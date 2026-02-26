прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.00

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «G-Drive Арене» 27 февраля. Начало встречи — в 16:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Авангард — Металлург Мг с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Авангард»

Турнирное положение: В таблице Восточной конференции «Авангард» прописан на 2-й позиции с 84 очками после 59 матчей. От идущего ниже «Ак Барса» омичей отделяют 3 пункта.

Последние матчи: На прошлой неделе «Авангард» в домашних стенах сгорел «Ак Барсу» (2:5), но зафиксировал победу над «Сибирью» в следующей игре на «Арене G-Drive» (2:1, бул.).

Неожиданной потерей 2-х баллов завершилась встреча команды Ги Буше с «Амуром» (3:4). Вместе с тем в ходе недавнего выезда омичи были разгромлены «Автомобилисту» (1:5).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Александр Волков.

Состояние команды: По динамике турнирного движения «Авангард» выдает хорошие показатели, однако в смысле игры команде Ги Буше не всегда удается сохранять голову свежей.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В восьми последних матчах омичи поделили поровну победные результаты и неудачные исходы, кроме того, в трех встречах из четырех предыдущих «Авангард» пропускал не менее 4-х голов.

«Металлург» Мг

Турнирное положение: После 58 матчей «Металлург» Мг возглавляет таблицу Востока с 94 очками на счету. На 10 баллов южноуральцы обходят в гонке лидеров «Авангард».

Последние матчи: После непростой гостевой победы над «Барысом» в начале прошлой недели (3:2, от) «Металлург» Мг вернулся на домашний лед, где переиграл «Амур» (3:1).

Следом команда Андрея Разина не без проблем переиграла «Адмирал» в родных стенах (4:3, от), тогда как последний матч в Магнитогорске завершился поражением от «Северстали» (3:4, от).

Не сыграют: Дмитрий Силантьев.

Состояние команды: «Металлург» Мг остается безусловно лучшим в лиге по всем ключевым показателям — от статистики турнирных приобретений до качества атакующего исполнения.

В таких условиях команда Андрея Разина может позволить себе ряд осечек, что, собственно, и произошло в трех играх из шести последних. Тем временем в гостях уральский коллектив потерпел два поражения при трех недавних попытках.

Статистика для ставок

«Авангард» победил в 4 личных встречах дома из 6 последних

В 11 личных встречах на льду «Авангарда» команды забивали меньше 5.5 голов

В 3 последних личных встречах «Металлург» Мг не забивал больше 2 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Авангарда» оценивается букмекерами в 2.35, ничья — в 4.28, победа «Металлурга» Мг — в 2.69.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.00, на тотал меньше 5.5 — за 1.88.

Прогноз: Две наиболее результативные команды Востока не испытывают турнирного давления и вместе с тем стараются сберечь оптимальную форму перед плей-офф. В личной встрече соперники могут устроить проверку характера и выдать яркий по атакующему содержанию матч.

2.00 Тотал больше 5.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Авангард — Металлург Мг позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Тотал больше 5.5 за 2.00.

Прогноз: На домашнем льду «Авангард» в последнее время допускает много промахов — пять поражений в десяти встречах — но матч против лидера может послужить отличным мотивационным моментом и заставить хозяев показать свой прайм.

1.81 «Авангард» победит в матче Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.81 на матч Авангард — Металлург Мг принесёт чистый выигрыш 810₽, общая выплата — 1810₽

Ставка: «Авангард» победит в матче за 1.81.