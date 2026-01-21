прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.10

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Арене Металлург» 22 января. Начало встречи — в 17:00 (мск).

«Металлург» Мг

Турнирное положение:

Последние матчи: Последний домашний матч «Металлург» Мг провел 14 января. В тот день была зафиксирована крупнейшая в истории клуба победа — над «Сочи» со счетом 9:0.

Последние встречи команда Андрея Разина провела на Дальнем Востоке, где эффектно переиграла «Адмирал» (8:4) и «Амур» (4:3).

Не сыграют: Александр Сиряцкий.

Состояние команды: «Металлург» Мг испытывает колоссальный подъем. Команда демонстрирует высочайшую динамику продвижения, лучшую в Лиге результативность и высочайший процент турнирных приобретений.

Прогнозы и ставки на КХЛ

В двенадцати предыдущих встречах «Магнитка» забрала одиннадцать побед, а в трех матчах из четырех последних — забивала не менее 5 голов. Тем временем без набранных баллов уральцы не остаются на протяжении пятнадцати матчей кряду.

«Сибирь»

Турнирное положение: В 48 матчах «Сибирь» набрала 41 балл, расположившись на 8-й строчке Востока. На 2 турнирных пункта новосибирцы опережают «Амур» и «Барыс».

Последние матчи: Неделей ранее «Сибирь» провела успешный гостевой матч на площадке «Северстали», добившись волевой победы (3:2).

Днями позже команда Ярослава Люзенкова вернулась на домашний лед, где уступила «Нефтехимику» (1:3). Последнюю игру сибиряки провели на льду «Автомобилиста» и потерпели еще одно поражение (0:2).

Не сыграют: Даниил Валитов, Илья Федотов.

Состояние команды: Ранее «Сибирь» справилась с одной из наиважнейших промежуточных задач — закрепилась в зоне плей-офф. Однако в условия высокого давления команда вынуждена оглядываться на прямых конкурентов.

Самой острой проблемой сибиряков остается игра в обороне, которая статистически привела к худшему показателю на Востоке по пропущенным шайбам. Тем временем в семи предыдущих матчах коллектив Ярослава Люзенкова добился только двух побед.

Статистика для ставок

«Металлург» Мг одержал 12 побед в 13 последних играх на домашнем льду

«Металлург» Мг забивал 5 и более голов в 4 домашних матчах из 5 последних

«Металлург» Мг не проигрывает «Сибири» на протяжении 5 последних матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Металлурга» Мг оценивается букмекерами в 1.37, ничья — в 5.86, победа «Сибири» — в 7.75.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.78, на тотал меньше 5.5 — за 2.13.

Прогноз: Команда Андрея Разина демонстрирует исключительную форму. При текущем темпе продвижения остановить «Магнитку», как кажется, не сможет никто, особенно если мы говорим о соперниках уровня «Сибири», которая по-прежнему пропускает больше других на Востоке.

2.10 «Металлург» Мг забьет во всех периодах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Металлург Мг — Сибирь принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: «Металлург» Мг забьет во всех периодах за 2.10.

Прогноз: Домашнюю встречу неудержимые уральцы проведут в привычном игровом ритме — с преобладанием контроля и уверенным преимуществом по заброшенным шайбам.

1.72 «Металлург» Мг победит + ТБ 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.72 на матч Металлург Мг — Сибирь принесёт прибыль 720₽, общая выплата — 1720₽

Ставка: «Металлург» Мг победит + ТБ 4.5 за 1.72.