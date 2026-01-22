Предстоящее противостояние выглядит не как спортивное соревнование, а как демонстрация силы. «Металлург» во всех компонентах превосходит соперника на порядок, что превращает матч в формальность. Встреча, вероятнее всего, станет очередным атакующим карнавалом для магнитогорцев, где они получат возможность в спокойной обстановке отработать схемы и повысить статистику ключевым бомбардирам. Для «Сибири» же этот матч будет испытанием на прочность, где единственной реалистичной задачей станет попытка оказать достойное сопротивление и избежать крупного поражения

20' Первый период окончен! Подавляющее преимущество у «Металлурга», но преобразовать его в голы пока не получается, так как потрясающе на последнем рубеже играет вратарь «Сибири» Михаил Бердин.

20' Третье удаление у «Сибири». Энди Андреофф отправился на скамейку штрафников за подножку.

20' Минута до конца периода.

19' Вовченко бросал из выгоднейшей позиции, но совсем немного не попал в створ.

18' В равных составах команды.

17' Опять Точинский в отрыв умчался, на этот раз 1 на 1 с вратарём, но переиграть Бердина не смог.

16' Толчинский убежал в меньшинстве справа в чужую зону, сделал поперечную передачу на Исхакова, тот атаковал, первый бросок отразил Бердин, а второй блокирует Пьянов.

16' Удаление у «Металлурга». На две минуты наказан Егор Яковлев за подножку.

14' Беззубо провели большинство магнитогорцы. Всего один момент сумели создать по-настоящему опасный.

14' «Сибирь» в полном составе.

13' 5 на 4 играют команды.

12' Поймал кураж Бердин, стрелял на пятак Барак, шайба дошла до Канцерова, Роман клюшкой по шайбе не попал, но мог коньком завершить, но в шпагате выручил вратарь «Сибири».

12' 5 на 3 будут играть команды около полутора минут.

12' И второе удаление у «Сибири». [Егор Аланов] за подножку наказан.

11' Первое удаление в матче! Покидает лёд на две минуты Павел Ткаченко за игру высоко поднятой клюшкой.

11' Опять Бердин в работе, Хабаров справа опасно бросал, сибирский вратарь с трудом зафиксировал шайбу.

10' Пресс от синей линии справа набросил на пятак, боролся Силантьев с защитником и вратарём, шайба отлетела к Бараку, тот попытался обыграть уже лежащего Бердина, но не смог поднять шайбу.

09' Джонсон бросал из выгодной позиции, но Бердин чётко зафиксировал шайбу!

08' Прошла передача из-за сибирских ворот на пятак, но Исхаков не сумел как следует подстроиться под шайбу и бросок не получился.

07' Ахияров заблокировал бросок Орехова.

06' Канцеров атаковал ворота Бердина, но вратарь «Сибири» парировал бросок.

05' Косолапов мимо створа бросил.

04' Вот и состоялся первый бросок в створ на исходе 4-й минуты, отметился Неколенко, но попал прямо по позиции Бердина.

04' До сих пор не было остановок в матче.

03' Хабаров бросал, но не попал в створ.

02' Косолапов вдоль правого борта ворвался в чужую зону и бросил низом, нов створ не попал.

01' Матч начался! Вбрасывание выиграли хозяева.

До матча

16:59 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

16:57 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

16:55 Основные вратари: Александр Смолин и Михаил Бердин.

16:50 Главный судья: Сергей Беляев (Воскресенск, Россия); Главный судья: Денис Наумов (Тольятти, Россия); Линейный: Дмитрий Головлёв (Набережные Челны, Россия); Линейный: Никита Поляков (Беларусь).

16:40 Матч пройдёт на «Арене-Металлург» (Магнитогорск, Россия), вместимостью 7700 зрителей.

Стартовые составы команд

Металлург: Александр Смолин, Илья Набоков, Валерий Орехов, Робин Пресс, Егор Яковлев, Макар Хабаров, Артём Минулин, Алексей Маклюков, Данила Паливко, Роман Канцеров, Никита Михайлис, Дмитрий Силантьев, Владимир Ткачёв, Руслан Исхаков, Дерек Барак, Сергей Толчинский, Даниил Вовченко, Александр Петунин, Андрей Козлов, Люк Джонсон, Михаил Фёдоров, Никита Коротков.

Сибирь: Михаил Бердин, Семён Кокаулин, Егор Зайцев, Егор Аланов, Чейз Приски, Фёдор Гордеев, Никита Баклашёв, Михаил Орлов, Тимур Ахияров, Павел Ткаченко, Семён Кошелев, Архип Неколенко, Антон Косолапов, Энди Андреофф, Скотт Уилсон, Иван Климович, Александр Першаков, Валентин Пьянов, Вячеслав Лещенко, Илья Талалуев, Тейлор Бек, Михаил Абрамов.

Металлург

Команда Андрея Разина превратила сезон в демонстрацию абсолютного доминирования, возглавив не только Восточную конференцию, но и сводную таблицу лиги с 10-очковым отрывом. Их текущая форма — это явление: 15 матчей без поражений в основное время (13 побед), а в наступившем году они попросту не знают, что такое потеря очков, одержав семь побед подряд. Атака «сталеваров» сравнима с работающим на полную мощность конвейером, штампующим 4.2 гола в среднем за игру — лучший показатель в КХЛ, что ярко иллюстрируют последние результаты: 9:0 с «Сочи» и 8:4 с «Адмиралом». На родной «Арене Металлург» команда чувствует себя полновластным хозяином, потерпев здесь лишь три поражения за весь чемпионат.

Сибирь

Новосибирский клуб подъезжает в Магнитогорск в роли хрупкого середняка, чьё пребывание в зоне плей-офф (8-е место на Востоке) выглядит всё более неустойчивым. Январь стал для них месяцем разочарований: всего одна победа в пяти последних матчах и четыре поражения в шести стартовых играх 2026 года. Главный бич «Сибири» — катастрофически дырявая оборона, худшая в своей конференции с показателем 3.21 пропущенной шайбы за игру и пугающей разницей «-45». Атака не компенсирует этих проблем, демонстрируя один из самых низких процентом реализации в лиге (7.85%). Выездная статистика лишь подтверждает кризис: лишь 30% побед на чужом льду.

Личные встречи

Историческая летопись этого противостояния не оставляет «Сибири» шансов на оптимизм. В 57 очных матчах «Металлург» праздновал успех 37 раз, устанавливая устойчивую традицию превосходства. Текущий сезон лишь подтверждает тренд: две победы магнитогорцев (4:3 и 2:1 в овертайме). Более того, в одиннадцати предыдущих встречах новосибирцы смогли победить лишь единожды.

