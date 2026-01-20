прогноз на матч КХЛ, ставка за 2.15

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет на «Арене-2000» 21 января. Начало встречи — в 19:00 (мск).

«Локомотив»

Турнирное положение: После 48 матчей «Локомотив» сместился на 3-ю строчку Западной конференции с 63 очками на счету. От лидера таблицы ярославцы отстают на 1 балл.

Последние матчи: В ходе предыдущей игровой недели «Локомотив» провел последний матч в рамках очередной гостевой серии. Встреча на льду «Торпедо» обернулась для ярославцев провалом (0:3).

Днями позже команда Боба Хартли вернулась на домашний лед, где взяла верх над «Шанхайскими Драконами» (2:0). В очередном матче против «Торпедо» ярославцы понесли потери (1:3).

Не сыграют: Егор Сурин.

Состояние команды: «Локомотив» находится в группе лидеров конференции, однако по ходу сезона не выделяется неприступной природой доминатора, характерной для чемпионского года.

На текущий момент команда Боба Хартли обладает первой по надежности обороной в Лиге, но вместе с тем имеет второй худший показатель по заброшенным шайбам среди клубов, представляющих топ-8 Запада.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: С 63 очками после 46 матчей, «Динамо» Минск расположилось на 2-й позиции Западной конференции, по дополнительным показателям опередив «Локомотив».

Последние матчи: После скромной домашней победы над «Адмиралом» (2:1) с тысячным очком Вадима Шипачева «Динамо» Минск допустило очередное поражение от «Северстали» на выезде (4:6).

Тем временем на площадке московского «Динамо» белорусы установили победный результат (3:2). В последней встрече команда Дмитрия Квартальнова драматично переиграла СКА (4:3).

Не сыграют: Джошуа Брук, Ксавье Уэлле.

Состояние команды: Коллектив Дмитрия Квартальнова проводит непростой отрезок, но по-прежнему причисляется к лидерам Западной конференции.

По итогам 46 матчей «Динамо» Минск имеет второй лучший в чемпионате показатель по пропущенным шайбам и вместе с «Металлургом» формирует дуэт наиболее результативных клубов Лиги.

Статистика для ставок

«Динамо» Минск победило в 4 личных встречах из 5 последних

В 2 последних личных встречах была зафиксирована ничья в основное время

В 6 последних личных встречах команды забивали меньше 5.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 2.19, ничья — в 4.28, победа «Динамо» Минск — в 2.93.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.23, на тотал меньше 5.5 — за 1.72.

Прогноз: «Динамо» Минск находится не в лучшем тонусе, но мы по-прежнему говорим о претенденте на лидерство, который в личной встрече с прямым конкурентом способен выйти на пик командной продуктивности.

Ставка: «Динамо» Минск победит в матче за 2.15.

Прогноз: На «Арене-2000» между собой сыграют команды, обладающие лучшими показателями на Западе по пропущенным голам, поэтому осторожность и предельная концентрация в зоне защиты наверняка выйдут на передний план и тем самым снизят голевую событийность.

Ставка: Тотал меньше 5 за 1.95.