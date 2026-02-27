В пятницу, 27 февраля, омский «Авангард» примет на своем льду магнитогорский «Металлург» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

14' после пропущенного гола хозяева активизировались и рванули в атаку, но запереть соперника в его зоне не получилось.

13' Г-ООООООООО-Л! «Металлург Мг» — 0:1! Владимир Ткачёв! Егор Яковлев отдал пас на Владимира Ткачёва, тот в касание бросил с угла и шайба заползла в ворота!

13' А вот и первое удаление в матче: командный штраф получили хозяева за нарушение численного состава!

12' Небольшая потасовка началась на льду после броска в створ ворот от Даниил Вовченко («Металлург Мг»).

10' Неудачный выброс у хозяев, шайба пролетела все зоны никого не коснувшись — это проброс.

09' Руслан Исхаков («Металлург Мг») ворвался в зону соперника и бросил слета, но голкипер отбил шайбу плечом.

08' Александр Сиряцкий («Металлург Мг») поймал соперника на ложном движении, отобрал шайбу и начал атаку своей команды.

07' Джованни Фьоре («Авангард»)применил силовой прием против Руслана Исхакова («Металлург Мг»), но все было в рамках правил.

06' Василий Пономарев («Авангард») буквально выгрыз шайбу на пятаке и бросил с близкой дистанции, но не попал в ворота!

05' Отличный бросок от Данила Паливко («Металлург Мг») в створ ворот, но голкипер омского клуба уверенно поймал шайбу.

04' Робин Пресс («Металлург Мг») зарядил с кистей от синей линии — в воротах был надежен Никита Серебряков («Авангард»).

03' Роман Канцеров («Металлург Мг») совершил перехват на своей синей линии, но не смог точным пасом начать атаку гостей.

02' Илья Набоков («Металлург Мг») поймал шайбу в ловушку после броска Михаила Котляревского («Авангард») со средней дистанции.

01' Стартовое вбрасывание состоялось! Матч «Авангард» — «Металлург Мг» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

16:28 Главные действующие лица появляются на льду «G-Drive Арены». Звучит гимн Российской Федерации. Игра вот-вот начнется!

16:20 До стартового вбрасывания остается 10 минут, команды заканчивают разминку и покидают площадку.

16:15 Судейская бригада матча «Авангард» — «Металлург Мг»: главные судьи — Беляев Сергей и Оскирко Юрий, линейные судьи — Вилюгин Никита и Седов Егор.

16:10 Сегодняшний матч пройдет в Омске на «G-Drive Арене».

16:00 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между представителями Восточной конференции — «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Составы команд

«Авангард»: Серебряков Никита, Чеккони Джозеф, Шарипзянов Дамир, Потуральски Эндрю, Маклауд Майкл, Мартынов Игорь, Чистяков Семён, Блажиевский Артём, Котляревский Михаил, Пономарев Василий, Окулов Константин, Ибрагимов Марсель, Лажуа Максим, Якупов Наиль, Прохоркин Николай, Рашевский Дмитрий, Гуляев Михаил, Долженков Кирилл, Игумнов Иван, Фьоре Джованни.

«Металлург Мг»: Набоков Илья, Пресс Робин, Маклюков Алексей, Коротков Никита, Канцеров Роман, Ткачёв Владимир, Орехов Валерий, Яковлев Егор, Толчинский Сергей, Барак Дерек, Вовченко Даниил, Хабаров Макар, Паливко Данила, Исхаков Руслан, Козлов Андрей, Михайлис Никита, Сиряцкий Александр, Коробкин Егор, Джонсон Люк, Фёдоров Михаил/

«Авангард»

«Авангард» является лидером дивизиона Чернышова, а в Восточной конференции занимает второе место, отставая от «Металлурга» на 10 очков, при этом имея на один проведенный матч больше. Всего на счету омской команды 84турнирных балла, а разница заброшенных и пропущенных шайб составляет 198:144.

Последние две недели складываются для «Авангарда» не очень удачно. В четырех матчах добыта всего одна победа — повержена дома «Сибирь» со счетом 2:1 в серии буллитов. Остальные встрече «ястребы» проиграли: казанскому «Ак Барсу» (2:5), «Амуру» (3:4) и екатеринбургскому «Автомобилисту» (1:5).

«Металлург Мг»

«Металлург» в нынешнем сезоне выступает на сумасшедшем уровне -- команда лидирует не только в Восточной конференции, но и в общей таблице регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Всего на счету «лис» 94 набранных очка, а разница заброшенных и пропущенных шайб сильно плюсовая — 231:157.

Недавно у «Металлурга» была серия из трех побед, обыграны поочередно «Барыс» (3:2) в овертайме, «Амур» (3:1) и «Адмирал» (4:3) в овертайме. Но последнюю встречу магнитогорский клуб вытянуть не сумел и проиграл на своем льду череповецкой «Северстали» со счетом 3:4 в дополнительное время.

Личные встречи

Между собой эти команды играют довольно часто, так как обе представляют Восточную конференцию. В нынешнем календарном году они уже успели сыграть один матч, который прошел в Магнитогорске и завершился победой «Металлурга» с минимальным перевесом — 2:1.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00