

Состояние команды: «Салават Юлаев», как кажется, спокойно доигрывает сезон, не испытывая давления выше базового предела. Команда закрепилась в топ-5 Востока и старается приберечь лучшую форму на кубковый раунд.

В 13 последних играх подопечные Виктора Козлова забрали 10 побед. Между тем 8 положительных результатов уфимский коллектив зафиксировал в рамках 11 предыдущих выездов.

Статистика для ставок

«Салават Юлаев» победил в 9 личных встречах из 10 последних

В 2 последних личных встречах команды забивали больше 5.5 голов

«Салават Юлаев» не проигрывает на льду «Амура» на протяжении 6 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Амура» оценивается букмекерами в 2.61, ничья — в 4.15, победа «Салавата Юлаева» — в 2.46.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.73.

Прогноз: Для «Амура» каждая игра на данном отрезке обладает весом, аналогичным победам в плей-офф. С высокой мотивационной атмосферой хабаровчане постараются поднажать и зацепиться еще за один значимый результат в домашних стенах.

Ставка: «Амур» победит в матче за 1.95.

Прогноз: На катке мотивированного «Амура» уфимцы столкнутся с давлением, которое на отрезке может привести к ряду результативных ошибок. Однако «Салават Юлаев» со своей стороны умеет наращивать темп и выходить на высокие проценты реализации.

Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.20.