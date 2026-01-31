прогноз на матч КХЛ, ставка за 1.99

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать СКА. Игра пройдет на «ЦСКА-Арене» 1 февраля. Начало встречи — в 17:00 (мск).

ЦСКА

Турнирное положение: В таблице Западной конференции ЦСКА закрепился на 5-м месте с 60 очками после 51 игры. Такое же количество баллов набрали ниже идущие «Спартак» и «Динамо» Москва.

Последние матчи: В ходе предыдущих недель ЦСКА провел две подряд встречи с «Барысом». В Астане армейцы потерпели поражение (1:3), но в родных стенах оформили скромную победу (1:0).

В начале текущей недели команда Игоря Никитина дома разобралась с «Северсталью» (4:2), а днями позже — установила победу в дерби на территории «Динамо» Москва (4:2).

Не сыграют: Дмитрий Бучельников, Данила Моисеев, Владислав Провольнев.

Состояние команды: ЦСКА по-прежнему проседает по темпу и остроте в отдельных матчах, но на дистанции проводит самый продуктивный отрезок с начала чемпионата.

Прогнозы и ставки на КХЛ

На двенадцать последних матчей армейцев приходится девять победных результатов. Между тем в девяти предыдущих встречах дома москвичи заработали 16 очков из 18 возможных.

СКА

Турнирное положение: В 49 матчах СКА набрал 53 очка, задержавшись на 8-й строчке Западной конференции. На 6 зачетных баллов армейцы опережают «Шанхайских Драконов».

Последние матчи: Неделей ранее СКА понес потери в турнирно принципиальной встрече со «Спартаком» (1:2), после чего сгорел «Торпедо» в «Нагорном» (0:6).

Накануне в родных стенах команда Игоря Ларионова уступила «Локомотиву» (1:3), а в очередной игре на льду «Спартака» — потерпела крупное поражение (0:4).

Не сыграют: Игорь Ларионов, Тревор Мерфи.

Состояние команды: Накануне в тренерском штабе СКА произошли изменения в связи с неудовлетворительными результатами. Тем временем главному тренеру петербуржцев не удается переломить ситуацию.

Команда Игоря Ларионова наглухо законсервировалась на 8-й позиции в гонке Запада и вместе с тем осталась без турнирных пополнений в шести последних матчах. В четырех недавних встречах СКА не забивал больше 1 гола.

Статистика для ставок

СКА одержал 10 побед в 12 последних личных встречах

В 4 личных встречах из 6 последних команды забивали больше 6.5 голов

СКА победил в 5 матчах из 6 последних на территории ЦСКА

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа ЦСКА оценивается букмекерами в 1.99, ничья — в 4.29, победа СКА — в 3.37.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.74.

Прогноз: ЦСКА по-прежнему плох в вопросе стабильности. Но вместе с тем команда прибавила в структурном содержании, чего в настоящее время не хватает СКА. Москвичи в данный момент выглядят свежее и видятся фаворитами дерби в столице.

1.99 ЦСКА победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.99 на матч ЦСКА — СКА позволит вывести на карту выигрыш 990₽, общая выплата — 1990₽

Ставка: ЦСКА победит за 1.99.

Прогноз: Тонус обеих команд находится не на том уровне, чтобы принципиальная игра раскрылась с точки зрения голевой активности. В предстоящем матче больше верится в скромную по атакующему темпу борьбу.

1.97 Тотал меньше 5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч ЦСКА — СКА принесёт прибыль 970₽, общая выплата — 1970₽

Ставка: Тотал меньше 5 за 1.97.