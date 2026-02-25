Справится ли «Ак Барс» с аутсайдером?

В среду, 25 февраля, казанский «Ак Барс» примет тольяттинскую «Ладу» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Статистика после первого периода Телеграм ХК «Лады»

20' Перерыв. С большим преимуществом «Ак Барса» прошел первый период, счёт отображает происходившее на льду.

19' Бросок Лямкина из круга вбрасывания зоны «Лады», шайба рядом со штангой ворот Бочарова пролетела.

18' Семёнов закатившись в зону атаки «Ак Барса» искал передачей партнера на пятаке у ворот «Лады», но первым на шайбе оказался защитник гостей.

17' Позиционная атака «Ак Барса» не привела к броску по воротам «Лады».

16' Инициатива по прежнему у «Ак Барса», держатся в обороне игроки «Лады».

15' Атака «Ак Барса» угодила в положение «вне игры».

14' Свели атаку «Ак Барса» к борьбе у бортов тольяттинцы.

13' «Лада» играет в полном составе.

13' Одолжается розыгрыш большинства «Ак Барса».

12' Гоол! 3:0. Митчелл Миллер хлёстко бросил из круга вбрасывания зоны атаки «Ак Барса», шайба идеально в девятку ворот Бочарова попала, без шансов для последнего.

12' В штангу ворот «Лады» попала шайба после броска Миллера.

11' «Ак Барс» сыграет 1 минуту и 46 секунд в формате 5 на 3 на льду.

11' Удаление у «Лады», на 2 минуты за сдвиг ворот оштрафован вратарь Иван Бочаров.

11' Удаление у «Лады», на 2 минуты удален Владислав Сёмин за толчок клюшкой.

10' Превосходят в скоростях хоккеисты «Ак Барса» гостей из Тольятти.

10' Тайлер Граовац бросил по воротам «Ак Барса» из круга вбрасывания, среагировал вратарь Билялов.

09' Дальний бросок в створ ворот «Ак Барса» нанес Артур Тянулин, сумел разглядеть полет шайбы вратарь хозяев Тимур Билялов.

08' И вновь казанские хоккеисты забрали контроль шайбы.

07' Удаётся «Ладе» зацепиться за шайбу в зоне атаки, отодвигая тем самым игру от своих ворот.

06' Гоол! 2:0. Активная работа на пятаке у ворот «Лады» нападающих «Ак Барса», позволила Дмитрию Кателевскому поразить открытый угол ворот Бочарова.

05' Технично играют в пас хоккеисты «Ак Барса» по всему периметру площадки.

04' Позиционная атака «Ак Барса», тщательно хозяева готовят угрозу воротам «Лады».

03' Высокий темп задают казанцы, игроки «Лады» стараются соответствовать.

02' Очень активное начало от «Ак Барса», вынуждены защищаться тольяттинцы.

01' Гоол! 1:0. Никита Лямкин бросил с края зоны атаки «Ак Барса» с ходу, шайба попав в маску вратаря гостей Ивана Бочаова, заскочила в сетку.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Лады».

До матча

19:28 Команды вышли на лёд, скоро матч начнется!

19:20 Матч пройдет на «Татнефть-Арене» в Казани, вмещающей 8900 зрителей.

19:10 Главными судьями матча будут Васильев Алексей и Глеб Лазарев.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Ак Барса» Телеграм ХК «Ак Барс»

«Ак Барс»: Арефьев, Билялов; Бардин, Терехов, Яруллин, Марченко, Миллер, Карпухин, Лямкин; Фисенко, Денисенко, Барабанов, Потапов, Яшкин, Сафонов, Тодд, Хмелевски, Пустозёров, Дыняк, Кателевский, Семёнов, Галимов.

Стартовый состав «Лады» Телеграм ХК «Лада»

«Лада»: Трушков, Бочаров; Земчёнок, Уильямс, Коттон, Бокун, Таймазов, Семин, Лукин, Белоусов; Чивилёв, Савчук, Кугрышев, Савчик, Романов, Обидин, Михайлов, Тянулин, Алтыбармакян, Сетдиков, Граовац, Юрчо.

«Ак Барс»

В 58 матчах «Ак Барс» заработал 80 очков, с которыми закрепился на 3-й строчке в Восточной конференции, на 4 пункт отставая от «Авангарда». На прошлой неделе казанцы провели продуктивную серию выездов, которую начали с крупной победы над «Авангардом» (5:2). В другом матче команда Анвара Гатиятулина в волевом стиле обыграла «Ладу» (4:2), тогда как в последней встрече отвоевала 1 зачетный балл у «Торпедо» (2:3, бул.).

Не так давно «Ак Барс» снял все вопросы относительно выхода в плей-офф, а в последних матчах сосредоточен на попытках догнать «Авангард», замыкающий лидерский дуэт Востока. Однако добиться поставленной цели команде Анвара Гатиятулина мешают собственные проблемы с последовательностью в игре — в девяти предыдущих матчах казанцы потерпели пять поражений. Не поможет команде в отчетной встрече защитник Степан Фальковский.

«Лада»

В таблице Западной конференции «Лада» переместилась на 10-ю позицию с 41 очком в активе. От кубковой восьмерки команду отделили 25 пунктов. В ходе предыдущей игровой недели «Лада» в домашних стенах неожиданно победила ЦСКА (2:1), но следом потерпела поражение от «Ак Барса» (2:4). Новую хоккейную семидневку команда Павла Десяткова начала с выезда на территорию «Трактора», который завершился очередной потерей 2-х зачетных баллов (2:4).

«Лада» стала первой командой в нынешнем сезоне, которая потеряла математические шансы на плей-офф. Разумеется, в борьбе за топ-8 тольяттинцев никто не ждал, но сам статус статистически худшего клуба лиги удручает. Помимо черепашьего темпа турнирного продвижения, коллектив Павла Десяткова испытывает явные проблемы с дисциплиной и системой в целом. На одиннадцать последних матчей «Лады» пришлись только две победы. В составе «Лады» кадровые потери отсутствуют.

Личные встречи

«Ак Барс» победил «Ладу» в 7 встречах из 8 последних. «Ак Барс» не проигрывает «Ладе» в основное время на протяжении 8 последних матчей у себя дома. В 2 последних личных встречах команды забивали больше 5.5 голов.

