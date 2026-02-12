Матч обещает быть напряженным и тактическим. Чехия предпочитает низкорезультативный хоккей с акцентом на контроль темпа и надежную оборону, тогда как Канада будет давить через активное нападение и владение шайбой. Вероятно, игра не выйдет сверхрезультативной, хотя канадцы сохраняют преимущество в классе и глубине состава. Взаимодействие чешских защитников и вратарей может ограничить количество заброшенных шайб, а потенциал канадской атаки сохранит шансы на голы с быстрых выходов

20' Гооооооол!!!! 0:1.

20' Минута до конца периода.

19' Кемпны набросил от синей линии, Биннингтон не удержал шайбу, а Кемпф первым оказался на отскоке, попытался добить, канадский вратарь распростёрся на льду и спас команду.

18' Рутта жёстко сыграл против Кросби, но всё в пределах правил.

17' Макар получил шайбу на синей линии, продвинулся немного вперёд и мощни стрельнул по воротам, но Достал непробиваем сегодня!

16' Седлак по правому борту забрался в зону канадцев и выбраться на бросковую позицию, но Даути остановил соперника.

15' Нечас промчался по левому флангу, вылез под углом на ворота и бросил низом с неудобной руки, но Биннингтон отразил шайбу!

14' Хорват поборолся у лицевого борта и отдал шайбу на пятак, где Маршан с близкого расстояния бросал, но не смог переиграть Достала!

14' Селебрини сделал скидку в ближний круг вбрасывания, а там зачехлили чехи Макдэвида и не дали нанести бросок по воротам с перспективной позиции.

13' Смогли чехи немного успокоить канадцев! Но пока сами ничего создать не могут по-настоящему опасного!

12' Тэйвз набрасывал на ворота, шайба сквозь Судзуки пролетела и в последний момент Достал среагировал и отбил её щитком.

11' Гертл выкатился из-за канадских ворот и набросил на пятак, однако Биннингтон вновь надёжен и забрал шайбу в своё владение.

10' В полном составе канадцы.

09' Жарко было на пятаке канадцев, но разобрался Биннингтон и отвёл угрозу от ворот.

08' Забрасывают шайбу канадцы, но перед этим сфолил Судзуки. Лишил он гола Маккиннона.

08' Маккиннон протащил шайбу вдоль правого борта, переадресовал её на Судзуки, который плотно щёлкнул, но Достал на месте.

08' Гронек с острого угла атаковал, но Биннингтон снова фиксирует шайбу.

07' Биннингтон выловил шайбу после наброса от синей линии — пауза в игре.

07' 2 в 1 убегали чехи, но быстро их достали и обезвредили.

06' Немного успокоили игру чехи!

05' Сумасшедший темп в матче!!!

05' В полном составе чехи.

04' Опасно было на пятаке, набросил на него Маккиннон и Кросби очень активно мешал зафиксировать шайбу Досталу.

03' С левого круга вбрасывания щёлкнул Кросби, но по позиции Достала.

03' Макдэвид с острого угла бросал, но парировал Достал!

03' Удаление у чехов. Лукаш Седлак за задержу удалён!

03' Макдэвид просто уничтожает соперников силовыми приёмами.

02' Селебрини справа бросал — справился Достал!

02' Кемпны справа бросил в створ, но Биннингтон зафиксировал шайбу.

01' Мощно начинают канадцы, еле отбились чехи, Достал в работе.

01' Матч начался! Вбрасывание выиграли канадцы!

18:39 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

18:37 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

18:35 Основные вратари: Лукаш Достал и Джордан Биннингтон.

18:25 Главный судья: Вес Макколи (Джорджтаун, Канада).

18:15 Матч пройдёт на «Арене Санта-Джулия» (Милан, Италия), вместимостью 16 000 зрителей.

Стартовые составы команд

Чехия: Даниэль Владарж, Лукаш Достал, Филип Гронек, Томаш Кундратек, Радим Шимек, Радко Гудас, Михал Кемпны, Ян Рутта, Давид Шпачек, Радек Факса, Матей Странски, Якуб Флек, Мартин Нечас, Томаш Гертл, Давид Пастрняк, Ондржей Каше, Ондржей Палат, Давид Томашек, Лукаш Седлак, Роман Червенка, Доминик Кубалик, Давид Кемпф.

Канада: Джордан Биннингтон, Логан Томпсон, Кейл Макар, Девон Тэйвз, Колтон Парэйко, Джош Моррисси, Дрю Даути, Томас Харли, Ши Теодор, Коннор Макдэвид, Том Уилсон, Маклин Селебрини, Ник Судзуки, Натан Маккиннон, Брэндон Хагель, Сэм Беннетт, Брэд Маршан, Бо Хорват, Сэм Райнхарт, Митчелл Марнер, Сидни Кросби, Марк Стоун.

Чехия

Сборная Чехии подходит к турниру в привычной роли дисциплинированной, оборонительной команды с ограниченным числом моментов. Средняя результативность на Олимпиадах последних лет не превышает 3,5 шайбы за матч, против топ-сборных показатель ещё ниже. Даже при наличии лидеров НХЛ, таких как Давид Пастрняк и Мартин Нечас, чешская сборная делает упор на контроль темпа, надежность обороны и реализацию ограниченного числа атакующих эпизодов. На последнем ЧМ-2025 «львы» выиграли 6 из 7 матчей группового этапа, но в четвертьфинале уступили Швеции 2:5. Вратарская линия остаётся сильной: Карел Веймелка, Лукаш Достал и Даниэл Владарж стабильно играют ключевую роль в клубах, что обеспечивает высокий уровень надежности на последнем рубеже.

Канада

«Кленовые листья» — явный фаворит турнира, с мощным составом, включающим Коннора Макдэвида, Натана Маккиннона, Маклина Селебрини и ряд других звезд НХЛ. Канада традиционно играет с акцентом на контроль шайбы и давление в зоне соперника, что позволяет реализовывать атакующий потенциал. На ЧМ-2025 канадцы, несмотря на полный ростер, сенсационно вылетели в четвертьфинале, уступив датчанам 1:2, однако на Олимпиаде уровень мотивации и атакующий потенциал остаются высоким. В последних очных встречах с Чехией за пять матчей «кленовые листья» выиграли все с общим счетом 24:10. Оборона команды сильна, но ошибки при плотной игре соперника иногда случаются, что позволяет организованным соперникам использовать редкие моменты для атак.

Личные встречи

В новейшей истории противостояния Чехия — Канада преимущество на стороне канадцев. Чехи не выигрывали у соперника в основное время в 12 из 13 последних матчей. Последняя победа чехов по буллитам была на Олимпиаде-2018 (3:2 в овертайме). Пять последних официальных встреч завершились победами Канады с общим счетом 24:10. Тренд устойчив: канадцы стабильно контролируют ход игры и реализуют атакующий потенциал против чешской обороны.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогно з на матч с коэффициентом 1.94.