«Сибирь» уйдет в отрыв от прямого конкурента?

прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.78

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Амур». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 18 февраля. Начало встречи — в 15:30 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз на матч Сибирь — Амур с коэффициентом для ставки за 1.78.

«Сибирь»

Турнирное положение: В 57 матчах «Сибирь» набрала 55 очков, закрепившись на 8-м месте в таблице Восточной конференции. От представителей топ-5 сибиряков отделяют 5 пунктов.

Последние матчи: Февральскую серию матчей «Сибирь» начала с победы над «Ак Барсом» на домашнем льду (3:2, бул.), где днями позже сгорела «Нефтехимику» (2:5).

В рамках предыдущей игровой недели команда Ярослава Люзенкова снесла «Сочи» (10:1), а в другом матче одержала волевую победу над «Ладой» (3:2, от).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Не сыграют: Михаил Абрамов, Даниил Валитов, Валентин Пьянов.

Состояние команды: «Сибирь» с прочным запасом выигрывает конкуренцию у «Амура» в борьбе за восьмерку и демонстрирует хорошие результаты на протяжении последних недель.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В девяти предыдущих матчах команда Ярослава Люзенкова одержала семь побед, включая 10:1 против «Сочи» — с семью очками Тэйлора Бека (2+7), который обновил рекорд лиги по числу результативных действий в одной встрече.

«Амур»

Турнирное положение: На счету «Амура» — 47 очков после 56 матчей, за счет которых команда обосновалась на 9-й строчке таблицы Востока, на 8 пунктов отставая от «Сибири».

Последние матчи: После двух побед кряду над «Барысом» в родных стенах «Амур» потерпел поражение от «Торпедо» (1:2).

На прошлой игровой неделе команда Александра Андриевского дома уступила «Трактору» (5:6) и «Авангарду» (2:6), а в минувший понедельник одержала уверенную гостевую победу над «Адмиралом» (3:0).

Не сыграют: Роман Абросимов.

Состояние команды: «Амур» пытается поднажать на флажке чемпионата, чтобы сократить серьезный разрыв между «Сибирью», но его соперники набрали приличный ход.

В конце января команда Александра Андриевского установила три победы кряду, тогда как в первой половине февраля растратила добытый баланс, допустив три поражения.

Статистика для ставок

«Сибирь» победила «Амур» в 4 последних личных встречах

В 8 личных встречах из 10 последних команды забивали больше 5.5 голов

В 4 личных встречах из 5 последних на льду «Сибири» команды забивали больше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» оценивается букмекерами в 1.78, ничья — в 4.38, победа «Амура» — в 4.13.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.73.

Прогноз: Обладающая хорошим гандикапом в борьбе за плей-офф, «Сибирь» на домашнем льду может упросить себе задачу на финальный отрезок сезона. В текущем тонусе и в домашних стенах команда Ярослава Люзенкова вряд ли упустит столь выгодную возможность.

1.78 «Сибирь» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.78 на матч Сибирь — Амур принесёт прибыль 780₽, общая выплата — 1780₽

Ставка: «Сибирь» победит за 1.78.

Прогноз: «Амур» со своей стороны также прекрасно осознает значимость предстоящего матча, поэтому с мотивацией у него, как и у «Сибири», будет полный порядок. На фоне желания заработать важнейшие +2 команды могут выдать яркую по голевому содержанию игру.

1.77 Тотал больше 5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.77 на матч Сибирь — Амур принесёт прибыль 770₽, общая выплата — 1770₽

Ставка: Тотал больше 5 за 1.77.