прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.20

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сочи» будет принимать ЦСКА. Игра пройдет в «Большом» 23 февраля. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Сочи — ЦСКА с коэффициентом для ставки за 2.20.

«Сочи»

Турнирное положение: В таблице Западной конференции «Сочи» томится на 11-й строчке с 40 очками после 56 матчей. От команд из восьмерки южан отделяют 24 пункта.

Последние матчи: На прошлой неделе «Сочи» пережил позорные 1:10 на льду «Сибири», после чего добился победного результата в гостях у «Нефтехимика» (5:3).

Позднее на домашней площадке команда Дмитрия Михайлова уступила «Локомотиву» (1:2, от), а накануне крупно проиграла «Автомобилисту» (1:4) и московскому «Динамо» (0:4).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Денис Венгрыжановский, Дмитрий Кагарлицкий, Василий Мачулин, Илья Николаев, Алексей Щетинин.

Состояние команды: В ближайшие дни «Сочи» лишится математических шансов на плей-офф, но по факту худшая команда Запада не участвовала в гонке и ранее.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В тринадцати последних матчах коллектив Дмитрия Михайлова одержал только две победы. В семи встречах на этом же отрезке южный клуб был обыгран с разницей в 3 шайбы и более.

ЦСКА

Турнирное положение: После 58 матчей ЦСКА обосновался на 5-м месте в таблице Западной конференции с 70 очками на счету. От квартета лидеров москвичей отделяют на 4 пункта.

Последние матчи: На прошлой неделе ЦСКА добился скромной победы в дерби на территории «Спартака» (2:0), после чего заработал +2 на площадке «Шанхайских Драконов» (2:1, от).

Серия выездов продолжилась внезапным поражением команда Игоря Никитина от «Лады» (1:2). Последнюю встречу москвичи провели под знаком выездного армейского дерби. Так, на территории СКА столичный клуб сгорел «всухую» (0:3).

Не сыграют: Денис Гурьянов, Данила Моисеев, Владислав Провольнев.

Состояние команды: Если вынести за рамки результаты последних двух матчей, то ЦСКА в целом проводит хороший отрезок — в обозримой перспективе столичный коллектив закроет вопрос кубковой квалификации.

На текущее время команда Игоря Никитина сосредоточена на прокачке игровой структуры и попытках улучшить промежуточную позицию в таблице Запада. При этом в десяти предыдущих встречах москвичи добились восьми побед.

Статистика для ставок

«Сочи» не побеждает дома на протяжении 6 последних матчей

«Сочи» обыграл ЦСКА в 2 последних личных встречах на своей территории

В 5 последних личных встречах команды забивали меньше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сочи» оценивается букмекерами в 6.01, ничья — в 5.30, победа ЦСКА — в 1.48.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.99, на тотал меньше 5.5 — за 1.89.

Прогноз: ЦСКА научился играть академично, добиваясь результатов без сумасшедших цифр по забитым голам. В удобном для себя формате столичная команда попытается забрать важные победные баллы на льду «Сочи».

2.20 ЦСКА победит + ТМ 6.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч Сочи — ЦСКА принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: ЦСКА победит + ТМ 6.5 за 2.20.

Прогноз: ЦСКА входит в число лидеров чемпионата по надежности в обороне, поэтому «Сочи» с его дефицитом креатива в нападении будет сложно претендовать на высокую результативность.

2.23 Индивидуальный тотал «Сочи» меньше 1.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.23 на матч Сочи — ЦСКА позволит вывести на карту выигрыш 1230₽, общая выплата — 2230₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Сочи» меньше 1.5 за 2.23.