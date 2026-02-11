прогноз на матч Олимпийских игр за 1.94

В рамках общего этапа Олимпиады-2026 Чехия встретится с Канадой. Игра пройдет на хоккейной арене «Санта-Джулия» 12 февраля. Начало матча — в 18:40 (мск).

Чехия

Турнирное положение: Групповой этап последней Олимпиады чехи завершили на 3-м месте с 4 очками на счету, после чего в 1/8 финала потерпели поражение от Швейцарии (2:4).

Последние матчи: В декабре прошлого года Чехия провела свои последние матчи, прошедшие в рамках швейцарского этапа Евротура.

Победные результаты коллектив Радима Рулика зафиксировал в играх против Финляндии (3:1) и Швейцарии (5:3), тогда как в третьей встрече — со Швецией — был допущен крупный провал (0:5).

Не сыграют: В составе Чехии кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: Благодаря возвращению на Олимпиаду игроков из НХЛ сборная Чехии сформировала довольно симпатичный состав, способный зажечь в Милане.

За счет хорошего баланса между линиями команда Радима Рулика может оказать сопротивление топам и при самых удачных раскладах добиться права сыграть в матче за бронзу.

Канада

Турнирное положение: На Играх в Пекине сборная Канады набрала 6 очков, с которыми финишировала 2-й в группе А. В плей-офф «кленовые» прикончили Китай (7:2), но уступили Швеции в четвертьфинале (0:2).

Последние матчи: В последней международной встрече высокого турнирного значения Канада проиграла Дании (1:2). Произошло это в рамках ЧМ-2025, в четвертьфинале.

В декабре канадцы — в составе более скромном — сыграли трижды в рамках Кубка Шпенглера, где взяли верх над «Колледж Сэлектс» (3:2), после чего уступили «Давосу» (1:4) и «Спарте» (1:5).

Не сыграют: У Канады нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: Многократные олимпийские чемпионы едут в Милан с целью реабилитироваться за провал на Играх в Пекине, где команда оказалась лишь шестой в общем зачете.

С опытным наставником и широкой скамейкой, Канада надеется выдать яркий перфоманс, который не только будет сопровождаться вариативной атакующей игрой, но и приведет сборную к матчу за медали высшей пробы.

Канада обыграла Чехию в 5 последних личных встречах кряду

В 4 личных встречах из 5 последних команды забивали больше 5.5 голов

В 3 личных встречах из 4 предыдущих результативность Чехии ограничивалась одним голом

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Чехии оценивается букмекерами в 8.40, ничья — в 6.70, а победа Канады — в 1.29.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.62, на тотал меньше 5.5 — за 2.16.

Прогноз: Канада к каждой встрече общего этапа будет подходить в статусе фаворита, однако сенсации нередко становятся украшением международных турниров. Говорить о шансах Чехии на победный результат сейчас сложно, но показать характер команда Рулика, безусловно, попытается.

Ставка: Чехия победит с форой +2.5 за 1.94.

Прогноз: В предстоящем матче Чехия не станет закрываться в своей зоне и надеяться на чудо. В команде присутствуют опытные игроки, способные проломить канадскую оборону.

