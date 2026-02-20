В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «Арене-2000» 21 февраля. Начало встречи — в 17:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Локомотив — Динамо Минск с коэффициентом для ставки за 2.15.
«Локомотив»
Турнирное положение: «Локомотив» провел 58 матчей, заработал в них 81 очко и закрепился на 1-м месте в таблице Западной конференции, на 5 баллов опережая «Северсталь».
Последние матчи: На прошлой неделе «Локомотив» добился скромной победы над «Шанхайскими Драконами» (2:0), но потерпел поражение от «Динамо» Минск (2:4).
Еще в одной встрече команда Боба Хартли обыграла «Сочи» (2:1, от). Упомянутые матчи прошли на выезде, тогда как накануне ярославцы взяли верх над «Нефтехимиком» на своей территории (1:0).
Не сыграют: Мартин Гернат пропустит встречу по причине участия на Олимпиаде.
Состояние команды: Неделей ранее «Локомотив» обеспечил выход в плей-офф, а на текущее время сосредоточен исключительно на сохранении первой позиции в родной конференции.
В десяти предыдущих матчах команда Боба Хартли добилась девяти побед и только в одной игре пропустила больше 2-х голов. По надежности в обороне ярославцы остаются уверенными лидерами чемпионата.
«Динамо» Минск
Турнирное положение: Белорусская команда закрепилась на 3-м месте в таблице Западной конференции с 75 очками на счету. На 1 турнирный пункт динамовцы отстают от «Северстали».
Последние матчи: В рамках предыдущей недели «Динамо» Минск при домашних болельщиках учинило расправу над «Северсталью» (7:4) и «Локомотивом» (4:2).
После побед над дуэтом лидеров родной конференции команда Дмитрия Квартальнова в гостях уступила «Спартаку» (2:3). В другом матче против красно-белых в столице Беларуси динамовцы добыли сокрушительную победу (6:1).
Не сыграют: Брук Джошуа, Андрей Стась.
Состояние команды: По ходу нескольких предыдущих недель «Динамо» Минск пережило внутренние трения, которые подорвали результаты и ослабили позиции в гонке лидеров.
Однако недавние три победы с 4+ заброшенных шайбами в каждом из выигранных матчей, как кажется, стабилизировали обстановку. Сейчас белорусы пытаются не отстать от ушедших в отрыв топов, обладая между тем вторым в чемпионате показателем результативности.
Статистика для ставок
- «Локомотив» не проигрывает дома на протяжении 5 последних матчей
- В 7 личных встречах из 8 последних команды забивали меньше 5.5 голов
- «Локомотив» обыграл «Динамо» Минск в 4 матчах кряду на домашнем льду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 2.15, ничья — в 4.39, победа «Динамо» Минск — в 2.96.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.13, на тотал меньше 5.5 — за 1.78.
Прогноз: За последние несколько недель команда Боба Хартли допустила только одну осечку — в столице Беларуси. В домашних стенах лидер Запада будет настроен на уверенный реванш, который вместе с тем позволит увеличить отрыв от прямого конкурента.
Ставка: «Локомотив» победит в матче за 2.15.
Прогноз: Обе команды умеют надежно защищаться, поэтому на территории «Локомотива» встреча может пойти по скромному сценарию в плане голевой активности.
Ставка: Тотал меньше 5 за 2.06.