В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Ладу». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 25 февраля. Начало встречи — в 19:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Ак Барс — Лада с коэффициентом для ставки за 2.04.
«Ак Барс»
Турнирное положение: В 58 матчах «Ак Барс» заработал 80 очков, с которыми закрепился на 3-й строчке в Восточной конференции, на 4 пункт отставая от «Авангарда».
Последние матчи: На прошлой неделе казанцы провели продуктивную серию выездов, которую начали с крупной победы над «Авангардом» (5:2).
В другом матче команда Анвара Гатиятулина в волевом стиле обыграла «Ладу» (4:2), тогда как в последней встрече отвоевала 1 зачетный балл у «Торпедо» (2:3, бул.).
Не сыграют: Степан Фальковский.
Состояние команды: Не так давно «Ак Барс» снял все вопросы относительно выхода в плей-офф, а в последних матчах сосредоточен на попытках догнать «Авангард», замыкающий лидерский дуэт Востока.
Однако добиться поставленной цели команде Анвара Гатиятулина мешают собственные проблемы с последовательностью в игре — в девяти предыдущих матчах казанцы потерпели пять поражений.
«Лада»
Турнирное положение: В таблице Западной конференции «Лада» переместилась на 10-ю позицию с 41 очком в активе. От кубковой восьмерки команду отделили 25 пунктов.
Последние матчи: В ходе предыдущей игровой недели «Лада» в домашних стенах неожиданно победила ЦСКА (2:1), но следом потерпела поражение от «Ак Барса» (2:4).
Новую хоккейную семидневку команда Павла Десяткова начала с выезда на территорию «Трактора», который завершился очередной потерей 2-х зачетных баллов (2:4).
Не сыграют: В составе «Лады» кадровые потери отсутствуют.
Состояние команды: «Лада» стала первой командой в нынешнем сезоне, которая потеряла математические шансы на плей-офф. Разумеется, в борьбе за топ-8 тольяттинцев никто не ждал, но сам статус статистически худшего клуба лиги удручает.
Помимо черепашьего темпа турнирного продвижения, коллектив Павла Десяткова испытывает явные проблемы с дисциплиной и системой в целом. На одиннадцать последних матчей «Лады» пришлись только две победы.
Статистика для ставок
- «Ак Барс» победил «Ладу» в 7 встречах из 8 последних
- В 2 последних личных встречах команды забивали больше 5.5 голов
- «Ак Барс» не проигрывает «Ладе» в основное время на протяжении 8 последних матчей у себя дома
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Ак Барса» оценивается букмекерами в 1.43, ничья — в 5.51, победа «Лады» — в 6.64.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.99, на тотал меньше 5.5 — за 1.89.
Прогноз: В последние недели «Ак Барсу» трудно сохранять стабильность, но в большинстве матчей команда выглядит здорово и играет в содержательный хоккей. Выдержать такой темп «Ладе» в гостевых условиях будет крайне сложно.
Ставка: «Ак Барс» победит с форой -2 за 2.04.
Прогноз: «Ак Барс» умеет вскрывать оборонительные линии и добиваться высоких показателей атакующей эффективности. В подобной динамике борьбы казанцы сумеют провести результативный матч.
Ставка: Тотал больше 5.5 за 1.99.