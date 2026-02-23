В понедельник 23 февраля, «Сочи» примет московский ЦСКА в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

17:00 Начало матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Сочи отложено на фоне угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщает КХЛ ТВ. Встреча между «Сочи» и московским ЦСКА должна был начаться в 17:00 по Москве.

16:50 Матч пройдет на стадионе «Большой» в Сочи, вмещающем 12 000 зрителей.

16:40 Главными судьями матча будут Евгений Гамалей из Москвы и Евгений Кочетов из Санкт-Петербурга.

Стартовые составы команд

«Сочи»: Хомченко, Самсонов; Волков, Ли, Хёфенмайер, Мачулин, Малышев, Хохлов, Сушко; Уткин, Бикмуллин, Петухов, Попов, Кузьмин, Биттен, Аврамов, Эллис, Гуськов, Поляков, Башкиров, Хафизов, Сероух.

ЦСКА: Самонов, Гамзин; Саморуков, Патрихаев, Брютов, Охотюк, Ерёменко, Нестеров; Холлоуэлл, Костин, Абрамов, Полтапов, Зернов, Дроздов, Калинин, Гарднер, Сорокин, Коваленко, Мингачёв, Майстренко, бучельников, Чуркин.

«Сочи»

В таблице Западной конференции «Сочи» томится на 11-й строчке с 40 очками после 56 матчей. От команд из восьмерки южан отделяют 24 пункта. На прошлой неделе «Сочи» пережил позорные 1:10 на льду «Сибири», после чего добился победного результата в гостях у «Нефтехимика» (5:3). Позднее на домашней площадке команда Дмитрия Михайлова уступила «Локомотиву» (1:2, от), а накануне крупно проиграла «Автомобилисту» (1:4) и московскому «Динамо» (0:4).

В ближайшие дни «Сочи» лишится математических шансов на плей-офф, но по факту худшая команда Запада не участвовала в гонке и ранее. В тринадцати последних матчах коллектив Дмитрия Михайлова одержал только две победы. В семи встречах на этом же отрезке южный клуб был обыгран с разницей в 3 шайбы и более. Не помогут команде в отчетной встрече: Денис Венгрыжановский, Дмитрий Кагарлицкий, Василий Мачулин, Илья Николаев, Алексей Щетинин.

ЦСКА

После 58 матчей ЦСКА обосновался на 5-м месте в таблице Западной конференции с 70 очками на счету. От квартета лидеров москвичей отделяют на 4 пункта. На прошлой неделе ЦСКА добился скромной победы в дерби на территории «Спартака» (2:0), после чего заработал +2 на площадке «Шанхайских Драконов» (2:1, от). Серия выездов продолжилась внезапным поражением команда Игоря Никитина от «Лады» (1:2). Последнюю встречу москвичи провели под знаком выездного армейского дерби. Так, на территории СКА столичный клуб сгорел «всухую» (0:3).

Если вынести за рамки результаты последних двух матчей, то ЦСКА в целом проводит хороший отрезок — в обозримой перспективе столичный коллектив закроет вопрос кубковой квалификации. На текущее время команда Игоря Никитина сосредоточена на прокачке игровой структуры и попытках улучшить промежуточную позицию в таблице Запада. При этом в десяти предыдущих встречах москвичи добились восьми побед. Не помогут команде в отчетной встрече: Денис Гурьянов, Данила Моисеев, Владислав Провольнев.

Личные встречи

«Сочи» обыграл ЦСКА в 2 последних личных встречах на своей территории. В 5 последних личных встречах команды забивали меньше 5.5 голов. «Сочи» не побеждает дома на протяжении 6 последних матчей.

