Матч обещает стать классическим противостоянием несокрушимой обороны и результативной атаки. «Локомотив» будет стремиться навязать жёсткий, структурированный хоккей с минимальным количеством ошибок, используя своё домашнее преимущество (три победы подряд над минчанами в Ярославле). «Динамо», в свою очередь, попытается раскрутить игру на высоких скоростях, чтобы пробить оборонительные редуты хозяев. Ключевой станет борьба специальных бригад и реализация немногочисленных моментов, которые сможет создать «Локо»

20' Первый период окончен! Равная игра, с обилием борьбы, силовых приёмов, но в плане результативности беда, плюс ко всему прерасно действую вратари команд.

20' Черепанов заблокировал бросок Энаса.

20' Последняя минута первого периода.

18' Каюмов от левого борта сделал поперечную передачу в центр, где Берёзкин обработал шайбу и бросил низом, но выручил Демченко.

17' Шипачёв из-за ворот сделал передачу на пятак, откуда Липский из опасной позиции атаковал, но вновь выручил Исаев.

16' Сурин слева опасно выкатывался на ворота, бросил в дальний угол, но выручил Демченко.

16' Лайл поменял клюшку, выкатился по центру на ворота, но не смог переиграть Исаева.

15' Берёзкин слева бросал довольно хорошо, но отразил шайбу Демченко.

14' Ошиблись в чужой зоне минчане, Лайл пытался бросить от синей линии, но так замахнулся, что она сломалась при контакте со льдом, в итоге шайбу подобрал Радулов, умчался вперёд, практически на рандеву с Демченко, но не смог переиграть вратаря.

12' Галиев и Лайл атаковали ворота Исаева, но кипер хозяев очень надёжно играет сегодня!

11' Рафиков бросал, но но попал в партнёра, тут же атака пошла на ворота «Локомотива», которая закончилась опасным выстрелом Пинчука, с которым справился Исаев.

10' Берёзкин опасно в створ бросал, но по позиции Демченко!

09' Затяжная атака получилась у гостей, опасно Шипачёв бросал, но его заблокировал Елесин, потом в створ Мороз попал с пятака, Шипачёв добавлял, но в этот раз мимо.

08' Черепанов заблокировал бросок Галиева.

07' Каюмов бросил довольно опасно в створ, но прямо по позиции Демченко, который зафиксировал шайбу!

06' Бериглазов дважды бросал, раз в створ попал, но Демченко парировал, вторую попытку заблокировал защитник.

06' В полном составе минчане. Кроме не самого опасного броска в створ Иванова, ничего гости не смогли создать!

04' Первое удаление в матче! За толчок соперника клюшкой наказан Вадим Шипачёв («Динамо Минск»).

03' Смит бросал, но Радулов его заблокировал.

02' Очень ударную минуту выдали минчане, бросали Галиев, Стась, Сотишвили. Но Исаев пока надёжен.

01' Мелош нанёс первый бросок в створ. Исаев зафиксировал шайбу.

01' Матч начался! Вбрасывание выиграли гости!

До матча

18:57 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

18:50 Основные вратари: Даниил Исаев и Василий Демченко.

18:40 Главный судья: Дмитрий Беляев (Москва, Россия); Главный судья: Александр Сергеев (Жуковский, Россия); Линейный: Александр Сысуев (Уфа, Россия); Линейный: Сергей Шелянин (Москва, Россия).

18:35 Матч пройдёт на «Арене-2000-Локомотив» (Ярославль, Россия), вместимостью 9071 зрителей.

Стартовые составы команд

Локомотив: Алексей Мельничук, Даниил Исаев, Александр Елесин, Алексей Береглазов, Мартин Гернат, Никита Черепанов, Рушан Рафиков, Даниил Мисюль, Андрей Сергеев, Никита Кирьянов, Илья Николаев, Георгий Иванов, Артур Каюмов, Артём Кузин, Александр Радулов, Байрон Фрейз, Павел Красковский, Егор Сурин, Максим Берёзкин, Максим Шалунов, Денис Алексеев, Александр Волков.

Динамо Минск: Закари Фукале, Василий Демченко, Роб Хэмилтон, Николя Мелош, Кристиан Хенкель, Тай Смит, Брэди Лайл, Даррен Диц, Сэм Энас, Даниил Липский, Алекс Лимож, Вадим Мороз, Андрей Стась, Даниил Сотишвили, Дмитрий Хобян, Николай Салыго, Егор Бориков, Илья Усов, Виталий Пинчук, Вадим Шипачёв, Никита Пышкайло, Станислав Галиев.

Локомотив

Ярославский клуб подходит к ключевому поединку в роли команды с лучшей обороной в лиге, пропускающей в среднем всего 2.10 шайбы за игру. Эта выверенная система под руководством Боба Хартли позволяет им оставаться на острие борьбы, занимая третье место в Западной конференции с 63 очками. Однако именно в атаке кроется главная слабость «железнодорожников». В 10 последних матчах команда забивала в среднем лишь по 1.40 гола, а в январе сумела одержать всего одну победу в основное время. Недавнее домашнее поражение от «Торпедо» (1:3) при 34 бросках в створ наглядно демонстрирует хронические проблемы с реализацией моментов, которые могут стать фатальными в матче против мощного соперника.

Динамо Минск

Минчане прибывают в Ярославль в роли главной атакующей силы Западной конференции, забивающей в среднем 3.57 шайбы за матч. Команда находится на подъёме, одержав две победы подряд над сильными оппонентами, включая выездной успех против СКА (4:3), и делит второе место с «Локомотивом», имея при этом две игры в запасе. Их главная звезда — Станислав Галиев, отличившийся победной шайбой в той встрече и набравший отличную форму. Однако оборона «зубров» остаётся их ахиллесовой пятой: команда пропускает в 16 матчах подряд, а в последних пяти играх в среднем получает 3.20 шайбы. Кроме того, команда испытывает проблемы с голкиперами, у которых в январе наблюдался спад надёжности.

