В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «Сибирь-Арене» 17 января. Начало встречи — в 13:30 (мск).

«Сибирь»

Турнирное положение: После 46 матчей «Сибирь» закрепилась на 8-й строчке Восточной конференции с 41 баллом в активе. На 2 турнирных пункта команда опережает 9-й «Амур».

Последние матчи: Последнюю встречу в родных стенах «Сибирь» провела 8 января. В тот день случилось драматичное поражение от «Локомотива» (2:3, от).

В ходе непродолжительного выезда команда Ярослава Люзенкова крупно проиграла «Трактору» (1:4), но одержала верх над «Северсталью» (3:2).

Не сыграют: Илья Федотов.

Состояние команды: «Сибири» сложно сохранять стабильность на дистанции и показывать стойкость против топов, но в сущности команда Ярослава Люзенкова проводит хороший отрезок.

Одной из основных проблем «Сибири» остается результативность, входящая в тройку беднейших на Востоке. Между тем сибиряки имеют худший показатель в конференции по пропущенным шайбам.

«Нефтехимик»

Турнирное положение: В 47 матчах «Нефтехимик» набрал 51 балл. В таблице Восточной конференции нижнекамцам принадлежит 5-я строчка — с отставанием в 2 очка от 4-го «Автомобилиста».

Последние матчи: На прошлой неделе «Нефтехимик» зафиксировал две победы кряду над «Адмиралом» на домашнем льду (3:2, бул, 4:2).

После успешной серии в Нижнекамске команда Игоря Гришина забрала победные баллы на площадке «Ак Барса» (2:0). Накануне «Нефтехимик» провел встречу на территории «Барыса», над которым взял верх (1:0).

Не сыграют: У «Нефтехимика» нет игроков, которые пропустят матч.

Состояние команды: По ходу сезона «Нефтехимик» сталкивается с нарастающим давлением, обусловленным высокой турнирной плотностью. На этом фоне команда смотрится недурно.

Находясь вблизи квартета лидеров, подопечные Игоря Гришина одержали четыре победы кряду, тогда как в семи предыдущих встречах нижнекамцы ни разу не пропустили больше двух голов.

Статистика для ставок

«Сибирь» проиграла в 3 домашних матчах из 4 последних

«Сибирь» победила в 7 личных встречах из 8 последних

В 4 последних личных встречах команды забивали меньше 4.5 голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Сибири» оценивается букмекерами в 2.39, ничья — в 4.27, победа «Нефтехимика» — в 2.64.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.05, на тотал меньше 5.5 — за 1.84.

Прогноз: «Сибирь» по-прежнему нестабильна, но вместе с тем старается использовать свой ресурс на максимум, завоевывая зачетные баллы там, где это возможно. На домашнем льду команда будет нацелена на победный результат, учитывая, что ее соперником является «Нефтехимик», нередко испытывающий проблемы на гостевой площадке.

Ставка: «Сибирь» победит в матче за 1.83.

Прогноз: Ненадежная оборона нижнекамцев позволит «Сибири» выйти на базовый уровень результативности, за счет которого команда попытается добиться победы.

Ставка: Индивидуальный тотал «Сибири» больше 2.5 за 1.75.