«Локомотив» возьмет реванш за поражение в Минске?

прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.15

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «Арене-2000» 21 февраля. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Локомотив — Динамо Минск с коэффициентом для ставки за 2.15.

«Локомотив»

Турнирное положение: «Локомотив» провел 58 матчей, заработал в них 81 очко и закрепился на 1-м месте в таблице Западной конференции, на 5 баллов опережая «Северсталь».

Последние матчи: На прошлой неделе «Локомотив» добился скромной победы над «Шанхайскими Драконами» (2:0), но потерпел поражение от «Динамо» Минск (2:4).

Еще в одной встрече команда Боба Хартли обыграла «Сочи» (2:1, от). Упомянутые матчи прошли на выезде, тогда как накануне ярославцы взяли верх над «Нефтехимиком» на своей территории (1:0).

Не сыграют: Мартин Гернат пропустит встречу по причине участия на Олимпиаде.

Состояние команды: Неделей ранее «Локомотив» обеспечил выход в плей-офф, а на текущее время сосредоточен исключительно на сохранении первой позиции в родной конференции.

В десяти предыдущих матчах команда Боба Хартли добилась девяти побед и только в одной игре пропустила больше 2-х голов. По надежности в обороне ярославцы остаются уверенными лидерами чемпионата.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: Белорусская команда закрепилась на 3-м месте в таблице Западной конференции с 75 очками на счету. На 1 турнирный пункт динамовцы отстают от «Северстали».

Последние матчи: В рамках предыдущей недели «Динамо» Минск при домашних болельщиках учинило расправу над «Северсталью» (7:4) и «Локомотивом» (4:2).

После побед над дуэтом лидеров родной конференции команда Дмитрия Квартальнова в гостях уступила «Спартаку» (2:3). В другом матче против красно-белых в столице Беларуси динамовцы добыли сокрушительную победу (6:1).

Не сыграют: Брук Джошуа, Андрей Стась.

Состояние команды: По ходу нескольких предыдущих недель «Динамо» Минск пережило внутренние трения, которые подорвали результаты и ослабили позиции в гонке лидеров.

Однако недавние три победы с 4+ заброшенных шайбами в каждом из выигранных матчей, как кажется, стабилизировали обстановку. Сейчас белорусы пытаются не отстать от ушедших в отрыв топов, обладая между тем вторым в чемпионате показателем результативности.

Статистика для ставок

«Локомотив» не проигрывает дома на протяжении 5 последних матчей

В 7 личных встречах из 8 последних команды забивали меньше 5.5 голов

«Локомотив» обыграл «Динамо» Минск в 4 матчах кряду на домашнем льду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 2.15, ничья — в 4.39, победа «Динамо» Минск — в 2.96.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.13, на тотал меньше 5.5 — за 1.78.

Прогноз: За последние несколько недель команда Боба Хартли допустила только одну осечку — в столице Беларуси. В домашних стенах лидер Запада будет настроен на уверенный реванш, который вместе с тем позволит увеличить отрыв от прямого конкурента.

2.15 «Локомотив» победит в матче

Ставка: «Локомотив» победит в матче за 2.15.

Прогноз: Обе команды умеют надежно защищаться, поэтому на территории «Локомотива» встреча может пойти по скромному сценарию в плане голевой активности.

2.06 Тотал меньше 5

Ставка: Тотал меньше 5 за 2.06.