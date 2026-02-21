В субботу 21 февраля, ярославский «Локомотив» примет минское «Динамо» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

12' Драка лучилась сразу после гола, Даррен Диц и Даниил Мисюль сцепились.

12' Гоол! 1:1. Александр Елесин хлестким броском из круга вбрасывания зоны атаки «Локомотива» нанес бросок в дальний угол ворот «Динамо», зацепил ловушкой шайбу вратарь Фукале, но отразить шайбу не смог.

11' Андрей Сергеев сильно приложился по воротам «Динамо» с центра зоны, шайба зацепив клюшку одного из защитников гостей, улетела за пределы площадки.

10' Продолжает «Локомотив» атаковать после окончания игры в большинстве.

09' В полном составе играет минское «Динамо».

08' Удалось минчанам в меньшинстве шайбу из своей зоны вывести.

08' Бросок Каюмова пришелся в одного из защитников «Динамо».

07' Мощный бросок Береглазова от синей линии в сторону ворот «Динамо», шайба в штангу попала.

07' Удаление у «Динамо», за нарушение численного состава, командный штраф 2 минуты.

06' «Локомотив» в атаке, внимательно хоккеисты «Динамо» обороняются.

05' Рихард Паник совершил мощный силовой приём, нападающий «Динамо» Даниил Сотишвили чуть было за пределы площадки не улетел.

04' Шалунов сделал наброс на ворота «Динамо», вратарь Закари Фукале шайбу ловушкой зафиксировал.

03' Позиционная «Локомотива», держатся в обороне минчане.

02' В высоком темпе начинает игра, команды при первой возможности стремятся в атаку.

01' Гоол! 0:1. Станислав Галиев нанёс бросок в створ ворот «Локомотива» с центра зоны атаки «Динамо», шайба после серии рикошетов от игроков ярославской команды заскочила в сетку.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Локомотива».

До матча

16:58 Команды появились на льду, скоро матч начнется.

16:50 Матч пройдет на «Арене-2000-Локомотив» в Ярославле, вмещающей 9071 зрителя.

16:40 Главными судьями матча будут Беляев Дмитрий и Евгений Гамалей, оба из Москвы.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Локомотива» Телеграм ХК «Локомотив»

«Локомотив»: Мельничук, Исаев; Елесин, Береглазов, Ульев, Черепанов, Рафиков, Мисюль, Сергеев; Кирьянов, Николаев, Иванов, Паник, Каюмов, Кузин, Радулов, Фрэз, Сурин, Берёзкин, Шалунов, Полунин, Волков.

Стартовый состав «Динамо» Телеграм ХК «Динамо» Минск

«Динамо»: Фукале, Демченко; Хэмилтон, Хенкель, Смит, Лайл, Воронов, Диц, Уэлле; Энэс, Липский, Лимож, Мороз, Сотишвили, Воронин, Спунер, Бориков, Белкин, Усов, Шипачёв, Пышкайло, Галиев.

«Локомотив»

«Локомотив» провел 58 матчей, заработал в них 81 очко и закрепился на 1-м месте в таблице Западной конференции, на 5 баллов опережая «Северсталь». На прошлой неделе «Локомотив» добился скромной победы над «Шанхайскими Драконами» (2:0), но потерпел поражение от «Динамо» Минск (2:4). Еще в одной встрече команда Боба Хартли обыграла «Сочи» (2:1, от). Упомянутые матчи прошли на выезде, тогда как накануне ярославцы взяли верх над «Нефтехимиком» на своей территории (1:0).

Неделей ранее «Локомотив» обеспечил выход в плей-офф, а на текущее время сосредоточен исключительно на сохранении первой позиции в родной конференции. В десяти предыдущих матчах команда Боба Хартли добилась девяти побед и только в одной игре пропустила больше 2-х голов. По надежности в обороне ярославцы остаются уверенными лидерами чемпионата. Мартин Гернат пропустит встречу по причине участия на Олимпиаде.

«Динамо»

Белорусская команда закрепилась на 3-м месте в таблице Западной конференции с 75 очками на счету. На 1 турнирный пункт динамовцы отстают от «Северстали». В рамках предыдущей недели «Динамо» Минск при домашних болельщиках учинило расправу над «Северсталью» (7:4) и «Локомотивом» (4:2). После побед над дуэтом лидеров родной конференции команда Дмитрия Квартальнова в гостях уступила «Спартаку» (2:3). В другом матче против красно-белых в столице Беларуси динамовцы добыли сокрушительную победу (6:1).

По ходу нескольких предыдущих недель «Динамо» Минск пережило внутренние трения, которые подорвали результаты и ослабили позиции в гонке лидеров. Однако недавние три победы с 4+ заброшенных шайбами в каждом из выигранных матчей, как кажется, стабилизировали обстановку. Сейчас белорусы пытаются не отстать от ушедших в отрыв топов, обладая между тем вторым в чемпионате показателем результативности. Не помогут команде в отчетной встрече: Брук Джошуа и Андрей Стась.

Личные встречи

В 7 личных встречах из 8 последних команды забивали меньше 5.5 голов. «Локомотив» обыграл «Динамо» Минск в 4 матчах кряду на домашнем льду. «Локомотив» не проигрывает дома на протяжении 5 последних матчей.

